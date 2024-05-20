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重度狂熱者必喝這杯！高雄「香菜手搖」回來了　加檸檬香氣大釋放

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者張宜樺

Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇，今年終於再度推出爆打香菜手搖飲啦！香菜狂熱者可以來喝一杯，享受香菜與檸檬茶結合的獨特風味，另外還有檸檬小黃瓜及開心果奶蓋特調，都是夏季不可錯過的消暑飲品。

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▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲狗狗圖案飲料杯封膜超可愛。

門市外觀

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

Ai－Yo哎呦愛玉飲品多選項
香菜重度愛好者請喝爆打香菜青檸檬，可以喝到檸檬的微酸及綠茶香，還有能吃到香菜末，口感清爽透心涼；輕度香菜控就來一杯爆打香菜凍檸茶，不吃香菜可以喝爆打檸檬小黃瓜！開心果奶蓋推薦必嚐，是茶湯加上100%開心果醬的綿密奶蓋，微鹹微甜帶有清新的堅果香氣，能搭配紅茶或無咖啡因的蕎麥茶享用。

爆打香菜青檸檬
香菜重度愛好者請喝這杯！香菜和青檸檬一起爆打，加入綠茶及檸檬汁特調，可以喝到檸檬的微酸及茶香，還有碎碎的香菜末，每一口都充滿獨特香氣，喝起來清爽透心涼。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲爆打香菜青檸檬60元。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲新鮮香菜搭配檸檬一起爆打。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲每一杯都是現點現打，讓香菜與檸檬的香氣完全釋放出來。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲濃郁的香菜風味融合酸甜的茶湯，喝起來獨特又清爽消暑。

爆打香菜凍檸茶
如果是有一點喜歡香菜，就選擇爆打香菜凍檸茶，搭配紅茶調製，喝起來茶感比較濃郁，加上淡淡香菜味及檸檬酸香溫潤順口。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲爆打香菜凍檸茶60元。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

爆打檸檬小黃瓜
不愛香菜可以試試爆打檸檬小黃瓜，新鮮小黃瓜片加上檸檬及綠茶，喝起來微微酸甜帶點清新茶香很爽口，天氣太熱就喝這一杯消暑。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲爆打檸檬小黃瓜60元。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲這杯也有加檸檬汁提升風味。

開心果奶蓋紅茶
開心果奶蓋是使用100%開心果醬製作，口感綿密滑順，微鹹微甜有清新的堅果香氣，搭配紅茶喝起來甘醇富含茶香。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲開心果奶蓋紅茶60元。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

開心果奶蓋蕎麥茶
這杯是開心果奶蓋搭配烘烤的蕎麥茶，喝起來清香爽口帶有鹹甜滋味，而且無咖啡因特調隨時都能輕鬆喝！

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲開心果奶蓋蕎麥茶60元。

▲▼Ai－Yo哎呦愛玉不只賣愛玉，也有多種茶飲選擇。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

Ai－Yo哎呦愛玉

地址：高雄市三民區熱河一街326號
電話：07－322－2272
營業時間：周一至周日 10：00－21：00

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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