探索日本岡山縣早期交通要道及最早老街　還能看女兒節「雛祭り」

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲岡山真庭，勝山町老街保存地區，必訪繽紛暖簾商店老宅、御前酒蔵元辻本店。

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃亭詠

往來出雲街道的勝山町老街保存地區是早期的交通要道及最早老街，本身有上百個不同大小的「暖簾」相當引人注目，當地老街裡保留了許多早期的建築物特色；此回二訪不單是品嚐了酒造的美食佳釀，也剛好遇上女兒節的雛祭，所以有看到許多可愛的人形娃娃，還有這裡的「御前酒」也相當知名。

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勝山町老街保存地區

▲陰雨綿綿的天氣，雖然氣候不佳但卻未減損旅遊的興緻。

▲許多色彩繽紛的暖簾是以草木做為染料繪製，它代表著每一個店家的品牌內容及代表涵意。

▲每家店都有獨特賣點與裝潢設計，感覺不單是懷舊老街也是相當具特色的藝術長廊。

餐廳與試飲區

從圖書館旁的停車場步行到老街大約是10分鐘，首站便先來到御前酒蔵元的二樓餐廳レストラン西蔵用餐。白壁土牆的外觀相當顯眼，透露著相當具有年代的歷史；而裡頭一樓則是賣店門市，裡頭有許多清酒相關的周邊商品，以及免費無料的試飲區。

▲當天中餐品嚐的是店家招牌色會風味餐，選用在地食材搭配清酒品嚐享用；料理本身多為冷食，但最後來碗熱騰騰的蛤蜊湯和清酒很暖胃。

▲另外，酒造本身販售的清酒酒粕很不錯，在對面的釀酒廠裡也可以嚐到熬煮的粕汁，那裡是可以免費入內休息的地方，環境同樣是古色古香，很適合走累了在此歇息。。

▲環境清幽的傳統庭院。

▲保留了完整的木造建築格局。

關於「雛祭り」的介紹

造訪日為國曆三月三日女兒節「雛祭り／ひなまつり」，所以可見到階梯狀的人娃娃陳列台，在日本也被稱之為雛人形；精巧的人形娃娃的擺法也是很講究的。一般來說，最上階金色屏風前的兩尊穿著豪華的分別是穿著衣冠束帶的天皇及穿著厚厚的十二單衣的皇后，傳統擺法是從娃娃方向的男左女右（正面看男右女左），現代常見從娃娃方向的男右女左（正面看男左女右）的方式是明治維新後流行的西化擺法。 一般擺人形娃娃分為七個階級，分別是：

※第一階是一對天皇與皇后的宮廷人形。

※第二階是三名宮女，手執酒、酒杯及酒壺。

※第三階是演奏音樂的五人樂隊。

※第四階是隨從（日語：随身／ずいじん、ずいしん），從娃娃的方向看，天皇左邊是老人形象的左大臣，右邊是較年輕的右大臣。

※第五階是三名僕人。

※第六階通常擺些小型嫁妝用家具。

※第七階是牛車、重箱、轎子等；左側則會放置櫻盆栽，右側則會放置橘盆栽。

完整雛人形擺放式樣

一般需要15個人形娃娃，七階的台子，加上其他飾品的話，價錢不菲。因此，也就選擇階數較少的台子。如：5階、3階或1階。日本人視奇數為吉數。

離去之前，我們還參觀了收費入內的《如意山房》

它是在地的古民家改建的展示景點。在裡頭，除了保留完整的木造建築格局之外，還有許多珍貴的和服與文物卷軸提供欣賞。最大的特點，就是那環境清幽的傳統庭院，以及百年倉庫裡的展售文物；雖然聽不太懂日文解說，不過看著這裡極其珍藏的物件，還是讓人看的津津有味呢！

走訪心得

當日天氣不佳所以沒在戶外逗留太久，除了另一側的步行橋之外，其它時間多數都留在室內裡，有此店家當天也沒有營業，不過整體氛圍還是很棒期待下回再訪。

御前酒蔵元 辻本店 勝山町老街保存地區

地址：〒717－0013岡山県真庭市勝山116

電話：0867－44－3155

時間：9：00－18：00

交通

1.中国自動車道落合ICから約30分または、久世ICから約20分

2.JR中国勝山駅から徒歩約15分

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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