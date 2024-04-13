撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱
鹽埕埔碗粿雄是隱藏在三民市場的巷弄裡的60年老店，之前開在鹽埕區，已經傳承至第三代，堅持使用在來米磨漿製作，雖然比較費時耗工，但能品嚐到淡淡米香風味，這裡有座位區可以內用，也有提供外帶服務。
▲碗粿是使用純米（在來米）磨漿製作，價格會比較高一點，但是口感更綿密細緻，也能嚐到淡淡米香。
吃起來綿密帶點彈嫩口感
純米加入油蔥酥、豬肉一起炊蒸，入口很快就會化開，還有些許肉塊的醃製香氣，搭配脆脆的菜脯及自製淋醬鹹甜順口，米做的碗粿熱熱吃是軟綿口感，放涼再食用會比較Q一點，喜歡口味濃郁可以自行添加豆瓣醬或蒜泥。
碗粿40元
▲碗粿帶點彈嫩口感，吃起來綿密滑順，入口很快就化開，有油蔥酥的香氣。
▲加上菜脯、微勾芡的淋醬，多了脆脆口感及鹹甜滋味。
▲喜歡口味重一點可以另外加豆瓣醬、蒜泥。
▲碗粿軟綿帶點米香，因為是米做的，放涼吃起來口感會更Q。
▲內餡有厚厚扎實的肉塊，能嚐到稍微醃製的香氣。
▲多人都會外帶幾份回家享用。
門市外觀
鹽埕埔碗粿雄
地址：高雄市三民區自強一路206巷10號
營業時間：周一至周日 07：50－14：00店休日請依店家公告為準
電話（07）2415－882
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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