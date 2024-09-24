開箱日本200年老字號茶舖！抹茶水果霜淇淋必吃　茶香久久不散

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

要選一個日本最有代表性的甜食，我想可能每個人的答案都不同，但「抹茶冰淇淋」該妥妥是前三名，對我而言，抹茶聖代更是無法抗拒的誘惑， 2024年3月，因為北陸新幹線的延伸，讓我有機會走訪了日本47個都道府縣的最後一個「福井」，除了滿滿恐龍的福井車站外，敦賀這個結合第一個海港車站的百年城市也是我的旅遊重點之一。

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▲中道源藏茶舖位於敦賀氣比神宮大鳥居前的老商店街（神樂通）上，離敦賀車站約是15分鐘左右的距離，真不想走也可以搭車站前的巴士在氣比神宮下車，步行約是一兩分鐘。

▲車站前的商店街兩側有12個「宇宙戰艦大和號」及16個「銀河鐵道999」的銅像，供動漫迷拍照打卡。

▲神樂通街前的紅白燈籠代表的是街上數十家商店。

中道源藏茶舖介紹

根據當天店裡的大姐和官網的資訊，商號的前身是在江戶時期從事運輸業，畢竟敦賀港、敦賀車站（鐵道）都是日本經濟發展不可抹滅的存在，二戰後商號轉型成茶葉供應商，從福井、北陸的茗茶一直到全日本的好茶，2018年開設了「中道源藏茶舖」，除了原來買賣茶葉、茶具外，也提供以茶為主的甜品內用。

▲中道源藏茶舖的空間比外觀感覺來得大上許多，店裡的陳設新中見舊，舊裡見新，一進店就讓人心裡直喊：「哇哇哇，喜歡」。

▲除了抹茶外，店裡也有綠茶、焙茶等多種不同包裝的茶包，自用送禮兩相宜，店裡還有販賣一些茶具。

▲同時展示了不少百年的茶具和商家留下來的古物，算是另類小型的茶博物館。

▲用餐空間位於兩側都是純木設計，算一算約可以容納20－30人，平日隨時來都有座位，內用沒什麼人，相當的悠閒，加上冷氣夠強， 一坐就是兩小時。

▲以茶為主的飲料、紅豆湯、甜點、霜淇淋大致上和一般日本的茶寮沒太多不同。

▲店裡招牌人氣抹茶水果霜淇淋（1000日幣），另有焙茶口味，這一整個誘人，身為抹茶控怎可能受得了，沒坐下前就決定點一杯了。

抹茶水果霜淇淋

濃，真的很濃，那茶香在嘴裡久久不散，和一般抹茶霜淇淋不一樣的是，這家是以鮮乳霜淇淋為底，在淋上抹茶醬和抹茶粉，是以抹茶的香氣和後端微苦韻十分迷人，加上紅豆、白玉、水果等堆疊成杯，算得上是一杯視味覺都滿分的抹茶甜點，最少要我想出比這家好吃的，除了鳥取若櫻的「URUWASHI JAPANESETEA」，一時半刻沒有其他答案。

▲點了一份手刷抹茶，很香微苦茶後韻十足，抹茶凍、白玉、紅豆也都水準之上，特別是「鹽昆布」非常好吃，畢竟也是福井敦賀的名物。

食後心得

如果你只是想吃這抹茶霜淇淋，又只是在敦賀轉車，沒時間去本店，那麼敦賀車站前的「ちえなみき」也有分店，這是一家以「樹幹」為設計概念的圖書館書店，結合休閒、文創設計，下午茶、餐廳，美到一個不行。旁邊還有一個晚上也很漂亮的星巴克。

中道源藏茶舖

地址：福井県敦賀市神楽町1－1－8

電話：＋81 770－22－4507

營業時間：11：00－18：00（周一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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