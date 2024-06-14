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獨／胡歌來台吃了阜杭豆漿、吳寶春　他貼身觀察24小時讚：人超暖

記者蔡玟君／台北報導

中國知名演員胡歌12日來台參加青年交流座談會，快閃24小時期間現身每一處都吸引大批媒體、粉絲搶拍。負責此次來台接待、交通等事宜的創新旅行社董事長李奇嶽，就透露胡歌此次來台雖然很趕，不過也吃到了阜杭豆漿、吳寶春麵包，台北晶華酒店則為胡歌準備寶島名物迎賓小點，還有24小時管家服務。

▲▼演員胡歌《對話青年》-胡歌。（圖／記者周宸亘攝）

▲中國知名演員胡歌快閃來台參加青年交流座談會。（圖／記者周宸亘攝）

胡歌此次來台行程滿檔，所以並未能再前往其他景點。李奇嶽透露，行程中胡歌團隊曾提到想去買吳寶春麵包，因此特地準備吳寶春的巧克力法國、乾酪核桃麵包、紫薯板栗核桃麵包、薩爾斯堡、起司法蘭克福等口味送到飯店讓胡歌團隊品嚐。

▲▼解封前阜杭豆漿排隊人流。（圖／記者宋良義攝）

▲阜杭豆漿。（圖／記者宋良義攝）

此外，胡歌離台清晨，也請同仁一早5點到榮獲米其林必比登推薦的「阜杭豆漿」買早餐，由於胡歌吃素，團隊準備豆漿、飯糰（素）、薄餅夾油條（素），胡歌與團隊吃完都讚不絕口。

▲▼台北晶華酒店名人套房。（圖／晶華酒店提供）

▲▼胡歌此次來台下榻台北晶華酒店名人套房。（圖／晶華酒店提供）

▲▼台北晶華酒店名人套房。（圖／晶華酒店提供）

而此次胡歌來台下榻台北晶華酒店，業者透露，此次胡歌入住的是客房內區分為獨立的客廳、餐廳、臥室和小型備餐區的33坪「名人套房」，全大理石寬敞浴室內還備有按摩浴缸。為迎接他的到來，台北晶華酒店特別準備了晶華的鳳梨澄沙奶皇、舊振南的牛軋糖以及麻荖等台灣經典小點作為迎賓，還有時令水果盤，並安排24小時貼身管家隨時提供協助。

▲▼創新旅行社負責此次來台接待。（圖／創新旅行社提供）

▲▼創新旅行社負責此次胡歌來台接待。上圖為創新旅行社董事長李奇嶽。（圖／創新旅行社提供）

▲▼創新旅行社負責此次來台接待。（圖／創新旅行社提供）

李奇嶽同步分享此次胡歌來台幕後花絮，表示約1個多月前就知道他要來，但卡在專業交流審查證件流程需要1個月左右辦理時間，直到6月7日核發後才確定要來。他透露，此次協助安排胡歌落地後行程與交通，除了證件流程外，最大挑戰是所有移動環節、每一地點的安全計畫與動線，都需提供經紀公司審核，經紀公司更特別要求保鑣維安時要保持秩序，但不可拉扯粉絲。

▲胡歌逛松菸。（圖／記者劉亮亨攝）

▲胡歌逛松菸。（圖／記者劉亮亨攝）

近身隨行觀察24小時，李奇嶽大讚胡歌宛如鄰家大男孩般完全沒架子，私下也親民有禮貌，例如13日一早送機時，胡歌已經走近護照查驗處，又突然轉身和他們握手致謝，讓他直呼超感動。

創新旅行社經理楊廷為也表示，經紀公司對於每處安全計畫都慎重審視，但實際執行仍與事前規劃有很大出入。如未料到會有這麼多媒體、粉絲跟隨，但楊廷為透露，胡歌本人很親民，拍照、簽名都不拒，甚至在松菸聆聽導覽時，當下因大批媒體粉絲跟隨，使得導覽人員只能邊走邊講解，胡歌也會隨時留意導覽人員情況，不時略彎身聆聽，處處留意身邊的工作人員，讓人覺得暖心。

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