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士林人的放空秘境！河堤旁純白歐風小屋喝咖啡　也是寵物友善空間

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

隱身磺溪河堤旁的這間「天母河邊6號咖啡館」，是台北市少見的河岸咖啡店，氣氛相當愜意，總能吸引不少網美前來喝下午茶，無論室內戶外都非常適合拍照打卡，也是一家寵物友善咖啡廳，純白色外觀的建築風格，搭配質感家具、小花園、遮陽傘，還真有那麼一點像是來到歐洲鄉村的感覺。

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天母河邊6號咖啡館 　位置
搭乘大眾運輸工具的朋友，可以從捷運明德站出口過來，約是步行700公尺、10分鐘左右的路程，距離捷運芝山站則約900公尺，也是走個12分鐘就能抵達，或者搭公車最方便，從「士東國小」下車走個3分鐘就會看到天母河邊6號咖啡館，附近巷弄較為狹窄、且多為民宅區，路邊停車不易，若是開車騎車前往的人，建議可以把車子停在中山北路上，再走進來喝杯咖啡。

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲戶外座位區有陽傘遮蔽，天氣涼爽時不會覺得熱，可以悠閒享受靜謐時光。

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲室內或戶外確實都很適合拍網美照，能拍出各種不同氛圍的照片

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲室內座位區是歐洲鄉村風的裝潢。

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲台灣的夏天當然還是坐在室內吹冷氣比較舒服，窗邊一樣能欣賞到士林河堤景色。

天母河邊6號咖啡館　菜單
天母河邊6號咖啡館每人低消200元，飲料有咖啡、茶飲、氣泡水、牛奶，或許是因為開在士林天母的關係，飲料單價較為偏高，加上每人低消200元的關係，單點飲料大多無法達到低消限制，必須再點些蛋糕甜點、餅乾點心才行。

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

天母河邊6號咖啡館　美日限定蛋糕
每日供應的甜點可能都不太一樣，請依照現場販售為主，這天來的時候有檸檬生乳酪、巴斯克蛋糕、戚風蛋糕、磅蛋糕、司康等品項，相較於飲料來說，甜點的價格就不算貴。

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

美式咖啡130元、拿鐵咖啡150元
老實說，單價較高的咖啡，用外帶杯裝多少有點影響質感，雖然紙杯和貼紙看得出來有特別挑過，但還是比較傾向更環保的內用杯。

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲美式咖啡、拿鐵咖啡的焦苦感都偏重，應該是用了比較深焙的豆子。

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

▲咖啡整體喝來的躁感有點重，如果想喝咖啡的人，建議可以點奶咖系列，不然就是點歐蕾、氣泡水這類安全牌。

檸檬生乳酪120元
檸檬生乳酪有著綿Q口感，呈現淡淡酸甜氣味，走的是高雅清新路線。

▲▼天母河邊6號咖啡館 隱身河堤旁純白歐風咖啡店！歐洲感十足寵物友善。（圖／部落客周花花提供）

用餐評價
如果剛好來到士林天母附近，想要找一家舒適的咖啡店坐坐，可以來天母河邊6號咖啡館，我們對於甜點的評價高於咖啡，但畢竟這比較算是主打氛圍的網美咖啡廳，其實是可以預期的結果，若未來咖啡可以持續進步的話，店家的網路評價的推薦指數肯定會更高的。

天母河邊6號咖啡館

地址：台北市士林區中山北路六段315巷22弄6號
電話：02－2833－2222
營業時間：13：00－18：00 （周三公休）

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