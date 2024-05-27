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開箱高雄超隱藏「賽博龐克」科幻感酒吧！還能一秒切換日式禪意

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者邵筱鈞

Dhyana De Cyber Bistro 是隱藏在瑞豐夜市附近的餐酒館，鄰近捷運巨蛋站及鼓山凹子底森林公園，擁有日式禪意與賽博龐克兩種風格，晚上10點以前用餐是舒適寧靜的禪風，晚餐餐期6點至9點半，可以輕鬆品嚐美味料理及調酒，接著就會呈現科幻感燈光及更動感的音樂，讓大家能夠體驗豐富感官饗宴！

這裡的餐點都很用心，想吃飽推薦來一份辣味番茄雞肉麵，滋味酸辣好吃，搭配日本香菜翼板牛、德國豬腳或南蠻唐揚雞更有滿足感。Dhyana De Cyber的調酒大部分以茶酒為主，招牌茶酒「禪」很受歡迎，酒感十分濃厚；喜歡酸甜就試試帶點八角香氣的「漩渦」，還有滋味甜甜富含花果香的「嵐」，都是自家獨創特調，很適合約三五好友來用餐小酌。

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日式禪意與賽博龐克風
店內有兩種燈光及音樂風格，晚上10點前是帶有日式禪意的氛圍，用餐感受寧靜舒服，晚上10點後呈現日系賽博龐克風，轉換為科幻感燈光，搭配更動感的音樂，帶來豐富感官饗宴。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲這裡很適合約三五好友用餐小酌，享受Bartender特製創意調酒。

辣味番茄雞肉麵　350元
想要吃飽飽可以來一份辣味番茄雞肉麵，虎麗很喜歡這道酸香富含辣勁的風味。香煎雞腿肉先使用月桃子醃漬，口感鮮嫩厚實，有豐富香料的滋味，搭配包覆醬汁的天使細麵香辣又唰嘴。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲雞腿肉口感鮮嫩厚實。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲天使細麵包覆醬汁吃起來濃郁香辣，有厚實酸香。

日本香菜翼板牛　370元
肉控推薦必點日本香菜翼板牛，舒肥料理的翼板牛肉軟嫩鮮香，搭配清香的日本香菜醬提升風味，還有脆爽的洋蔥、使用12年陳釀蘭姆酒製作的小番茄平衡味蕾。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

特製德國豬腳　560元
這個特製德國豬腳酥酥的帶有Q彈嚼勁，肉質厚實保有鮮嫩度，可以搭配紅酒蒜頭醬享用，酸辣開胃。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲還有自製酸菜平衡味蕾。

南蠻唐揚雞　280元
南蠻唐揚雞選用去骨雞腿肉加上自製醃料，裹上麵衣酥炸料理，吃起來酥酥的不油膩，口感軟嫩鮮香帶點鹹甜味，還有辣味紅椒粉的微辣感。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

調酒－禪　330元
禪是使用六種基酒加上碧螺春茶、印度沉香、無花果特調，酒感厚實帶有濃郁的茶香，還能吃到酒釀脆梅。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲禪Chan。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

調酒－漩渦　330元
這杯是艾碧斯桂花、梅花、西洋梨、香艾酒特調，喝起來有濃郁酸甜感，能嚐到八角的香氣，記得搭配桂花凍享用。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲漩渦Xuanwo。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

調酒－嵐　330元
嵐是琴酒加上芭樂、高山青茶、梔子花、鳶尾草調製，甜甜的富含果香及花香味，喝起來溫潤順口，有搭配梔子花凍及紫蘇葉。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲嵐 Lan。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

空間及餐廳外觀

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲二樓包廂空間。

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

▲▼高雄超隱藏餐酒館 日式禪意與賽博龐克雙風格、必吃番茄辣麵。（圖／部落客虎麗提供）

Dhyana De Cyber Bistro 餐酒館

地址：高雄市鼓山區昌盛路302號
電話：0978－901－709
營業時間：18：00－02：00（晚餐時段18：00－21：30）

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