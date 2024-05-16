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豪華露營區也開放一日遊！宜蘭最新親子景點　門票200元可抵消費

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！而且票價很甜，入園門票只要200元還可以抵消費100元。鳳梨屋水上莊園目前主要在五六日營業，除了夏天可以來玩水以外，還有絕美景觀咖啡廳跟可愛小動物等，而且還可以事先預訂特色魚火鍋或烤雞分享餐，溫馨提醒，餐點一定要提前預約喔。

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▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

鳳梨屋水上莊園園區超大
鳳梨屋雖位於員山鄉，但因為是半山腰上，需要開點山路。這裡更靠近三星鄉多一點，而我們從冬山過去開車至少40分鐘，給大家參考一下（點圖片直接導覽）。這園區真的大到誇張！而且有分不同露營區，彼此互不打擾。

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

景觀咖啡廳＆網紅泡泡屋
咖啡廳是Banana Blue Coffee第一家加盟店，就連住宿客人的下午茶也是由這裡提供。是一座被綠林包圍的半透明咖啡屋，咖啡廳的裝潢也是走現代簡約風，就位於湖畔樹影間，遠處還有層層疊疊的山景相伴，旁邊還有網紅泡泡屋，也可以選擇在泡泡屋內下午茶喔。

一日遊客人消費可以用門票100元折抵
蛋糕櫃的每日蛋糕都會有所微調。這裡規劃的很悠閒，而且綠意盎然，小朋友玩水，大人喝咖啡看風景。夏天來這裡戲水真的很棒，重點是一日遊才200元，其中100元還可以抵消費，很佛好嘛！

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲二樓的風景比較美。

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲旁邊就是戲水池，玩水玩累了可以來喝個咖啡吹個冷氣休息。

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲戲水池有分深水跟淺水，小朋友玩水一定要家長陪同喔。

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

莊園好好玩
這裡還有餵羊體驗，除了玩水以外，接觸可愛小動物也是一種戶外教學。我們有事先預約餐點，所以中午時間到，準時到餐廳報到，這裡的餐廳根本就像住在山裡面的感覺，好森林。

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲室內小寶寶遊戲間在這，這裡照顧到各年齡層的孩子。

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▲這座景觀咖啡廳真的好美喔！

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▲這裡的鵝群們會列隊前進。

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

烤雞分享餐1500元
再次提醒，一定要事先預約喔！特色魚火鍋價格是499元，烤雞分享餐價格是1500元。點套餐有附沙拉。這烤雞真的皮脆肉嫩還多汁，旁邊的烤蔬菜我也好喜歡，很好吃！記得要沾雞油吃更讚。套餐還有附生菜跟吐司，讓你可以夾烤雞吃，真的有夠貼心。

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

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特色魚火鍋499元
產地直接送到餐桌，雪山泉鱘龍魚是鳳梨屋自己養的。如果想吃最新鮮的特色魚火鍋的話，這裡自產自銷最超值又新鮮。藥膳魚火鍋也很特別，滋補養身。

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼現在除了豪華露營的客人，現在鳳梨屋園區也開放一日遊了！（圖／部落客Mika授權提供，勿擅自翻攝）

鳳梨屋水上莊園

地址：宜蘭縣員山鄉長嶺路181號
電話：電話：0910－835－978
營業時間：周五至周日、國定假日（目前只開放這幾天）
一日遊營業時間：周五：13：00－17：00、周六日：9：00－17：00
（最晚入場時間16：00前）（如遇包場活動將不開放訪客入園）

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