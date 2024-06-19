電動天窗泡澡看星星！宜蘭五結「南洋風Villa」開箱　6人就能包棟

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

宜蘭五結包棟民宿「43會館」，打造南洋風的頂級度假villa，43會館附設戲水池、KTV、麻將、視聽室跟閱覽室等等，只要攜帶一卡皮箱入住即可，盡情跟朋友家人享受偽出國的度假感，民宿共有3間特色房型，每間房都有附設造型浴缸，電動天窗泡澡就能看星星，入住還有附下午茶跟早餐，專屬管家貼身服務，很適合當成慶生、派對或求婚的場地，不出國也能感覺置身國外，民宿堅持每天只接待1組客人，只要6人就能包棟，想要度假放空就來這。

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43會館 交通方式

43會館佔地588坪，老闆因很喜愛峇里島風格，砸重金將峇里島原汁原味的裝飾運回台灣，打造一個南洋風的私人度假天地，在民宿看到許多裝飾品，80%都是來自峇里島。除了是多部偶像劇的愛用拍攝場景，這次特別跟家人安排兩天一夜小旅行，一起來享受偽出國的度假感。

43會館 民宿環境

停好車之後就有管家出來迎接，幫忙拿行李到民宿，服務真的很貼心。停車場旁的這一區是屋外涼亭跟烤肉區，經典峇里島式的茅草屋，遠處望去是無邊際的稻田，這美景真的讓人驚豔，雖然開業至今約11年左右，但環境都維護的很乾淨整潔，根本是隱藏在宜蘭的仙境。

▲推開這扇木門瞬間一秒飛到峇里島，民宿的內部裝潢將峇里島風格呈現的淋漓盡致。

43會館 大廳

▲寬敞挑高的大廳交誼廳空間，很適合跟家人朋友坐在這裡休憩乘涼，把握難得相聚的時光，一起留下美好的回憶。

▲管家特別介紹水果都是精心挑選的，提供住客自行取用，入住還有包含下午茶跟早餐，真的不用擔心會餓到。

▲管家介紹完所有的民宿設施，熱情招呼喝杯迎賓茶，5月的時節戶外相當涼爽，舒適環境讓人覺得無比放鬆。

▲這裡每個角落都很好拍，來到這裡真的超殺底片，手機記憶體容量都要不夠。

▲民宿也有提供室外拖鞋，每間房間內也有附室內拖鞋，因此不用額外自備，這邊都已經準備的妥妥當當。

▲銜接客廳與餐廳之間的路有魚池造景，小朋友看到都眼睛一亮，可以跟管家要飼料來餵魚。

43會館 餐廳

餐廳空間相當舒適，座位可容納8至10位左右，大人們坐在這邊吃飯聊天，小朋友可以在一邊玩水，大小朋友都能玩得很開心，包棟民宿有附杯子跟餐具等等，另外也有瓦斯爐、烤箱、微波爐跟咖啡機等等，加上有管家服務，隨時有需要都可以請他們幫忙，有其他包棟民宿的住宿經驗，但43會館的服務真的是最強的。

▲緊鄰的是廚房區跟冰箱，當天我們有帶水果跟飲料，都可以放這邊冷藏，而冰箱裡的飲品跟啤酒都是免費供應。

43會館 戲水池

43會館的戲水池有貼心分成不同高度，即使有幼兒也可以放心玩，還有戶外淋浴區、鵝頸按摩噴泉跟水中超音波按摩等設施，堪稱大小朋友的玩樂天堂，夏天到了，有泳池的包棟民宿絕對是首選！入住兩天讓我們玩好玩滿，怎麼拍都像在國外度假一樣，發限動就立刻被朋友問爆。

▲小朋友玩到都不想起來了，親子家庭也很適合來這裡，大人可以盡情K歌打麻將，度過快樂的親子時光。

▲如果沒有帶泳具，民宿也有提供浮板，晚上水池也會有打燈，想要玩到晚上也沒問題。

43會館 發呆亭

戲水池旁蓋了一個經典的發呆亭，超有南洋風的慵懶氛圍，根本是峇里島的小翻版，我們在這裡也拍好多照片。

43會館 KTV

包棟民宿的好處就是能盡情歡唱不怕打擾別人，光是唱歌我們就忙不過來了，讓我們從入住前就很期待開唱，而且民宿的KTV設備歌單都很新，不論大人小孩都能唱得很過癮。

43會館 閱覽室

這一區是榻榻米設計的閱覽室，如果遇到下雨，也可以改到這邊用餐吃飯，館內提供許多書籍，可以選本喜歡的書來打發時光。

43會館 視聽室

民宿的視聽室非常厲害！經過特殊規劃設計專業調音，120吋高解析度3D大螢幕，搭配7.1聲道，無論是要看電影卡通，或是欣賞演唱會等等，震撼的視聽猶如置身電影一般，隔音也做得相當好，想要看到多晚都沒問題。

▲共有三排座位區，軟軟的木製沙發坐起來很舒服，我們立馬相約晚上來場電影時間。

▲這邊有提供Netflix跟Disney+登入帳號即可使用，這天是看經典鬼滅卡通，小朋友都不用擔心無聊，光是泳池跟視聽室就很夠玩。

43會館 麻將

室內空間有提供麻將桌，室內休閒娛樂不算少，加上豐富的設施，感覺很玩不夠。

▲戶外有一處籃球場，室內有擺放兩顆籃球，想要動一動都可以隨時開打。

▲很特別的是還有提供峇里島的紗龍布，搭配比基尼，拍照好看又不曝光，獨特的海島時尚，穿起來好好看。

43會館 籃球場

籃球場盡情揮灑汗水，讓小朋友玩到累了，晚上不用哄就直接躺平。

43會館 下午茶

玩累了回到民宿休息，管家已經將下午茶準備好，琳瑯滿目的宜蘭特色點心，來這裡的行程，真的只要耍廢就好，濃濃南洋風超有度假感，吃完下午茶還可以繼續玩，讓人住進去就不想出來，推薦大家有機會一定要來入住。

▲宜蘭必買伴手禮「諾貝爾奶凍捲」，香甜的草莓搭配Q彈奶凍，好吃到停不下來耶，兩款果汁是現打的芭樂汁跟火龍果汁。。

▲在地人排隊美食「羅東碳烤燒餅」，跟宜蘭滷味的第一品牌「鴨喜露」，讓我們免排隊就能吃到宜蘭美食，未免太享受。

▲知名的諾貝爾狀元餅，內餡是鹹蛋黃肉鬆搭配麻糬，口感酥脆又鹹香。

▲4種現切新鮮水果跟清爽的綠豆湯，喝完這碗好消暑又解膩。

43會館 房型介紹

43會館共有3間雙人房，每間房型最多可加兩人，整棟加床後最多可入住12人，小朋友若未滿7歲，不加床可不收費用。這次我們同行家人共有11位，因此3間房間都有加床，其中兩間房型「比德拉」跟「布瓦諾」中間有相鄰室內空間，不用穿鞋就可以互通走動，而另一間「曼吉斯」是緊鄰閱覽室，最大特色就是每間都有附設浴缸，搭配電動天窗的設計，可以舒服的泡澡賞景，這點真的很加分。

比德拉雙人房

43會館客房皆使用天然綠建材打造，簡約設計很有返璞歸真的氛圍感！搭配峇里島進口的擺飾、石材跟原木家具，呈現原汁原味的東南亞風情。雙人房內附設液晶電視，也有提供茶包跟杯子，民宿有附設飲水機，就沒有再給瓶裝水，想泡茶隨時都可以去取水，很環保又方便。

▲Queen size雙人床軟硬適中，讓人一躺上去就進入甜甜夢鄉。

▲抬頭一看是手工編織香茅屋頂，在房間內還會嗅到淡淡芳香，聞起來讓人心曠神怡。

▲對外窗這區剛好有一處空間，擺放加床的標準雙人床，即使人數多也不擔心。

▲浴室也設計的好美，明亮採光搭配綠意植栽，呈現出自然原始的清新風格。

▲降板式浴缸有種類日式湯屋的魅力，而且因為跟地面高度相差小，泡澡時不需費力抬腳，也是對長輩跟小朋友的友善設計。

▲盥洗備品是歐舒丹旅行沐浴系列，附設的吹風機風力很強又快乾。

盥洗空間

衛浴空間採乾溼分離，沐浴用品是上山採藥的山茶花護髮洗髮露跟露珠草舒緩緊膚沐浴露，而且這間每間浴室都有帶蒸氣浴，家人使用後都連連稱讚，蒸氣浴可以徹底放鬆又舒壓，實住感受媲美5星飯店。

▲露天浴池的設計真的超棒，泡湯時可感受微風吹來，蟲鳴鳥叫的美妙聲音，入夜後抬頭就能仰望星空。

布瓦諾雙人房

這一間布瓦諾是加大單人床2張的格局，簡約樸實的風格，住過的旅客都是讚不絕口。

▲同樣可另加標準雙人床，4個人同住空間也很寬敞，不會覺得擁擠。

▲擁有大片落地窗的明亮的採光，戶外造景也很用心，望過去的視野很清新舒暢。

▲這一間的浴室讓大家少女心噴發，每個女生看到都直呼好可愛喔，粉嫩色系好適合打卡拍照。

▲網美最愛的蛋形浴缸，美照真的拍不完，民宿有浴缸真的加分不少，晚上在這裡泡個澡無比享受。

曼吉斯雙人房

這間雖然也是Queen size雙人床，但管家有特別說明床型更大一點，如果要兩大一小入住是沒問題的。

▲加床同樣位在窗邊，民宿晚上很寧靜無噪音，適合喜歡安靜的住宿客。

▲進門就有一個大衣櫃，同時有提供室內拖鞋可以換穿。

▲梳妝台使用有質感的木製床桌，擺得下女生梳化的瓶瓶罐罐，住在這裡無時無刻都覺得很享受。

衛視設備

這間的浴室也非常厲害，聽說使用從峇里島運回來的石頭，磨製而成的石頭浴缸，光看就覺得相當特別，難怪這間會是最搶手的房型，衛浴空間的格局基本都是一樣的，視覺上寬敞又無阻，同時也有設置輔助洗澡椅，如果有全家大小入住，長輩跟小朋友都可以在安全舒適的環境，享受療癒的泡澡時光，43會館相當有自己的特色，有別於一般包棟民宿，將度假的宗旨實現的淋漓盡致，很難想像宜蘭居然有這樣的峇里風情，讓人很難不愛上。

43會館 晚餐

晚餐我們點了中式外燴，6人份餐點精緻又好吃，嘴饞的話還可以再點外送，一路吃到宵夜時段不停歇，可以盡情享受假期不受干擾，很值得花點小錢好好犒賞自己，觸控式螢幕的KTV，歌曲都是最新的，還有時下最夯的抖音歌曲，歡唱到欲罷不能，一路唱到晚上10點還意猶未盡。

43會館 早餐

隔天一早就有豐盛的早餐迎接我們，早餐時段可以選8點、8點半或9點，管家現做早餐好豐富喔，多達16道餐點，未免太幸福，每一道都是很好吃的家常菜，還吃得到蘭陽三寶鴨賞，簡單又純粹的美味，溫暖大家的胃。

▲另外還有提供麵包、地瓜粥跟現打果汁，管家還會協助幫麵包烘烤加熱，熱騰騰的吃更美味。

43會館 評價

和家人朋友的相處時光是無價的，而43會館就是最佳選擇，民宿管家的熱心招待，讓這趟住宿在心上加了許多分，民宿從房型、設施到環境，都很注重細節又乾淨，加上管家用心準備的下午茶跟早餐，兩天一夜住起來相當舒適，是讓我們住完還會想回訪的民宿，想要享受懶人度假的旅行，就交給43會館。

43會館

地 址 ：268宜蘭縣五結鄉三吉一路230巷58號

電 話 ：03－960－5150

入住退房時間 ：15：:00－11：00

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