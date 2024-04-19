ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手工現包水餃一顆3元！藏身台中向上市場　配酸辣湯、小菜百元解決

台南吃貨愛吃輝

台南吃貨愛吃輝 台南吃貨愛吃輝

出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

▲台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者黃亭詠

這間台中水餃一共有兩個店面、一個就位於向上市場口，內用區不算大、整體算是陽春，但以便宜實在為著名、也深受學生與上班族的喜愛，水餃看起來比較小顆但一顆才3元，豬頭皮和豆干等滷味也都在30以內，湯類也只要25元，是CP值很高的平民美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

▲這間台中水餃就位於向上市場口，因此以向上市場作為取名。

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

▲內用區不算大、整體算是陽春，不過翻桌率倒是滿快的。

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

▲▼水餃看起來比較小顆，這也是賣得便宜的原因。

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

豬頭皮30元、豆干20元

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

▲豬頭皮感覺上比較不像是自家製作的，有一點像是工廠做好的豬頭皮，豆干的部分豆香味稍嫌不足，不過嚼勁不錯。

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

▲酸辣湯25元，有將胡椒味展現出來展現出來。

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

▲▼台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。（圖／愛吃輝提供）

向上水餃

地址：台中市西區中美街183號
營業時間：10：30－22：00
店家電話： （04）2305－0365

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊
台南親子部落客、旅行Youtuber，南部好吃好玩好旅遊《跟著愛吃輝好食》 用真實記錄南台灣，集合大台南、高屏、台中、雙北食記。部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►網友票選台南「非連鎖咖啡」前7名！深入古厝、威士忌布丁太銷魂
►在地飄香近20年、八大小姊姊的口袋名單！台南低調老字號炒飯
►台南30年隱藏版小吃！60元排骨飯、35元餛飩麵　在地人從小吃到大

關鍵字： 向上水餃 美食雲 美食情報 達人美食 台中美食 水餃 市場美食 台灣特色系列 愛吃輝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

推薦閱讀

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

網友票選台南非連鎖咖啡廳第5名！老屋主視覺　隱藏巷弄中超難找

網友票選台南非連鎖咖啡廳第5名！老屋主視覺　隱藏巷弄中超難找

在地人才懂喝的焦香味！台南西港15元花生牛奶　濃厚香氣有米漿感

在地人才懂喝的焦香味！台南西港15元花生牛奶　濃厚香氣有米漿感

1顆只要15元！在地人從小吃到大「蝦仁肉圓」、柴魚醬香有夠涮嘴

1顆只要15元！在地人從小吃到大「蝦仁肉圓」、柴魚醬香有夠涮嘴

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366