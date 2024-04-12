日本深度旅遊／真庭市住宿推薦開箱！大浴場泡溫泉賞山林享受寧靜

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者張宜樺

在真庭市的最後一晚，入住的這家「休暇村蒜山高原 本館／KYUKAMURA HIRUZEN-KOGEN」我覺得挺不錯的！本身空間很大且戶外風景也很好，距離幾個主要景點也不會太遠，除了有豐富的自助餐Buffet之外，還有大浴場溫泉可放鬆身心；距離岡山桃太郎機場大約是一個多小時，算是CP值很高的旅宿。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



交通方式

從米子機場出發的出租汽車路線。在米子機場使用出賃汽車開往高速公路的米子出入口上高速，在蒜山出入口下高速，全程六十分鐘。從米子機場出發的巴士、電車路線，從米子機場乘坐巴士到米子站，換乘電車伯備線到根雨站。在根雨站乘坐接送巴士，全程約二小時（需要預約）。

休暇村蒜山高原 本館

旅宿本身建築物有點像是雁形格區，所以中央大廳入口處的兩側則是睡房，感覺很適合團體來此入住，不過電梯空間略小，所以人多時要注意，樓層才三層多走幾步路其實也還好；櫃檯大廳前有盥洗用具可取，其它品項則在浴室裡。

相鄰是提供免費飲料的休息交誼廳

裡頭的茶水與冰品可自取；另一頭則是伴手禮賣店，空間不大但是品項滿多的，有些還是倉敷、鳥取等地的在地名物。

▲每間房都有自己的專屬風景照，上頭還寫明了景點的名稱。



房內環境

寫字桌上應有盡有但就缺了個插頭，讓我比較不方便寫作，但幸好床頭有；旁邊有電視、小冰箱與快煮壺等，也提供小點心與茶包；值得一提的，就是冰箱裡居然還有在地知名的澤西牛優格，這真是令我們超驚喜！晚上開床後，還有附飯糰當宵夜點心。

▲浴室空間不大而洗臉枱設計在入口玄關旁，吹風機毛巾等也都提供，沐浴用品則是固定式的。



應該適逢旅宿60周年紀念，所以現今提供蒸蟹腳吃到飽的內容，這個對我可真是喜不自勝，因為我本來就很愛吃這類的海鮮；而且品質很好新鮮度也夠高！

內容多以和洋混搭為主

其它還有多項在地食材的料理，內容多以和洋混搭為主，但比較要注意就是乳製品相關的內容很多；從甜點、料理到飲品都是蒜山高原的名產製作，雖然我也很愛吃但是這類超容易飽（胖），所以就轉往多吃些蔬菜和蛋白質。這回的接待規格真的很高，居然還提供戰斧牛排、丁骨牛排與天婦羅海鮮丼等單點料理讓我們試菜；這個內容真的是太澎湃了，好吃但讓人有點招架不住！

入住心得

整體而言，感覺的出「休暇村蒜山高原 本館／KYUKAMURA HIRUZEN-KOGEN」算是有點年紀的老飯店，不過住宿的規格仍是滿高的，當我們離開時從另一頭才發現本身周遭環境景色都很棒，但可惜沒啥時間逗留，只好簡單記錄分享，希望大家去走走看看。

休暇村蒜山高原 本館 KYUKAMURA HIRUZEN-KOGEN

地址：〒717－0602岡山県真庭市蒜山上福田1205－281

電話：0867－66－2501

時間：15：00入住，10：00退房

＊部落客《WISELY'S 拍拍照寫寫字》現有經營：粉絲團、部落格、IG

【你可能也想看】

►東京「麻布台之丘」33F免費觀景台 4／18起限4種人才能去

►「三井花園酒店築地銀座」9月底開幕！房內就能退房 走5分鐘到築地

►2024東京必去賞櫻地6選！有夢幻粉櫻花筏秘境 搭摩天輪看絕美花海