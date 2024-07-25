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林東芳搬新家！老饕必點半筋半肉牛肉麵、加「辣牛油」最涮嘴

▲▼台北美食推薦「林東芳牛肉麵」，八德路上十分好吃的牛肉麵店，這家也是米其林必比登推薦過。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲牛肉有份量，入口即化。（圖／部落客《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，勿擅自翻攝以免侵權）

實習記者張宜樺／綜合報導

走在中山區街頭，突然瞥見這家被米其林必比登推薦過的牛肉麵店，原來是林東芳換了新店面。在老饕心中地位頗高的林東芳，牛肉麵牛肉非常大塊又很軟嫩，有厚有薄口感更豐富，還有那傳說中的「神奇牛油」，加到湯裡能把整碗牛肉麵升高一個檔次。

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▲▼台北美食推薦「林東芳牛肉麵」，八德路上十分好吃的牛肉麵店，這家也是米其林必比登推薦過。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲獲得許多獎項及推薦的店家。

▲▼台北美食推薦「林東芳牛肉麵」，八德路上十分好吃的牛肉麵店，這家也是米其林必比登推薦過。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲知名老店換地方，搬到離原址50公尺處的店面。

營業到深夜的牛肉麵店
林東芳牛肉麵與台北林家牛肉麵師出同門，兩家知名度都相當高。林東芳牛肉麵自搬過來中山區新址後，裝潢也升級不少，店內座位數增加許多。不變的同樣是那熟悉的好滋味，且每天營業皆到深夜！附近也有許多停車場讓前來光顧的饕客們停車，交通非常便利。

▲▼台北美食推薦「林東芳牛肉麵」，八德路上十分好吃的牛肉麵店，這家也是米其林必比登推薦過。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲腱子肉薄厚皆有，口感豐富。

▲▼台北美食推薦「林東芳牛肉麵」，八德路上十分好吃的牛肉麵店，這家也是米其林必比登推薦過。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲牛筋肉有豐富彈性。

半筋半肉吃到牛肉麵雙精髓
老饕必點的半筋半肉牛肉麵，肉片是腱子肉，口感因薄厚程度而有變化，份量給的毫不吝嗇。特別要稱讚的是牛筋，不僅形狀漂亮且燉得口感也很好，不會軟爛而相當有彈性。店內採用偏粗的麵條，口感扎實，吃到最後也不會軟爛。

▲▼台北美食推薦「林東芳牛肉麵」，八德路上十分好吃的牛肉麵店，這家也是米其林必比登推薦過。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲牛筋非常值得一試。

▲▼台北美食推薦「林東芳牛肉麵」，八德路上十分好吃的牛肉麵店，這家也是米其林必比登推薦過。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲傳說中的神奇辣牛油。

▲▼台北美食推薦「林東芳牛肉麵」，八德路上十分好吃的牛肉麵店，這家也是米其林必比登推薦過。（圖／部落客捲捲頭品味生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲湯汁變得鮮紅，層次更上一層樓。

加了「牛油」更令人驚艷
林東芳還有獨家法寶「辣牛油」，加一小匙牛油泡在湯裡，固體的辣牛油融化其中，原本清淡的湯麵瞬間變得火熱，愛吃辣的民眾千萬不能錯過的好滋味。食用過程都還不錯，店內空間也很寬敞，愛吃牛肉麵的饕客們也能將林東芳加進口袋名單喔！

林東芳牛肉麵

地址：台北市中山區八德路二段322號
電話：02－2752－2556
營業時間：11：00－03：00

＊部落客《捲捲頭／品味生活》現有經營：部落格粉絲團

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