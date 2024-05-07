首爾美食尋寶！華成行宮旁的黃色小韓屋　紅豆剉冰＋年糕是經典

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

平常也不特別迷紅豆，但只要是紅豆年糕冰這三種元素組合我就一定會想買來吃，根本黃金組合。這家位於水原華成行宮旁，可愛的黃色小屋，裡面賣各種冷熱甜品，尤其是各種創意雪花冰更是吸引人，加上這裡座位很多，室內室外加屋頂，又位於觀光熱點區，生意超級好。

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行宮刨冰 행궁빙수｜交通位置

行宮刨冰的地點位於華城的長安門附近，旁邊就是華城外牆，吃飽可以去走走。

▲很亮眼的黃色小屋，看得出來這房子很有歷史，是韓屋改建的。

▲創意雪花冰口味很多，還有賣熱甜湯以及飲料等，選擇很多。

室外空間

▲屋頂也有開放座位。

行宮刨冰 행궁빙수｜MENU

現在首爾很多餐廳都只收信用卡不收現金，所以其實不用換太多錢啦！有卡比較重要！有季節限定的口味也有英文菜單，可以參考店家IG ，鬆餅、年糕，刨冰一碗是兩人份，人多會給叫號機，但真的要等蠻久的。

紅豆剉冰＋年糕 16,000韓元

我們加年糕有另外加4000韓元，所以原本紅豆剉冰只要12000韓元。這是兩人份量，我是覺得還蠻夠吃的啦！還有給你黃豆粉，如果覺得太甜膩的話可以加上去，多了黃豆香氣更好吃。





▲很喜歡年糕，但只給4塊，紅豆熬煮的軟而不爛，就是雪花冰＋紅豆有點甜，因為雪花冰本身就有牛奶的甜味了，甜上加甜。

▲雪花冰本身很鬆軟綿密入口即化，紅豆＋年糕＋黃豆粉更是韓式雪花冰常見組合，整體來說是好吃的。

宮刨冰 행궁빙수



地址：19 Jeongjo-ro 905beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 南韓

電話：11：00－21：00（每周二公休）

時間：+82312428685

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