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高雄每日現烤酥脆泡芙殼、超過25種口味！還有超罪惡爆漿巧克力蛋糕

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

雙豪烘焙位於前鎮輕軌籬仔內站附近，提供獨家特調比例製作的甜點酥脆泡芙、古早味蛋糕，目前每周只有營業4天，建議大家留意一下販售時段，如果擔心撲空可以先打電話詢問。老闆和闆娘堅持選動物性鮮奶油、馬達加斯加香草莢等原物料製作，現烤酥脆泡芙有超過25種以上口味，還會不定期推出新口味，絕對吃得到經典香草卡士達，其他當周供應的口味會於粉絲團公告。

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每天現烤脆脆泡芙

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲老闆和闆娘每天現烤酥酥脆脆的泡芙殼，加上滿滿的特製內餡。

餡料口味多達25種
我有吃到真心芋頭、伯爵奶茶、牛奶巧克力，爆多的卡士達內餡非常綿密，口感濃醇好吃，古早味蛋糕使用燙麵增添柔軟口感，吃起來更順口不油膩，激推必吃爆漿巧克力蛋糕，滿滿餡料加上苦甜滋味超唰嘴，另外鹹甜口味的香蔥肉鬆蛋糕也很有人氣，推薦試試！

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲卡士達餡都是獨家特調比例，這個是經典的香草口味，嚴選馬達加斯加香草莢製作，不使用香草精，可以吃到天然的奶油香氣。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲香草莢製作。

香草卡士達泡芙

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲香草卡士達40元。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲香草卡士達泡芙是人氣必吃，嚴選香草莢製作卡士達醬，口感綿密細緻，吃起來有淡淡的天然奶油香氣，甜度不會太高，整體很爽口。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲爆多內餡超療癒。

真心芋頭泡芙

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲真心芋頭 50元／個

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲芋頭控絕對要買真心芋頭口味！芋頭是特別選用水芋，口感比較鬆軟，需要費時蒸煮至少90分鐘，製成卡士達醬有濃郁芋香，還能吃到芋頭塊。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲每一口都充滿濃郁芋香。

伯爵奶茶泡芙

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲伯爵奶茶40元。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲伯爵奶茶卡士達是用南投茶莊的茶葉磨粉製作，吃起來有清新的佛手柑香氣及茶感，微微苦甜很順口。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

牛奶巧克力泡芙

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲牛奶巧克力40元

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲牛奶巧克力使用可可豆製作內餡，吃起來濃醇苦甜，口感綿密滑順，是巧克力控會喜歡的滋味。

爆漿巧克力蛋糕

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲爆漿巧克力蛋糕大份180元

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲古早味蛋糕使用燙麵取代油來揉製，口感柔軟不膩，有濃厚巧克力餡，每一口都有香醇的苦甜滋味，還能吃到巧克力豆。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲每一口都有濃濃苦甜滋味。

藍莓乳酪蛋糕

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲藍莓乳酪蛋糕夾心是藍莓果醬及果粒，富含果香及微微酸甜，外層也有藍莓果乾增添風味口感，加上乳酪塊多了鹹香味更好吃。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲滿滿藍莓果醬加上乳酪，口感豐富好吃。

香蔥肉鬆蛋糕

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲香蔥肉鬆蛋糕 小份 90元

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲喜歡鹹口味推薦必吃香蔥肉鬆蛋糕，柔軟的蛋糕加上雙層香蔥肉鬆、海苔，吃起來有濃郁蔥香及鹹甜滋味，還有美乃滋帶來濕潤口感。

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼ 雙豪烘焙(高雄)一週只營業四天。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲門市外觀。

雙豪烘焙

地址：高雄市前鎮區瑞隆路605號
營業時間：周三至周六 13：00－19；00（售完即止）／周日至周二公休
電話：09－8678－9662

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生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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