ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開箱／東京早稻田大學絕美「森林系」學生食堂！用餐500円內吃飽

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

因為熱愛村上春樹的關係，東京的早稻田大學在我心中，一直有著極其特殊的地位。東京自由行除了安排早稻田大學半日遊外，午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。即使不是早稻田學生，也能進入早稻田學生食堂用餐，拉麵、咖哩飯、丼飯全都有，500円就能搞定一餐。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

早稻田食堂在哪裡
早稻田學生食堂位在早稻田大學裡面，靠近早稻田地標大隈講堂庭園、大隈講堂講堂，自由行前往的交通方式，可以搭乘都電荒川線至「早稻田站」，或東京地下鐵東西線至「早稻田站」，均是步行10分鐘內的路程時間可抵達；如果你的目標就是早稻田學生食堂的話，可以Google map導航「早稻田大學 大偎庭園小屋自助咖啡廳 大隈ガーデンハウスカフェテリア」。

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

早稻田大學介紹
早稻田大學是1882年由明治維新時期，日本首相大隈重信所創立的私立大學。日本大學排名前10名、世界大學排名前200名，是一所人文藝術氣息濃厚、校風自由開放，並孕育許多政治、經濟人才的名校。

現任日本首相岸田文雄就是早稻田大學的畢業生
其他像是索尼集團的創辦人井深大、三星集團的創辦人李秉喆、樂天集團創始人辛格浩、卡西歐的創辦人樫尾忠雄、UNIQLO社長柳井正、任天堂前社長山內溥、本田前社長福井威夫等，都是早稻田校友。

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

多位知名人物是校友
大家比較熟知的校友還有堺雅人、小室哲哉、羽生結弦，和我最喜歡的作家村上春樹，也是影響我為什麼這麼喜歡早稻田大學的主要原因，這次再訪早稻田大學就是為了參觀「村上春樹圖書館」，順道來早稻田學生食堂吃午餐。

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

Uni.Shop & Cafe 125咖啡廳也在這
大隈庭園入口處這家「Uni.Shop & Cafe 125」一樣是咖啡廳，除了販售輕食、甜點、冰淇淋、咖啡茶飲外，早稻田大學紀念品也可以在這裡買到。

順著大隈庭園往內走，就會來到早稻田學生食堂
來的這天是2024.6，呈現著初夏綠意盎然的景色，若是秋天的時候，早稻田大學就會成為高人氣東京銀杏景點唷！

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲玻璃窗反射著大量綠色，彷彿像是來到森林秘境一樣，讓我無比羨慕早稻田學生。

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

結論
我們各自點了一碗麵，再搭配兩樣小菜，結帳金額只需1000円出頭，這個價格不要說是在東京了，台北市都吃不到如此平價的美食，等於一人只要新台幣100多元。至於味道當然無法太過要求啦，雖然稱不上驚為天人的美食，但仍有一定水準不會難吃到踩雷。

我至今去過東京大學、應慶大學、早稻田大學，三所東京知名大學的學生食堂，私心覺得早稻田食物最好吃，或許也跟我對這裡有著滿滿的愛有關。

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
早稻田學生食堂菜單如下，幾乎都在500円左右超級平價。分成主菜、丼飯、咖哩飯、拉麵、蕎麥麵等幾種主食，另外還有炸物、煮物、小菜、甜點、飲料可供單點。

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲採自助式取餐形式，不同的餐點地上會有不同的取餐通道。

▲▼午餐推薦可至早稻田學生食堂享用平價美食。（圖／部落客周花花授權提供，勿擅自翻攝）

▲小菜、甜點、飲料則是自己拿，之後再到出口出結帳即可，吃完飯後也須自行拿至回收台回收。

早稻田學生食堂 大隈講堂庭園小屋自助咖啡廳 （大隈ガーデンハウスカフェテリア）

地址：東京都新宿區早稻田鶴卷町538－13 （早稲田大学 25号館 2F・3F）
電話：03－5273－8101
營業時間：10：30－14：00 （周六、日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

士林人放空秘境！河堤旁純白歐風小屋喝咖啡　也是寵物友善空間
體驗東京人下班後居酒屋時光！吉祥寺人氣美食串燒只要100円起
隱身小漁村！金門最美海景牛排館採預約制　和牛橫隔膜份量超誠意

關鍵字： 早稻田學生食堂 大隈講堂庭園小屋自助咖啡廳 （大隈ガーデンハウスカフェテリア） 日本美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 周花花 早稻田大學 學生食堂 東京

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

推薦閱讀

拉麵狂熱者請收！福島「Tabelog百大名店」開箱　被大讚實至名歸

拉麵狂熱者請收！福島「Tabelog百大名店」開箱　被大讚實至名歸

すき家首度進軍宜蘭！南部網友敲碗：台南、高雄店何時開

すき家首度進軍宜蘭！南部網友敲碗：台南、高雄店何時開

九州門司港景點！復古咖啡廳親子友善　經典復古昭和硬布丁必吃

九州門司港景點！復古咖啡廳親子友善　經典復古昭和硬布丁必吃

東京人氣漢堡排「嘉」2號店前進台北市　確定落腳SOGO大巨蛋

東京人氣漢堡排「嘉」2號店前進台北市　確定落腳SOGO大巨蛋

開箱／早稻田大學絕美「森林系」學餐

開箱／早稻田大學絕美「森林系」學餐

香港航空「台中-香港」單程400元起　7/19首航

香港航空「台中-香港」單程400元起　7/19首航

比發票中獎機率還高！ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒買了超旺

比發票中獎機率還高！ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒買了超旺

藏壽司x柯南30款聯名扭蛋7/19登場

藏壽司x柯南30款聯名扭蛋7/19登場

夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣

夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣

台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋

台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨家／唐宮蒙古烤肉即將復活

排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

新北第7家！壽司郎首度插旗板橋

營業到深夜！置高點坐看高雄最美夜景

負債上億翻轉成高雄南霸天　「不二緻果」不讓老招牌蒙塵！

台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

無名路邊攤賣「油飯飯糰」中和隱藏美食

快訊／「110萬刷手」現身台北旅展！

比發票中獎機率還高！ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒買了超旺

台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋

熱門行程

最新新聞更多

開箱／早稻田大學絕美「森林系」學餐

香港航空「台中-香港」單程400元起　7/19首航

比發票中獎機率還高！ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒買了超旺

藏壽司x柯南30款聯名扭蛋7/19登場

夏季旅展旅行社下殺優惠拼買氣

台中新開幕！宜蘭爆紅吃到飽火鍋

台中勤美洲際酒店即日起開放訂房

紅面鴨FUN暑假開幕　無人機搭配煙火秀慶祝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366