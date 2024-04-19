手工現包水餃一顆3元！藏身台中向上市場　配酸辣湯、小菜百元解決

出生於新北市，後來讀書在台南，就從此愛上台南的天氣、食物、人文，還有滿滿的人情味，寫出最真實的口感，譜出最純真的感受。

▲台中水餃在地飄香40餘年，一顆只要3元，手工現包現賣新鮮看得見，隱藏在市場之中只有在地人才知道。

撰文攝影／台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、整理／實習記者黃亭詠

這間台中水餃一共有兩個店面、一個就位於向上市場口，內用區不算大、整體算是陽春，但以便宜實在為著名、也深受學生與上班族的喜愛，水餃看起來比較小顆但一顆才3元，豬頭皮和豆干等滷味也都在30以內，湯類也只要25元，是CP值很高的平民美食。

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▲這間台中水餃就位於向上市場口，因此以向上市場作為取名。

▲內用區不算大、整體算是陽春，不過翻桌率倒是滿快的。

▲▼水餃看起來比較小顆，這也是賣得便宜的原因。



豬頭皮30元、豆干20元



▲豬頭皮感覺上比較不像是自家製作的，有一點像是工廠做好的豬頭皮，豆干的部分豆香味稍嫌不足，不過嚼勁不錯。

▲酸辣湯25元，有將胡椒味展現出來展現出來。

向上水餃

地址：台中市西區中美街183號

營業時間：10：30－22：00

店家電話： （04）2305－0365

台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊

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