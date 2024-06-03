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一開攤就排隊！嶺東福州包煎餃每顆5元　煎至酥脆＋扎實肉餡超強

糖糖's 享食生活

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▲▼台中超人氣排隊美食 福州包＆煎餃開賣一小時內秒殺！（圖／糖糖`s 享食生活攝）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者黃是瑀

這間嶺東福州包煎餃很誇張，常常開賣不到一小時就賣完！店家四點開賣，經常四點半來買就遇到老闆在道歉說對不起已經賣完了，不僅學生超愛，就連老師、上班族下班都會衝過來，如果怕買不到建議四點就先電話預訂。

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嶺東福州包煎餃 位置
嶺東福州包煎餃位在台中南屯區嶺東路上，就在嶺東科技大學正門口的斜對角，外表看似平凡的小攤販，只要一開攤排隊人潮可是非常驚人！不僅是學生、上班族的愛店，也有不少人遠道而來。

▲▼台中超人氣排隊美食 福州包＆煎餃開賣一小時內秒殺！（圖／糖糖`s 享食生活攝）

嶺東福州包煎餃 菜單
嶺東福州包煎餃如其名，就只賣福州包及煎餃，一顆5元，口味均可混搭，之前來都是跟老闆直接點，現在已經要抽號碼牌了，雖然這天來抽二號，其實前面已經大爆單，等了快一小時才拿到。

▲▼台中超人氣排隊美食 福州包＆煎餃開賣一小時內秒殺！（圖／糖糖`s 享食生活攝）

▲▼台中超人氣排隊美食 福州包＆煎餃開賣一小時內秒殺！（圖／糖糖`s 享食生活攝）

▲▼台中超人氣排隊美食 福州包＆煎餃開賣一小時內秒殺！（圖／糖糖`s 享食生活攝）

▲老闆每天新鮮手工現包，每日數量限量，每次起鍋至少100顆以上，看起來挺多其實一下就賣完了。

▲▼台中超人氣排隊美食 福州包＆煎餃開賣一小時內秒殺！（圖／糖糖`s 享食生活攝）

▲檯前有辣椒醬跟蒜蓉醬可以自行做添加，添加完後老闆會再幫大家做打包，如果想要現吃也可以。

福州包 16粒80元

▲▼台中超人氣排隊美食 福州包＆煎餃開賣一小時內秒殺！（圖／糖糖`s 享食生活攝）

▲嶺東福州包煎餃的福州包很扎實，外皮煎至酥脆口感，內餡包豬肉、高麗菜及青蔥，跟外面福州包相比口味比較清爽些。

煎餃 16粒80元
比起福州包，糖糖更愛煎餃多一些，盒子稍微悶著皮還是脆的超加分，內餡有高麗菜、豬肉、蔥跟蒜，建議加蒜蓉醬風味更讚，會讓你越吃越涮嘴，一顆接一顆停不下來。

▲▼台中超人氣排隊美食 福州包＆煎餃開賣一小時內秒殺！（圖／糖糖`s 享食生活攝）

總結
來嶺東必吃美食，推薦這間只要吃過就會愛上的嶺東煎餃福州包，建議先打電話預訂，免得來現場撲空，老闆人超熱情，營業時間只有平日，假日沒有營業。

嶺東煎餃福州包

地址：台中市南屯區嶺東路8號
營業時間：16：00－賣完為止（六、日公休）
電話號碼： 0922－048－503

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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