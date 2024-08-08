號稱是台南「釜飯界」天花板！薑爆雞肉嫩多汁、人蔘雞超級入味

出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者柯珮萱

愛搭膳應該是我目前在台南吃過最好吃的釜飯！可以說是「台南釜飯天花板」，這間釜飯的做法讓我感到非常驚訝，聽過這個餐廳很久了，除了釜飯可以選擇之外，也有定食、火鍋等可以選擇，選擇定食的話，白飯都是現場使用釜鍋現做的台東池上冠軍米，定食或套餐會附贈一套組合小菜。

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▲這間台南釜飯不算難找，汽車的部分步行三分鐘處就有收費停車場。

▲內用區座位不算少，整體環境上也不會讓你很擁擠。

▲這裡除了釜飯可以選擇之外，也有定食、火鍋等可以選擇。

▲其實他們選用的白米，用一般的方式煮就會很好吃了，使用釜鍋來煮的白米，那風味又更加不同。

▲除了白米之外，也可以加購換成五榖米、紫舞米、紅藜米三種不同的米，像我個人最愛紫米，所以我就換其中一鍋紫米來試試看。

▲定食或套餐會附贈一套組合，其中的沙拉組合各種顏色都有搭配，口味上還算不錯。

人蔘雞爐定食

這鍋人蔘雞，使用兩種不同的人蔘熬煮，雞肉的分量也很多，如果是好幾個朋友一起來，我滿推薦可以點一鍋來吃，不過比較可惜的是，這裡是沒有加湯的服務，因為每一鍋湯都是獨立熬煮。

薑爆雞定食

▲這裡的老薑吃得出來有花時間慢慢處理，吃起來非常的脆，甚至是可以當作餅乾來吃的類型。

▲雞肉份量也很多，吃起來相當扎實又不會有肉腥味。

鯖魚虱目魚炊飯

這個炊飯是以鯖魚虱目魚製成的，虱目魚的肥嫩度算是非常豐富薑絲給得很豐富，卻不會過多導致於都是薑味，鯖魚在裡面的表現非常不錯，點綴了鹹度與鮮度，我超級推薦大家一定要加點土雞太陽蛋，土雞蛋的香氣真的完全不同，半熟的蛋黃攪拌在炊飯之中，那香氣真的超級迷人。





▲這裡的紫米香氣也是很棒，米飯是飽滿帶有香氣。

▲一般的炊飯搭配太陽蛋超絕配。





▲定食內搭配的醃蘿蔔，是超級下飯的好物。

▲洋芋沙拉我覺得是不錯的單點選項。

▲沒想到手工花枝漿除了拿來煮火鍋之外，拿來當炸物也是相當好吃的一種方式。

▲手工甜不辣的嚼勁很棒，魚味相當明顯，不過下次來會請他們再幫我炸久一點，我個人比較喜歡吃澎澎的甜不辣。

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直接選擇單點，也可以當作加菜的選項，不過老實說，如果飯量跟我們一樣龐大的話，我還是會選擇多點一個定食，又可以加菜又可以多飯，不過沒辦法吃太多米飯想要多一點菜色的朋友，單點也是相當不錯的選擇。

▲甜點是布丁。

▲點了一杯高山冷泡茶來讓口腔轉換，沒想到是內含茶葉的冷泡茶，不是那種單純的茶包，喝起來也是相當順口。

▲南庄蜂蜜桂花釀也是這裡人氣飲品之一，深受許多女生喜愛。

▲愛搭膳 釜鍋米料理菜單。

食後心得

這間的釜飯真的是會讓我一直回訪，雖然不是我這一輩子吃過最好吃的釜飯，但目前在台南，在這個價位上，我還沒吃過比他們更好吃的釜飯！

愛搭膳 釜鍋米料理

地址：台南市中西區民權路三段364號

時間：11：30－15：00／17：00－21：00（例假日無空班）

電話： 06－250－1010

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

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