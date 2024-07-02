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連14天9折！藏壽司沙鹿店7／9試營運　壽司郎插旗台中車站商圈

▲藏壽司「沙鹿中山路店」7／9試營運。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「沙鹿中山路店」7／9試營運。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

沙鹿人想吃藏壽司不用跑到三井OUTLET或進市區了！土藏造型的沙鹿中山路店7月9日開始試營運，7月22日前參加社群活動用餐即享9折優惠。另外，壽司郎台中新時代店今日開幕，7月8日前消費滿300元折價40元，還有赤蝦2貫30元的限時優惠商品。

▲藏壽司「沙鹿中山路店」7／9試營運。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「沙鹿中山路店」消費滿1200元還能將限量絕美和風玻璃杯直接帶回家。（圖／藏壽司提供）

藏壽司「沙鹿中山路店」7月9日開始試營運，7月16日正式開幕，是台中海線最大的土藏造型店，擁有233席座位。新門市也推出多款優惠，7月22日前參加社群活動用餐即享9折優惠，消費滿1200元還能將限量絕美和風玻璃杯直接帶回家，共有達摩款、富士山款、招財貓款與Logo款，每款限量160個。

▲藏壽司「沙鹿中山路店」7／9試營運。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」。（圖／藏壽司提供）

全台藏壽司7月9日起推出清爽度滿滿的「盛夏美味」主題活動，全新品項「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」把生鮭魚與特調大蒜融合，再以炙烤大增香氣；另一款新品「壽喜牛山藥泥軍艦」以日本壽喜燒風味牛肉搭配山藥泥。除此之外，「大葉明太子小貝柱」再度回歸，滿滿醬油漬小貝柱加上鮮味十足明太子，再融入紫蘇葉的清香，為夏季增加清新氛圍。

▲壽司郎7月2日將插旗台中火車站商圈，進駐大魯閣新時代購物中心。（圖／壽司郎提供）

另外，在台中市已有5家分店的壽司郎，今日插旗火車站商圈，進駐大魯閣新時代購物中心，以後附近的居民想吃就不用跑北屯區了。慶祝開幕，該店即日起至7月8日，推出赤蝦2貫30元的限定優惠，7月9日起至7月15日則是水煮松葉蟹臂肉40元。

此外，7月8日前內用消費滿300元並參加Facebook按讚活動，即可折價40元、滿600元可現折80元，同時還可再獲得開幕紀念限定款A4資料夾及40元折價券（7月9日後才可使用）。

▲爭鮮迴轉壽司近期與人氣型男主廚吳秉承聯名，打造6道季節限定壽司。（圖／爭鮮提供）

▲爭鮮迴轉壽司近期與人氣型男主廚吳秉承聯名，打造6道季節限定壽司，上圖為XO醬干貝和牛燒。（圖／爭鮮提供）

爭鮮迴轉壽司近期與人氣型男主廚吳秉承聯名，打造6道季節限定壽司，即日起至9月1日於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS全台門市開賣。6款新品分別是仙人掌鮭之戀、XO醬干貝和牛燒、極炙鵝油干貝、蒜香粉絲鮮蝦、旺萊檸檬蝦與椒麻櫻桃鴨手卷。

7月15日至8月31日，爭鮮會員點數雙倍送，滿1500元點數加贈50點，消費滿1800元點數加贈60點，新會員再送30點註冊禮。此外，活動期間爭鮮會員再加碼滿額抽活動，於爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS單筆消費滿600元，即可抽台北大阪來回雙人機票，共10組。

關鍵字： 美食雲 迴轉壽司 藏壽司 壽司郎 台中美食

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