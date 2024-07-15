開箱／東京早稻田大學絕美「森林系」學生食堂！用餐500円內吃飽

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

因為熱愛村上春樹的關係，東京的早稻田大學在我心中，一直有著極其特殊的地位。東京自由行除了安排早稻田大學半日遊外，午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。即使不是早稻田學生，也能進入早稻田學生食堂用餐，拉麵、咖哩飯、丼飯全都有，500円就能搞定一餐。

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早稻田食堂在哪裡

早稻田學生食堂位在早稻田大學裡面，靠近早稻田地標大隈講堂庭園、大隈講堂講堂，自由行前往的交通方式，可以搭乘都電荒川線至「早稻田站」，或東京地下鐵東西線至「早稻田站」，均是步行10分鐘內的路程時間可抵達；如果你的目標就是早稻田學生食堂的話，可以Google map導航「早稻田大學 大偎庭園小屋自助咖啡廳 大隈ガーデンハウスカフェテリア」。

早稻田大學介紹

早稻田大學是1882年由明治維新時期，日本首相大隈重信所創立的私立大學。日本大學排名前10名、世界大學排名前200名，是一所人文藝術氣息濃厚、校風自由開放，並孕育許多政治、經濟人才的名校。

現任日本首相岸田文雄就是早稻田大學的畢業生

其他像是索尼集團的創辦人井深大、三星集團的創辦人李秉喆、樂天集團創始人辛格浩、卡西歐的創辦人樫尾忠雄、UNIQLO社長柳井正、任天堂前社長山內溥、本田前社長福井威夫等，都是早稻田校友。

多位知名人物是校友

大家比較熟知的校友還有堺雅人、小室哲哉、羽生結弦，和我最喜歡的作家村上春樹，也是影響我為什麼這麼喜歡早稻田大學的主要原因，這次再訪早稻田大學就是為了參觀「村上春樹圖書館」，順道來早稻田學生食堂吃午餐。

Uni.Shop & Cafe 125咖啡廳也在這

大隈庭園入口處這家「Uni.Shop & Cafe 125」一樣是咖啡廳，除了販售輕食、甜點、冰淇淋、咖啡茶飲外，早稻田大學紀念品也可以在這裡買到。

順著大隈庭園往內走，就會來到早稻田學生食堂

來的這天是2024.6，呈現著初夏綠意盎然的景色，若是秋天的時候，早稻田大學就會成為高人氣東京銀杏景點唷！

▲玻璃窗反射著大量綠色，彷彿像是來到森林秘境一樣，讓我無比羨慕早稻田學生。

結論

我們各自點了一碗麵，再搭配兩樣小菜，結帳金額只需1000円出頭，這個價格不要說是在東京了，台北市都吃不到如此平價的美食，等於一人只要新台幣100多元。至於味道當然無法太過要求啦，雖然稱不上驚為天人的美食，但仍有一定水準不會難吃到踩雷。

我至今去過東京大學、應慶大學、早稻田大學，三所東京知名大學的學生食堂，私心覺得早稻田食物最好吃，或許也跟我對這裡有著滿滿的愛有關。

菜單

早稻田學生食堂菜單如下，幾乎都在500円左右超級平價。分成主菜、丼飯、咖哩飯、拉麵、蕎麥麵等幾種主食，另外還有炸物、煮物、小菜、甜點、飲料可供單點。

▲採自助式取餐形式，不同的餐點地上會有不同的取餐通道。

▲小菜、甜點、飲料則是自己拿，之後再到出口出結帳即可，吃完飯後也須自行拿至回收台回收。

早稻田學生食堂 大隈講堂庭園小屋自助咖啡廳 （大隈ガーデンハウスカフェテリア）

地址：東京都新宿區早稻田鶴卷町538－13 （早稲田大学 25号館 2F・3F）

電話：03－5273－8101

營業時間：10：30－14：00 （周六、日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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