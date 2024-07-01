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號稱「台中最好吃」義大利麵！超搶手不接受訂位、只營業到晚上6點

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

「吃。東西」應該是很多老饕心中台中最強的義大利麵，不過它的營業時間很特別、內用只有10幾個位子，而且不接受訂位，對於我們來說要吃到真的比較難一點。

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▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲地址於精明商圈的巷弄裡，四年前搬過家。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲門口有一個座位區，但是不確定它只是候位區還是室外用餐區。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

吃。東西環境

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲裡面只有3～4張用餐座位區，有聽別人說過除了自己的餐點以外不可以拍攝店內環境。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲點餐的時候服務人員有提醒今天有甜點，應該是乳酪類。

吃。東西菜單

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲光義大利麵就有20種。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲飲料菜單

吃。東西餐點

剝皮辣椒炒綜合時蔬 290元
這道是服務人員推薦的，後來發現它真的是很好吃很值得點，使用小蘿蔔、櫛瓜、青花菜、番茄、玉米、紫高麗菜等，再加上特殊的醬料拌炒，蔬菜吃起來都很新鮮，香料味道也偏重，帶點微微的辣度。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

雞翅 160元
醬料可以選擇東泉辣椒醬或是醬燒橘汁，我們選擇了醬燒橘汁，雞翅麵衣炸的脆脆的，雞肉本身也很軟嫩，醬汁酸酸甜甜還有柑橘的果香味，真的是好吃。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

叨沙椰漿奶油鮮蝦雞肉麵 420元
以奶醬為基底，加了番茄、玉米筍、毛豆等蔬菜，另外還有雞肉和蝦子，麵條是帶點麵心的口感，吸附了飽滿的醬汁，醬汁是很濃郁的奶香和叨沙香氣，而且有微微的辣度，整體吃起來真的是很好吃又很有層次感。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這道也可以選擇泰式的冬蔭醬汁，吃起來應該就會偏泰式酸酸辣辣的味道。

鹹蛋黃奶油蕈菇雞肉麵 380元
這道也是以奶醬為基底，上面撒上了瑪芝瑞拉起司，裡面有香菇、毛豆、玉米筍和雞肉，醬汁吃起來有濃郁的奶香帶有沙沙的口感，也是很好吃的一道。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲吃東西復刻紅茶 50元，還不錯不會死甜，搭配義大利麵很剛好。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

▲可口可樂 35元。

▲▼吃。東西．只營業到晚上6點，運氣好才吃得到的台中義大利麵。（圖／部落客飛天璇提供）

食後心得
真是令人難忘又回訪度極高的一家店，讓人吃過之後發現，原來義大利麵不是只有一種味道，相較於吃，東西的義大利麵來說，那道炒時蔬又讓我更加喜愛，每一道都水準之上，有機會一定要再來試試其他餐點。

吃。東西

地址：臺灣台中市西屯區精明二街46號
營業時間： 11：00－18：00
電話：09－5355－5678

飛天璇
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