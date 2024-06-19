ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

電動天窗泡澡看星星！宜蘭五結「南洋風Villa」開箱　6人就能包棟

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

宜蘭五結包棟民宿「43會館」，打造南洋風的頂級度假villa，43會館附設戲水池、KTV、麻將、視聽室跟閱覽室等等，只要攜帶一卡皮箱入住即可，盡情跟朋友家人享受偽出國的度假感，民宿共有3間特色房型，每間房都有附設造型浴缸，電動天窗泡澡就能看星星，入住還有附下午茶跟早餐，專屬管家貼身服務，很適合當成慶生、派對或求婚的場地，不出國也能感覺置身國外，民宿堅持每天只接待1組客人，只要6人就能包棟，想要度假放空就來這。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

43會館　交通方式
43會館佔地588坪，老闆因很喜愛峇里島風格，砸重金將峇里島原汁原味的裝飾運回台灣，打造一個南洋風的私人度假天地，在民宿看到許多裝飾品，80%都是來自峇里島。除了是多部偶像劇的愛用拍攝場景，這次特別跟家人安排兩天一夜小旅行，一起來享受偽出國的度假感。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　民宿環境
停好車之後就有管家出來迎接，幫忙拿行李到民宿，服務真的很貼心。停車場旁的這一區是屋外涼亭跟烤肉區，經典峇里島式的茅草屋，遠處望去是無邊際的稻田，這美景真的讓人驚豔，雖然開業至今約11年左右，但環境都維護的很乾淨整潔，根本是隱藏在宜蘭的仙境。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲推開這扇木門瞬間一秒飛到峇里島，民宿的內部裝潢將峇里島風格呈現的淋漓盡致。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　大廳

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲寬敞挑高的大廳交誼廳空間，很適合跟家人朋友坐在這裡休憩乘涼，把握難得相聚的時光，一起留下美好的回憶。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲管家特別介紹水果都是精心挑選的，提供住客自行取用，入住還有包含下午茶跟早餐，真的不用擔心會餓到。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲管家介紹完所有的民宿設施，熱情招呼喝杯迎賓茶，5月的時節戶外相當涼爽，舒適環境讓人覺得無比放鬆。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲這裡每個角落都很好拍，來到這裡真的超殺底片，手機記憶體容量都要不夠。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲民宿也有提供室外拖鞋，每間房間內也有附室內拖鞋，因此不用額外自備，這邊都已經準備的妥妥當當。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲銜接客廳與餐廳之間的路有魚池造景，小朋友看到都眼睛一亮，可以跟管家要飼料來餵魚。

43會館　餐廳
餐廳空間相當舒適，座位可容納8至10位左右，大人們坐在這邊吃飯聊天，小朋友可以在一邊玩水，大小朋友都能玩得很開心，包棟民宿有附杯子跟餐具等等，另外也有瓦斯爐、烤箱、微波爐跟咖啡機等等，加上有管家服務，隨時有需要都可以請他們幫忙，有其他包棟民宿的住宿經驗，但43會館的服務真的是最強的。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲緊鄰的是廚房區跟冰箱，當天我們有帶水果跟飲料，都可以放這邊冷藏，而冰箱裡的飲品跟啤酒都是免費供應。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　戲水池
43會館的戲水池有貼心分成不同高度，即使有幼兒也可以放心玩，還有戶外淋浴區、鵝頸按摩噴泉跟水中超音波按摩等設施，堪稱大小朋友的玩樂天堂，夏天到了，有泳池的包棟民宿絕對是首選！入住兩天讓我們玩好玩滿，怎麼拍都像在國外度假一樣，發限動就立刻被朋友問爆。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲小朋友玩到都不想起來了，親子家庭也很適合來這裡，大人可以盡情K歌打麻將，度過快樂的親子時光。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲如果沒有帶泳具，民宿也有提供浮板，晚上水池也會有打燈，想要玩到晚上也沒問題。

43會館　發呆亭
戲水池旁蓋了一個經典的發呆亭，超有南洋風的慵懶氛圍，根本是峇里島的小翻版，我們在這裡也拍好多照片。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　KTV
包棟民宿的好處就是能盡情歡唱不怕打擾別人，光是唱歌我們就忙不過來了，讓我們從入住前就很期待開唱，而且民宿的KTV設備歌單都很新，不論大人小孩都能唱得很過癮。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　閱覽室
這一區是榻榻米設計的閱覽室，如果遇到下雨，也可以改到這邊用餐吃飯，館內提供許多書籍，可以選本喜歡的書來打發時光。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　視聽室
民宿的視聽室非常厲害！經過特殊規劃設計專業調音，120吋高解析度3D大螢幕，搭配7.1聲道，無論是要看電影卡通，或是欣賞演唱會等等，震撼的視聽猶如置身電影一般，隔音也做得相當好，想要看到多晚都沒問題。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲共有三排座位區，軟軟的木製沙發坐起來很舒服，我們立馬相約晚上來場電影時間。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲這邊有提供Netflix跟Disney+登入帳號即可使用，這天是看經典鬼滅卡通，小朋友都不用擔心無聊，光是泳池跟視聽室就很夠玩。

43會館　麻將
室內空間有提供麻將桌，室內休閒娛樂不算少，加上豐富的設施，感覺很玩不夠。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲戶外有一處籃球場，室內有擺放兩顆籃球，想要動一動都可以隨時開打。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲很特別的是還有提供峇里島的紗龍布，搭配比基尼，拍照好看又不曝光，獨特的海島時尚，穿起來好好看。

43會館　籃球場
籃球場盡情揮灑汗水，讓小朋友玩到累了，晚上不用哄就直接躺平。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　下午茶
玩累了回到民宿休息，管家已經將下午茶準備好，琳瑯滿目的宜蘭特色點心，來這裡的行程，真的只要耍廢就好，濃濃南洋風超有度假感，吃完下午茶還可以繼續玩，讓人住進去就不想出來，推薦大家有機會一定要來入住。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲宜蘭必買伴手禮「諾貝爾奶凍捲」，香甜的草莓搭配Q彈奶凍，好吃到停不下來耶，兩款果汁是現打的芭樂汁跟火龍果汁。。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲在地人排隊美食「羅東碳烤燒餅」，跟宜蘭滷味的第一品牌「鴨喜露」，讓我們免排隊就能吃到宜蘭美食，未免太享受。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲知名的諾貝爾狀元餅，內餡是鹹蛋黃肉鬆搭配麻糬，口感酥脆又鹹香。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲4種現切新鮮水果跟清爽的綠豆湯，喝完這碗好消暑又解膩。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　房型介紹
43會館共有3間雙人房，每間房型最多可加兩人，整棟加床後最多可入住12人，小朋友若未滿7歲，不加床可不收費用。這次我們同行家人共有11位，因此3間房間都有加床，其中兩間房型「比德拉」跟「布瓦諾」中間有相鄰室內空間，不用穿鞋就可以互通走動，而另一間「曼吉斯」是緊鄰閱覽室，最大特色就是每間都有附設浴缸，搭配電動天窗的設計，可以舒服的泡澡賞景，這點真的很加分。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

比德拉雙人房
43會館客房皆使用天然綠建材打造，簡約設計很有返璞歸真的氛圍感！搭配峇里島進口的擺飾、石材跟原木家具，呈現原汁原味的東南亞風情。雙人房內附設液晶電視，也有提供茶包跟杯子，民宿有附設飲水機，就沒有再給瓶裝水，想泡茶隨時都可以去取水，很環保又方便。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲Queen size雙人床軟硬適中，讓人一躺上去就進入甜甜夢鄉。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲抬頭一看是手工編織香茅屋頂，在房間內還會嗅到淡淡芳香，聞起來讓人心曠神怡。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

 ▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲對外窗這區剛好有一處空間，擺放加床的標準雙人床，即使人數多也不擔心。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲浴室也設計的好美，明亮採光搭配綠意植栽，呈現出自然原始的清新風格。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲降板式浴缸有種類日式湯屋的魅力，而且因為跟地面高度相差小，泡澡時不需費力抬腳，也是對長輩跟小朋友的友善設計。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲盥洗備品是歐舒丹旅行沐浴系列，附設的吹風機風力很強又快乾。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

盥洗空間
衛浴空間採乾溼分離，沐浴用品是上山採藥的山茶花護髮洗髮露跟露珠草舒緩緊膚沐浴露，而且這間每間浴室都有帶蒸氣浴，家人使用後都連連稱讚，蒸氣浴可以徹底放鬆又舒壓，實住感受媲美5星飯店。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲露天浴池的設計真的超棒，泡湯時可感受微風吹來，蟲鳴鳥叫的美妙聲音，入夜後抬頭就能仰望星空。

布瓦諾雙人房
這一間布瓦諾是加大單人床2張的格局，簡約樸實的風格，住過的旅客都是讚不絕口。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲同樣可另加標準雙人床，4個人同住空間也很寬敞，不會覺得擁擠。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲擁有大片落地窗的明亮的採光，戶外造景也很用心，望過去的視野很清新舒暢。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲這一間的浴室讓大家少女心噴發，每個女生看到都直呼好可愛喔，粉嫩色系好適合打卡拍照。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲網美最愛的蛋形浴缸，美照真的拍不完，民宿有浴缸真的加分不少，晚上在這裡泡個澡無比享受。

曼吉斯雙人房
這間雖然也是Queen size雙人床，但管家有特別說明床型更大一點，如果要兩大一小入住是沒問題的。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲加床同樣位在窗邊，民宿晚上很寧靜無噪音，適合喜歡安靜的住宿客。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲進門就有一個大衣櫃，同時有提供室內拖鞋可以換穿。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲梳妝台使用有質感的木製床桌，擺得下女生梳化的瓶瓶罐罐，住在這裡無時無刻都覺得很享受。

衛視設備
這間的浴室也非常厲害，聽說使用從峇里島運回來的石頭，磨製而成的石頭浴缸，光看就覺得相當特別，難怪這間會是最搶手的房型，衛浴空間的格局基本都是一樣的，視覺上寬敞又無阻，同時也有設置輔助洗澡椅，如果有全家大小入住，長輩跟小朋友都可以在安全舒適的環境，享受療癒的泡澡時光，43會館相當有自己的特色，有別於一般包棟民宿，將度假的宗旨實現的淋漓盡致，很難想像宜蘭居然有這樣的峇里風情，讓人很難不愛上。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　晚餐
晚餐我們點了中式外燴，6人份餐點精緻又好吃，嘴饞的話還可以再點外送，一路吃到宵夜時段不停歇，可以盡情享受假期不受干擾，很值得花點小錢好好犒賞自己，觸控式螢幕的KTV，歌曲都是最新的，還有時下最夯的抖音歌曲，歡唱到欲罷不能，一路唱到晚上10點還意猶未盡。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　早餐
隔天一早就有豐盛的早餐迎接我們，早餐時段可以選8點、8點半或9點，管家現做早餐好豐富喔，多達16道餐點，未免太幸福，每一道都是很好吃的家常菜，還吃得到蘭陽三寶鴨賞，簡單又純粹的美味，溫暖大家的胃。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲另外還有提供麵包、地瓜粥跟現打果汁，管家還會協助幫麵包烘烤加熱，熱騰騰的吃更美味。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館　評價
和家人朋友的相處時光是無價的，而43會館就是最佳選擇，民宿管家的熱心招待，讓這趟住宿在心上加了許多分，民宿從房型、設施到環境，都很注重細節又乾淨，加上管家用心準備的下午茶跟早餐，兩天一夜住起來相當舒適，是讓我們住完還會想回訪的民宿，想要享受懶人度假的旅行，就交給43會館。

▲▼宜蘭五結包棟民宿附戲水池KTV視聽室，秒飛峇里島度假。（圖／部落客珊莎提供）

43會館

地 址 ：268宜蘭縣五結鄉三吉一路230巷58號
電 話 ：03－960－5150
入住退房時間 ：15：:00－11：00

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客
一年達成60間住宿開箱分享
專職旅遊美食部落客
歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團IG

【你可能也想看】

►台中森林裡的莊園「私房雨露」住一晚！綠意裡尋覓一抹日式禪靜
►北市「指南宮竹柏參道」換全新光環境！氛圍燈佐石燈籠超有氣氛
►台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

關鍵字： 43會館 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 混血珊莎的奇幻旅程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮、竹筍湯料滿滿還能無限續湯

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮、竹筍湯料滿滿還能無限續湯

周未出發北海岸看海！中角灣衝浪基地秘境玻璃屋　享受海景下午茶

周未出發北海岸看海！中角灣衝浪基地秘境玻璃屋　享受海景下午茶

開箱大阪「梅田＋大阪站」7間美食！酥脆千層酥燒、水果塔一次看

開箱大阪「梅田＋大阪站」7間美食！酥脆千層酥燒、水果塔一次看

草嶺石壁森林療癒基地邁向國際　觀光署長周永暉參訪

草嶺石壁森林療癒基地邁向國際　觀光署長周永暉參訪

馬志翔推「玩豐濱」 　相約兩部落聽音樂逛市集

馬志翔推「玩豐濱」 　相約兩部落聽音樂逛市集

雲林205幸福巴士開通！輕鬆遊草嶺、石壁

雲林205幸福巴士開通！輕鬆遊草嶺、石壁

星空天窗泡澡！宜蘭南洋風Villa開箱

星空天窗泡澡！宜蘭南洋風Villa開箱

陳耀訓中秋蛋黃酥7/2開放預購

陳耀訓中秋蛋黃酥7/2開放預購

南投松柏嶺「茶薰饗宴」7／20北車登場　觀光署：中部旅遊新亮點

南投松柏嶺「茶薰饗宴」7／20北車登場　觀光署：中部旅遊新亮點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證拿出來！1地區鄉親免費玩樂園

1人1250元起住凱撒！旗下7飯店可選

肉的長谷川3號店6/19進駐林口三井

日月潭「漢來日月行館」第3季開幕

銀河洞、皇帝殿「11條步道修復完工」

北市2紫花開！竹子湖享「花景第1排」

藏壽司消費不限金額都9折

手搖飲2大飲品買1送1限時3天搶喝

民生社區富錦街蔬食料理餐廳新開幕

河口湖5間絕美富士山景飯店懶人包

熱門行程

最新新聞更多

草嶺石壁森林療癒基地邁向國際　觀光署長周永暉參訪

馬志翔推「玩豐濱」 　相約兩部落聽音樂逛市集

雲林205幸福巴士開通！輕鬆遊草嶺、石壁

星空天窗泡澡！宜蘭南洋風Villa開箱

陳耀訓中秋蛋黃酥7/2開放預購

南投松柏嶺「茶薰饗宴」7／20北車登場　觀光署：中部旅遊新亮點

SUBWAY「能量沙拉」首度開賣！

全聯獨家森永夾心冰淇淋限量開賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366