ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北人氣巴斯克蛋糕名店結束營業！業者：人手不足

▲▼熄燈。（圖／翻攝自摸摸桃子洋菓子臉書專頁）

▲台北人氣巴斯克蛋糕名店「摸摸桃子洋菓子」，因人手不足，將在7月14日結束營業。（圖／翻攝自摸摸桃子洋菓子臉書專頁，下同）

記者周姈姈／綜合報導

以後吃不到了！台北一間超人氣巴斯克蛋糕名店宣布，因人手不足，將在7月14日結束營業，並在即日起祭出10款優惠品項，包含經典必吃的巴斯克起司蛋糕，6吋特價580元、切片特價90元，還有肉桂捲70元、貓舌餅乾40元等。

台北超人氣巴斯克蛋糕店「摸摸桃子洋菓子」臉書專頁宣布，由於人手不足，將於7月14日結束營業，部分菜單自即日起以開店時的價格販售。

▲▼熄燈。（圖／翻攝自摸摸桃子洋菓子臉書專頁）

▲「摸摸桃子洋菓子」經典必吃巴斯克起司蛋糕，除了原味之外，店家還研發多款口味。

店家表示，本次優惠菜單有10款，分別為「No.1巴斯克起司蛋糕6吋580元」、「No.1巴斯克起司蛋糕切片90元」、「布丁60元」、「貓舌餅乾40元」、「肉桂捲70元」、「綠豆蔻捲70元」、「咖啡70元」、「咖啡牛奶90元」、「紅茶70元」、「鮮奶茶90元」。

「摸摸桃子洋菓子」位於台北捷運雙連站附近，於2020年創立，主打以最簡約的配方製作巴斯克蛋糕，口味非常多樣化，除了最經典的起司口味之外，還有愛爾蘭咖啡、龍眼烏龍、焙茶等口味，還有販售多款小點心與咖啡飲品，深受民眾喜愛。

關鍵字： 摸摸桃子洋菓子 巴斯克蛋糕 結束營業 熄燈 台北市美食 台北甜點店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

巴斯克蛋糕名店熄燈！業者：人手不足

巴斯克蛋糕名店熄燈！業者：人手不足

每一口都是鮮甜！明洞超欠吃醬蟹料理

每一口都是鮮甜！明洞超欠吃醬蟹料理

牛五蔵台北店「驚爆倒閉」6／30熄燈！業者回應了

牛五蔵台北店「驚爆倒閉」6／30熄燈！業者回應了

好丘夏季限定「山系刨冰」升級回歸

好丘夏季限定「山系刨冰」升級回歸

清邁「水缸夯烤」70泰銖脆皮豬肉飯！

清邁「水缸夯烤」70泰銖脆皮豬肉飯！

超商4款咖啡飲品優惠！特大美式只要39元

超商4款咖啡飲品優惠！特大美式只要39元

今天快買！超商茶葉蛋10元有找、霜淇淋買1送1

今天快買！超商茶葉蛋10元有找、霜淇淋買1送1

網銀國際打造「拾本書堂」　吸引IG網美朝聖

網銀國際打造「拾本書堂」　吸引IG網美朝聖

搭遊輪會到！揭秘「黑山共和國」美景

搭遊輪會到！揭秘「黑山共和國」美景

卡帕多奇亞必玩8體驗搭熱氣球看日出

卡帕多奇亞必玩8體驗搭熱氣球看日出

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

水樂園優惠一次看！季票每日10元爽玩

開箱「嘉義福容voco酒店」房型、餐飲

新北「8處免費戲水景點」一次看！

搭遊輪會到！揭秘「黑山共和國」美景

盤點台北7間「獨旅」飯店！

六福莊「非洲探險島」7／1開幕！

北車天成文旅「1泊2食1人1250元起」

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

緊急加開！名勝世界壹號航季延到9月

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

巴斯克蛋糕名店熄燈！業者：人手不足

每一口都是鮮甜！明洞超欠吃醬蟹料理

牛五蔵台北店「驚爆倒閉」6／30熄燈！業者回應了

好丘夏季限定「山系刨冰」升級回歸

清邁「水缸夯烤」70泰銖脆皮豬肉飯！

超商4款咖啡飲品優惠！特大美式只要39元

今天快買！超商茶葉蛋10元有找、霜淇淋買1送1

網銀國際打造「拾本書堂」　吸引IG網美朝聖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366