來九份不能錯過「海景芋圓」！在地60年以上老店、口感Q彈有勁

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撰文攝影／Mika、整理／實習記者張宜樺

不知道何時起，來九份好像就必吃芋圓？芋圓老店大家喜歡哪一家呢？我個人喜歡這家海景芋圓，巷弄內用餐區有無敵海景可以看，其中必點推薦招牌綜合芋圓冰，一碗可以吃到全配料，很划算。

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九份阿柑姨芋圓介紹

我們住的民宿就在九份國小周邊，所以步行到九份國小階梯下方的阿柑姨芋圓比較近。這家說是九份芋圓創始店，而且是在地60年以上的老店，就在老街的終點，九份國小前階梯旁。

▲除了現場吃以外，也可以買生芋圓回家自己煮。

▲當日現煮的芋圓與配料。

▲點好餐拿到芋圓後，走進去巷弄內用餐區，這裡有海景喔。

綜合芋圓冰

總共三種口味芋圓綜合，芋圓、地瓜圓還有抹茶圓。配料則是搭配了花豆、紅豆、綠豆，再加上一點碎冰跟糖水。芋圓遇到冰會變的很Q很扎實，特別有嚼勁，然後糖水與配料的甜度也都在可接受範圍內，所以很喜歡。

冬天喝熱的芋圓也很讚

熱芋圓會比較軟Q一點，冰的比較扎實有嚼勁，來九份記得走到老街終點，來上一碗綜合芋圓冰，看看海景歇歇腳。

MENU

我個人是挺懶得思考的，直接點招牌綜合最方便。現在芋圓綜合、芋圓紅豆、芋圓綠豆、芋圓花豆，價格都是55元，疫情後有漲價。也有熱飲提供，除了芋圓桂圓湯以外都是55元。現點現做，點餐時可以看到芋圓的製作過程。

阿柑姨芋圓

地址：新北市瑞芳區豎崎路5號

電話：02－2497－6505

營業時間：09：00 – 20：30

出走是為了更深刻回到原來的位置

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