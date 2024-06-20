遊艇上享受無菜單日料！芭達雅必安排行程　一定要提前預訂才有

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者邵筱鈞

泰國無菜單日本料理推薦「KINJI Omakase」是芭達雅少見的無菜單日本料理，更厲害的是提前預約就提供私人遊艇出海，新鮮食材都是從日本直送，在豪華遊艇上享受無菜單料理真是一大享受！推薦大家到泰國芭達雅旅遊，一定要安排一下這家KINJI Omakase。

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KINJI Omakase 店面

粉嫩色系的招牌目標明顯，餐廳對面空地可以停車，搭車過來用餐很方便。

KINJI Omakase 用餐方式

KINJI Omakase是芭達雅第一家無菜單日本料理，食材都是從日本新鮮直送，由料理長設計每一道精緻美味，在這裡用餐充滿驚喜，採預約制，一定要提前訂位，否則現場可能要等候1至2小時。

KINJI 高級遊艇Omakase

除了店內用餐，最特別的是提供高級遊艇Omakase，在海上享受主廚親手料理的極致美味，每人只要泰銖9990元。粉絲團上有介紹，KINJI 在遊艇上的Omakase 內容包含：Omakase 14道菜、5至6小時巡航、免費軟性飲料、新鮮水果、音訊喇叭，視乎客人數和行程時間會有各種水上活動。

遊艇時間：12：00－18：00、13：00－19：00、14：00－20：00（視每日預約排隊而定）

價格：包括Omakase、遊艇和飲料

1至3人35,000泰銖以上

4人或以上每人9,990泰銖以上

8人或更多。 每人9,990泰銖以上（附贈免費1位攝影師＋香檳1瓶）

KINJI Omakase環境

因為主打無菜單料理，所以座位都是板前席，一邊用餐一邊欣賞料理秀，視覺味覺都很滿足。

▲店內還有許多款清酒及其他酒類選項，美食加美酒，才是人生一大享受。

KINJI Omakase 餐期及價格

內用無菜單套餐共分1290起跳、2490起跳、3490起跳，3種價位，泰銖1290元起就能享受，用餐時間分4個時段，每個時段都要事先預約。（菜單價位有可能變動，請依現場公告為準）

KINJI Omakase 評價

吃無菜單日本料理最讓人驚豔的就是完全不知道會出什麼菜色，新鮮食材產地直送，料理長依照客人用餐速度上菜，每一道都是新鮮海味，充滿驚喜。這次選3490價位，共有17道無菜單料理。第一道開胃菜是日本蓴菜，古溜滑順非常清爽。

日本真鯛刺身

雲霧飄渺彷彿仙境，這一道也太華麗了！還沒開吃視覺上先加分，日本真鯛口感QQ綿綿的，非常新鮮好吃，佐大片紫蘇一起吃，風味更棒。

阿根廷明蝦佐馬糞海膽、鮭魚卵

新鮮明蝦肉質結實飽滿又Q彈，馬糞海膽味道好甜好甜，再加上波茲波茲的鮭魚卵，多種海味在嘴裡同時噴發，太享受了。

鮪魚創意壽司

這一道很特別，把鮪魚中腹、大腹及鮪魚紅肉加上特製醬混合，鋪在酥炸過的海苔片上，口感非常有層次，尤其是鮪魚中腹及大腹的油脂味道好香好甜，加上鮭魚卵有著多層次的享受，第一次吃到這樣的創意壽司。

松露黑鮪魚中腹握壽司

黑鮪魚油脂超級香，口感無敵嫩接近入口即化，油脂香氣超濃郁，刷上松露醬整個更完美。

金目鯛握壽司佐清酒

這一道金目鯛的肉質很Q新鮮好吃，搭配底下赤醋飯有夠讚，入口先吃到金目鯛本身的甜味，接著慢慢浮現清酒香氣，非常高雅的味覺享受。

島鰺（縞鰺）握壽司

島鰺也稱白魽，因為油脂鮮美有夢幻之魚的稱號，肉質Q帶點脆感，刷上料理長特製的秘製醬汁，吃起來有點味噌的味道好好吃，這種獨特醬汁在日本吃不到，只有這裡才吃的到。

▲一邊用餐一邊欣賞廚師料理秀真的很精彩，這一道上菜前會罩上蓋子，裡頭灌滿煙霧，整個充滿神秘感。

▲掀開瞬間，煙霧裊繞視覺很加分。

鮭魚卵丼飯

滿滿一碗鮭魚卵丼飯，上頭還有好多日本厚岸地區的馬糞海膽，每一口都是甘甜海味，太幸福了。

日本鰤魚握壽司

鰤魚現在正是產季，口感非常Q味道很香很甜，刷上特製醬以及海苔醬、芝麻，這樣的組合很特別，沒想到鰤魚加上海苔醬這麼搭，意外好吃。

鮪魚握壽司佐魚子醬

接著這一道菜是跟客人互動，把握壽司放在客人手背上，再噴上金粉，太有趣了，大家都驚呼連連。

▲看看手背上的漂亮壽司，整個貴氣十足。

▲鮪魚佐魚子醬，再加上金粉超級華麗，這一道味道也是一級棒，視覺味覺都很加分。

黑鮪魚大腹握壽司

黑鮪魚大腹炙燒後逼出油脂香氣，原本就很甜，再加上特製醬味道更香，大家都知道黑鮪魚的口感超級嫩，吃起來簡直像和牛一樣，用香酥海苔片包著一起吃，多層次的口感更上一層樓，這一道簡直是極品太厲害。

螢烏賊佐鮭魚卵

螢烏賊加上鮭魚卵再噴灑金粉，這一道也是華麗貴氣，美到不行，在KINJI Omakase用餐真的太享受了，難怪大受歡迎，網路上評價很高。

極上鮑魚

整顆大鮑魚肉質Q彈，味道香甜好吃，上面淋上鮑魚醬，味道更鮮。

蒸蛋

鳥巢上頭一顆蛋型容器，這一道蒸蛋造型好可愛滑嫩的蒸蛋上頭有好多蟹肉及鮭魚卵，讓人驚喜的是還加了松露醬，味道鮮甜超級好吃，這一道不論視覺還是味覺都是滿分。

主廚湯品

洋蔥細絲加上柚子皮，整個湯頭喝起來相當清爽，吃完前面一系列的精緻美味，接著來一道清爽的湯品，緩解一下高潮迭起的味蕾，湯裡頭的洋蔥絲切得非常細，口感變得特別脆，先吃原味再加點檸檬汁，滋味變的甘甜好喝。

蜂蜜蛋糕

這道蛋糕富有空氣感，鬆鬆綿綿不會甜膩好好吃，連甜點都很有水準。

手工冰淇淋

冰淇淋口感綿密細緻，上面還有灑砂糖顆粒，有雙重口感蠻好吃的。

用餐心得

一整套無菜單料理共有17道美味，每一道都讓人喜歡，視覺味覺都大滿足！可惜我們今天太晚預約，沒有上遊艇，不然在海上吃這些美味一定更享受，有到泰國芭達雅旅遊的朋友，這家無菜單料理真的很厲害，連日本人都說讚，最棒的是有中文服務，記得先預約。

KINJI OMAKASE



地址：140/108 หมู่ที่ 11 ถนน Khao Talo, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

電話：064－697－9169

營業時間：12：00－22：00（周一公休）

LINE：@kinjiomakase

中文聯繫：加LINE好友【sunsinchai】

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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