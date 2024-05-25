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左營30年黑砂糖刨冰！爽嗑蜜芋頭土石流　再淋上煉乳無敵濃郁

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

東峰冰工場是位於左營大路上已經開30年的冰店，有黑砂糖刨冰、豆花、飲品等選擇，搭配自家烹煮配料及糖水，可以品嚐到清甜爽口的透心涼，夏季限定推薦必吃芋頭牛奶冰，以黑砂糖刨冰基底，鋪上滿滿的蜜芋頭再淋上煉乳，每一口都有濃郁的芋香及糖香味，吃起來不會覺得甜膩，巧克力控們就來一碗巧克力脆片雪花冰，巧克力口味雪花冰淋上巧克力醬、煉乳，濃醇帶點苦甜感，還有脆片的脆脆口感，另外加點布丁一起享用更過癮。

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空間及門市外觀

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

自煮黑糖及配料

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲自家熬煮的黑糖清甜富含糖香。

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲配料也是自家烹煮，這個夏季限定的芋頭一定要試試。

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲還有紅豆、綠豆、粉粿、湯圓、粉條、鳳梨等配料，想要一次吃到多種風味可以點自選料的八寶冰。

芋頭牛奶冰

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲芋頭牛奶冰65元（夏季限定）。

芋頭控必吃招牌
黑砂糖刨冰系列的芋頭牛奶冰是夏季限定，私心推薦必吃，刨冰淋上自家熬煮的黑糖，吃起來冰涼充滿糖香味，滋味清甜不膩口。

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲黑砂糖刨冰搭配綿密的芋頭，有濃郁芋香及甜味，會讓人一口接一口。

巧克力脆片雪花冰

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲巧克力脆片雪花冰70元／布丁15元。

巧克力雪花冰甜而不膩
喜歡巧克力可以來一碗巧克力脆片雪花冰，這個巧克力口味的雪花冰淋上巧克力醬、煉乳，吃起來濃醇帶點苦甜感，搭配脆片的脆脆口感更唰嘴，可以加一顆布丁增添滑嫩甜香。

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲巧克力雪花冰入口即化，風味很濃郁。

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲加一個布丁更療癒。

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

珍珠豆花

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲珍珠豆花40元。

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

▲選用非基因改造黃豆加上洋菜粉製作，滑嫩帶有豆香味，搭配軟Q珍珠的甜甜糖香很順口。

菜單 MENU

▲▼東峰冰工場，左營30年黑砂糖刨冰，夏季限定激推芋頭牛奶冰，濃郁巧克力脆片布丁雪花冰。（圖／虎麗笑嗨嗨）

東峰冰工場

地址：高雄市左營區左營大路50號
營業時間：周一至周日 11：00－22：00／店休會於門市公告（建議先打電話詢問）
電話：（09）3546－4789

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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