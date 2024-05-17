可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強　碗公裝古早味份量太超值

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

耳聞這家芒果冰店很久了，真的是苗栗最強無誤！雖然招牌是芒果牛奶冰，因為是季節限定與限量，所以我也沒吃到過，今年夏天一定要吃到。其他冰也超好吃的，而且每一碗都料好實在，份量十足，每一碗都堆高高像小冰丘一樣。

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祥賀芒果牛奶冰｜交通資訊

雖是竹南但其實還蠻靠近新竹的，在新竹與竹南交接處，離國道二香山交流道不用2分鐘，其實離香山濕地也不遠，附近挺方便停車的。

▲這家冰太好吃了，所以即使芒果季過了，大家還是會衝來吃冰。

▲第一次吃到剉冰豆花，超酷的。

▲在店內點好以後，到戶外用餐區吃冰，老闆還貼心的放了一個洗手檯，吃完冰可以方便洗個手。

▲這庭院至少可容納幾十位，很寬敞。

用餐流程須知

意思就是先找到座位然後入內點餐、戶外入座等廣播通知取餐，如果無空桌的話，記得先拿號碼牌等待叫號讓店家幫你安排座位再點餐。

祥賀芒果牛奶冰｜MENU

必吃的就是芒果牛奶冰，吃不到的話，其他剉冰都很可以點，料多實在堆高高。最便宜的牛奶冰才45元，最貴110元，還有豆花甜湯可以點。

剉冰豆花

我點剉冰豆花，有自己選芋圓、紅豆當配料，朋友點的是紅豆牛奶冰，也有加芋圓，每一碗都堆成小冰丘，冰體就是古早味剉冰組成，這種最消暑解渴，雪花冰好吃是好吃，但比較甜而且不解渴。

▲豆花就是古早味那種，綿密軟嫩入口即化還有豆香。搭配紅豆剉冰真的很好吃，這種古早味剉冰還有碎冰口感。

▲冰體本身還有淋上自製糖水。

紅豆牛奶冰

真的建議兩個人點一碗，這份量真不是蓋的，尤其紅豆牛奶＋芋圓其實挺飽嘴的，都快被我們當正餐吃了，鬆軟綿密的紅豆淋上煉乳真的是黃金組合。

珍珠牛奶冰

▲搭配牛奶真的是很搭。



綠豆薏仁牛奶冰

感覺這一碗最划算，看起來就很飽不過外觀有點不是那麼美觀就是了，好像淋上一罐八寶粥，最上層是薏仁，中間是綠豆，然後牛奶＋煉乳與剉冰的結合，很美滿。

▲冰品份量超划算，薏仁＋綠豆超飽的，兩個人吃應該比較剛好。



祥賀芒果牛奶冰

地址：苗栗縣竹南鎮公義路2452號

電話：03－758－3783

時間： 11：00－19：00（周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

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