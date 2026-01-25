ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
李安導演回台南必吃家鄉味！東區老麵店驚喜回歸　點麵還附大骨湯

Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

如果你問台南人，台南最好吃的店是哪一家？答案通常不在觀光客的清單裡，而是每個人心中那份「我家巷口」的私藏名單。就連出生在台南的國際大導演李安，也有一間我家巷口美食。這家位在台南東區前鋒路的「韋家乾麵」，據說就是以前李安導演老家巷口的麵店，也是他每一次回到台南一定要來吃的美食，因此也有人稱這間為李安麵店。

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

沒有招牌，卻從不缺客人的老麵攤
「韋家乾麵」根本沒有招牌，店面低調，若不是刻意找，走過路過保證一定會錯過，但只要是中午時段，門口停滿機車，店裡座無虛席，這人氣完全不輸台南名店。會來用餐的多半是熟門熟路的老客人，也有很多人是從小吃到大，就跟李安導演一樣，每次回台南總是會心心念念的味道，熟悉的老客人總是稱呼老闆為韋伯伯，親切得跟回到家一樣。

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

菜單簡單，每一樣都到位
菜單不複雜，主打乾麵、麻醬麵、乾米粉，搭配餛飩湯、魚丸湯、蛋花湯等，價格親切，無需填單，可跟老闆點完餐後，自己夾取滷味，再將盤子夾上桌號即可。

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

樸實卻耐人尋味的一碗麵
麻醬麵上桌時，看起來樸實簡單甚至沒有什麼醬色，麵條拌上麻醬與肉燥，香氣是偏清爽不厚重，肉燥非常細緻不鹹膩，麵條口感特別有絲滑感，吃起來順口，不會有過於黏膩的負擔感，細細品味它的香氣與餘韻，會覺得說不上特別讓人驚豔，但就是有種回家還會想念的魔力。如果沒有額外點湯，乾麵或麻醬麵會附上一碗大骨清湯，這樣的搭配，雖然簡簡單單卻很舒服。

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

滷味
滷味上桌時就能聞到淡淡香氣，沒有再額外川燙，而是直接拌上少量香油提味，吃起來自然、不油不膩，每一樣滷料都切得整齊俐落，厚薄一致，滷味本身調味不重，搭配一點辣椒更能帶出香氣。

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

▲特別喜歡他們的海帶，每一刀落下切出的寬度都很一致，刀工真的不錯，拌上香油讓海帶吃起來也很濕潤有味道。

一碗乾麵，從小吃到大的味道
前段時間休息未營業，讓不少台南人一度感到可惜，感嘆好味道不再，近期「韋家乾麵」再次回歸，熟悉的麵香重新出現在巷弄裡，也讓許多人感到開心。或許不是驚豔、華麗的美食，但卻正是因為這樣的親切與樸實，讓人喜歡，不需要刻意推薦，也不用特別宣傳，只要默默開著，就能一直被台南人記在心裡。

▲▼李安導演回台南必吃的家鄉味「韋家乾麵」！不是驚豔系美食，卻有一種吃過就忘不了的魔力。（圖／部落客台南好FOOD遊提供）

韋家乾麵

地址：701台南市東區前鋒路110號
電話：06－2358037
營業時間：周一／三／五09：00～16：30、周二／四 09：00～17：30（周六／日公休）

