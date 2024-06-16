台北人氣巴斯克蛋糕名店結束營業！業者：人手不足

▲台北人氣巴斯克蛋糕名店「摸摸桃子洋菓子」，因人手不足，將在7月14日結束營業。（圖／翻攝自摸摸桃子洋菓子臉書專頁，下同）



記者周姈姈／綜合報導

以後吃不到了！台北一間超人氣巴斯克蛋糕名店宣布，因人手不足，將在7月14日結束營業，並在即日起祭出10款優惠品項，包含經典必吃的巴斯克起司蛋糕，6吋特價580元、切片特價90元，還有肉桂捲70元、貓舌餅乾40元等。

台北超人氣巴斯克蛋糕店「摸摸桃子洋菓子」臉書專頁宣布，由於人手不足，將於7月14日結束營業，部分菜單自即日起以開店時的價格販售。

▲「摸摸桃子洋菓子」經典必吃巴斯克起司蛋糕，除了原味之外，店家還研發多款口味。



店家表示，本次優惠菜單有10款，分別為「No.1巴斯克起司蛋糕6吋580元」、「No.1巴斯克起司蛋糕切片90元」、「布丁60元」、「貓舌餅乾40元」、「肉桂捲70元」、「綠豆蔻捲70元」、「咖啡70元」、「咖啡牛奶90元」、「紅茶70元」、「鮮奶茶90元」。

「摸摸桃子洋菓子」位於台北捷運雙連站附近，於2020年創立，主打以最簡約的配方製作巴斯克蛋糕，口味非常多樣化，除了最經典的起司口味之外，還有愛爾蘭咖啡、龍眼烏龍、焙茶等口味，還有販售多款小點心與咖啡飲品，深受民眾喜愛。