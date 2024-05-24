「上葡京綜合度假村」開箱！免費接駁車超便利　還有16間餐廳酒吧

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者邵筱鈞

2021年開幕的上葡京綜合度假村位於澳門路氹城區裡，在裡頭有三座酒店，提供16間餐廳酒吧、三座水療中心、游泳池與健身中心，另外還有新八佰伴百貨與cdf澳門上葡京店，住客可由澳門機場、氹仔碼頭或其它的港澳碼頭搭乘免費接駁車前來，其它旅遊景點新葡京、澳門旅遊塔等地也提供免費接駁，澳門輕軌「東亞運站」、公車35也可抵達至此。

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大廳環境

飯店入口分成東西兩側皆設有Check in大廳櫃台，風格上以歐式挑高裝潢為主，簡潔大方且東西方元素皆備，看起來宛如在皇宮裡，出入含電梯皆需房卡感應，以白色為主色調，搭配葡式花磚地毯很合拍。

綠茵勝境花園

度假村其中最大的亮點便是那美侖美奐的綠茵勝境花園，佔地1,000平方米整體以巴洛克建築設計為主軸，設有巨型樹篱迷宮等，藍天白雲相伴著噴水池很吸睛，入夜之後的燈光投射也很美，對於喜歡拍照卡打的旅人來說，是來此必拍景點。

泳池＋三溫暖

另外，提供的健身中心與泳池都很不錯，泳池分成室內與戶外兩區域，設備很齊全並且還有附三溫暖，適合喜歡待在酒店運動打發時間的住客。每天在用完早餐後都可以到泳池運動，而且裡頭還有服務人員在一旁協助，但要進入需攜帶身著泳裝，飲水與毛巾皆提供。

新八佰伴百貨

16間的餐廳與酒吧內容風格各自不同，讓喜歡品嚐不同料理住客旅人有許多的選擇，其它像是女性很愛逛的是澳門第一家百貨公司「新八佰伴百貨分店」也很好逛好買，裡頭還提供各式好物的超市，價格實惠方便採購。酒店裡設有新八佰伴百貨真的是很方便，內容以在地及日本商品為主，並且cdf澳門上葡京店還有提供免稅的優惠，女性保養品區是這區最大的亮點，選擇品項也很多！

免費接駁車超便利

1樓與B1則是搭乘免費接駁的候車處，1樓可至澳門機場、澳門半島、路氹，而B1則是去香港、珠海、廣洲等地，移動的時間視交通情況和抵達地點而定。像此行，多數選擇坐車到新葡京酒店下車（最後一天去官也街），然後再步行移動到相鄰的大三巴景區一帶，等候車時間約莫15分鐘左右，是來此必用的交通工具。

必逛經典迪士尼展覽

飯店一樓還有個 DONALD DUCK 90 奇妙藝術館，在裡頭有展至 2024／04／07 的唐老鴨90歲相關的裝置藝術紀念品與打卡牆等，是許多大人小孩都看了會很瘋狂的主題內容，我自己就在飯店內四處蒐集不同的展示，真的超有趣的！

葡京酒店豪華房型

此行入住的房型為上葡京酒店豪華房型，空間極大佔有60平方米，出入同樣皆需刷房卡。在房間玄關前的走道處有個衣帽間，可以放置行李之外還有全身鏡、保險箱與體重計等，拖鞋、洗衣袋、手持蒸氣熨斗等用具就放在抽屜裡頭。

東西復古風與現代融合

臥室本身走典雅實用設計，風格色系兼容東西元素時尚兼復古，但是提供的設備相當地齊備，除了有免費的網路、含USB埠的插座在各處之外，還有床頭藍牙音響與便利操控電源燈光與窗簾的觸控盤，讓我在看55吋平面電視時很放鬆。

房內陳設與備品

沙發椅很有格調而且抱枕每個都有不同的花色，一旁的組合櫃裡，左側是衣櫃右側是組合式的迷人吧，裡頭有瓶裝水、快煮壺、膠囊咖啡機與茶包杯具等，小冰箱裡放置的汽水可樂與啤酒RED RULL，都是可以免費暢飲。尤其，裡頭的小冰桶還預放好冰塊，真的是太貼心。

床具舒適宜人太好睡

睡床十分舒適而且軟硬適中，讓我可以好好地放鬆休息，我個人超愛他們家的檈頭，要不是為了拍照及早餐，賴到中午都很有可能。到了夜晚還會有開床的服務，除了調整好燈光床被之外，還有床息飲水與薰衣草枕頭噴霧等。茶桌上，還能享有招待的水果與蛋塔，真的很棒。

盥洗設備乾濕分離、備品質感在線

盥洗浴室也是一大亮點，本身採用乾濕分離的設計，提供獨立的淋浴、浴缸與廁所；大理石紋的環境看起來很舒服，並且它是採雙盥洗枱內容不佔位；提供的備品也十分地完整，還有提供澳洲APPELLES潤膚乳與GHD負離子吹風機等。酒店提供的洗髮液、沐浴乳和護膚露也都很不錯，他們的花灑淋浴室，溫度夠出水強洗起來很舒服。

▲從窗外就可以看見綠茵勝境花園，入夜後室外燈光的變化，情境感十足。

竹林裝潢享中式自助Buffet

提供的自助山Buffet早餐也很豐盛，提供的內容很豐富，預購餐券會比現場付款更划算。內部的空間環境明亮又豪華，裡頭的水槽存放多樣海鮮；裝潢設計上，以中式竹林為主視覺搭配歐式半圓座位，給人中西合壁的感受！

早餐菜餚

菜餚部份，有西式沙拉火腿冷盤、港式點心炸物、火腿香腸與水果培根，以及獨立現做的煎蛋枱。其它，還有多種烘培麵包、煲湯粥品與熱炒糕點；個人也很推薦他們的現做湯麵，以及多樣經典的蒸籠點心等等，就連台式豆漿油條都有提供。我喜歡他們的甜點與蛋食，配上蒸籠粥麵真的是有夠撐！

▲早餐時段07：00－10：30、午餐時段12：00－15：00、晚餐時段18：00－22：00。

住宿心得體驗

以平日住宿未含早餐約台幣不到四千的價格真的很划算，從服務設施到餐飲賣店都很到位，多樣化的餐廳與休閒規劃也都很完整，並且還能到同區域的周邊酒店走走；到鄰近的永利皇宮坐纜車只要五分鐘，美獅美高梅觀賞天幕廣場也不到十分鐘，是個很適合不同渡假族群的旅人們，最棒的澳門住宿選擇。

上葡京綜合度假村 上葡京酒店 Grand Lisboa Palace Resort Macau



地址：澳門路氹射擊路

電話：（＋853） 8881－8888

時間：15：00入住、11：00退房

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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