開箱「老佛爺」親自操刀設計的澳門葡國菜餐廳！餐點＆價格一次看

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

抵達首日來到上葡京綜合度假村裡的星級餐廳 味賞 Mesa by José Avillez 品嚐午餐，餐廳本身是由葡萄牙米其林星級主廚 José Avillez 掌舵，味賞葡語 Mesa 亦即餐桌之意。此地從空間環境到餐廳菜單等等皆是由時尚大師老佛爺：Karl Lagerfeld 親自操刀，由於他本身也酷愛中國元素色彩，所以在餐廳裡可以看到鳥籠與青花瓷等東方元素。

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味賞空間環境裝潢

餐廳位於度假村三大飯店之一的 THE KARL LAGERFELD 澳門酒店裡頭，所在位置也是隷屬上葡京度假村裡頭；其特點在於主打中西合璧的華麗殿堂，從裝潢佈置到料理內容也同樣以此主題做呈現。

▲看到接待處那逾千條鑰匙所砌成的標誌圖案，真的覺得很精緻。

味賞菜單介紹

▲服務人員先端上一杯現做的蜂蜜檸檬凍飲，本身令人味蕾大開且帶有薰衣草香氣，一掃抵達日的疲憊。

餐前小食

享用主菜之前會有多道可口的餐前小食，本身個個選用極佳的食材內容，而且相當地開胃，用料新鮮之外也添加了東方的手法在裡頭。

吞拿魚脆筒配辣醬油

以冰淇淋的形態將吞拿魚赤身包覆在裡頭，以輕微的辣醬油提味，有點和洋混搭的方式處理；上頭的海苔絲妝點看起來更加細緻，而且味道十分清爽可口。

炸牛肉丸子配松露芥末醬

外脆肉軟的肉丸子嚐的出食材特有的纖維感，松露提香而芥末可刺激風味，本身嚐起來很下酒，屬於味道較厚重的前菜。而「炸馬介休球」是以酥炸魚球的方式料理，令鱈魚白肉的味道呈現淡雅的香氣，嚐起來很有高級感，建議先吃牛肉球再吃炸魚球。

白酒炒蜆



▲國外常見的下酒菜餚白酒炒蜆，本身主要特色在於運用大蒜與辛香料做調味，相當受到食客們的青睞！

八瓜魚沙拉

以多種不同的青蔬配上醃漬好的八爪魚沙拉，其富彈性的口感是最讓人難忘，而且微酸帶甜的滋味，不同於日式的呈現風格，搭配麵包也同樣的合拍。

碳烤葡國臘腸

呈現脆感的碳烤葡國臘腸口感很像煙燻製品，通紅色澤與碳烤香氣相得益彰，表層橘皮讓人覺得有越嚼越香的好滋味。同時搭配加碼菜的章魚天婦羅串也好吃，兩者一起品嚐味道各自精彩，而且內容也很豐富。

伊比利亞豬肩肉和燉豬蹄

吸睛的伊比利亞豬肩肉和燉豬蹄，以黑色豬形外觀的盒裝呈現更具趣味性，本身濃稠燉肉搭配炙烤麵包品嚐相當有飽足感，其微帶黏性的醬汁十分地有魅力！

傳統美食盛宴

運用獨特的料理手法，將法國空運的多樣新鮮食材重新演繹，給人視覺味蕾上的雙重饗宴，這些料理都是吮指回味的美味，上桌時，還會以乾冰視覺做點綴，讓這道菜餚更具夢幻感！

主菜內容很豐富

以多項海鮮拼盤佐牛排三明治的主菜，在蒸大蝦裡有海蝦、琵琶蝦與甜蝦佐麵包蟹做享用，另外還有原味與加入魚子醬的法國生蠔，讓喜歡大啖海鮮的饕客可盡情品嚐新鮮滋味。

▲搭佐兩種不同風味的醬汁，檸檬醬與玫瑰鹽醬讓食材增加層次感。隨附以白蕳地調味的鮭魚卵蟹肉醬也很棒，滋味香濃而且味道精緻又可口。

大蝦海鮮飯

誘人的大蝦海鮮飯本身以西班牙米來製作，口感較偏濕軟適合東方人的口感喜好，味道上不會過鹹膩，享受這道料理時不會覺得有負擔，而且也很適合酒飲。

牛排三文治

令人食指大動的牛排三文治也好吃，帶口感較脆的酥香麵包裡有香煎沙朗牛排搭佐，簡單好吃但可增加飽足感…這也是餐廳的招牌料理。

甜品

多道的結尾甜品是餐廳的壓箱之作，同時可以搭配茶飲咖啡等等做享用，內容呈現以道地的獨特風味，走小巧又好吃的路線。

葡式蛋撻

必嚐的葡式蛋撻表層十分酥脆而且內餡香濃頗為扎實，本身散發出的淡淡肉桂味很誘人。再配上添加現做雪酪的檸檬雪葩配酸杏仁酒泡沫酸中帶點甜味，並且酒香在嘴中散發出來讓人回味不己。

傳統葡式海綿蛋糕

口感很厚重但實際嚐起來卻很軟綿，跟台灣雞蛋糕有點類似但卻又很細緻，裡頭以糠、柑桔皮和蛋黃醬做的內饀，是很適合承接所有菜餚的結尾作品點心。

食後感想

整體菜色內容很豐富又多樣化，很像是集合「味賞 Mesa by José Avillez」精華於全身的感覺；多道料理在其它時段皆需單點，但就在周日午餐時可以一次滿足，對於喜歡葡萄牙佳餚美饌的饕客來說，以折合約3000元的價格相當地划算！

味賞 Mesa by José Avillez

地址：澳門上葡京綜合度假村 THE KARL LAGERFELD 3樓 301號

電話：＋853－8881－1800

時間：周六至周一07：00－10：30，12：00－15：00，18：00－00：00，周三至周五17：00－00：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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