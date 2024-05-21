宵夜吃重口味麻辣鍋燒意麵、噴水炸彈包！高雄夜貓族ㄟ口袋美食

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

日月私饗博愛總店搬新家到隔壁，有更大的用餐空間，現在周五、周六晚間還有歌手駐場表演，這裡提供早午餐及宵夜，有鍋燒麵、脆皮蛋餅、炒泡麵、炸物等選擇，喜歡喝湯就來一碗麻辣鍋燒意麵，使用多種中藥材秘製的麻辣醬烹煮，有濃郁辛香辣感，另外也有自己選料的玩總匯三明治，好吃又好玩。

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店家外觀

▲戶外有歌手駐唱表演。

▲一樓用餐空間。

▲二樓用餐空間。

餐點介紹

麻辣鍋燒意麵

▲麻辣鍋燒意麵 150元／加蛋15元。

熱騰騰的鍋燒意麵使用多種中藥材秘製麻辣醬烹煮，吃起來有濃郁辛香厚實辣感，還能吃到加上鮮蝦、蛤蜊、時蔬。

▲意麵吸附湯汁很唰嘴。

▲蝦肉脆嫩鮮美。

▲可以加點一顆半熟爆漿雞蛋更過癮。

韓國炸醬麵

▲韓國炸醬麵 75元，使用韓國春醬及韓國泡麵料理，吃起來微Q富含清香味，還有附小黃瓜、半熟蛋。

肉骨茶拌麵

▲肉骨茶拌麵55元，麵有濃郁香氣，加上洋蔥烹炒，吃起來鹹香帶點胡椒辛辣，還有半熟蛋的蛋汁增添滑順口感。

▲半熟蛋增添滑順感。

玩總匯三明治

▲玩總匯三明治，咔啦總匯三明治 135元。

厚實的總匯三明治可以自己選配料，這個是咔啦雞加豬肉、起司、煎蛋，吃起來扎實有飽足感，搭配沙拉醬、小黃瓜、洋蔥、胡椒及蜂蜜芥末淋醬酸甜鹹香。

明燒肉蛋吐司

▲明燒肉蛋吐司65元，豬里肌肉加上特製醬料醃製，吃起來鹹香微辣，搭配小黃瓜、煎蛋享用口感豐富。

噴水炸彈包

▲噴水炸彈包45元，現炸至金黃的湯包，口感酥酥扎實趁熱享用會有肉汁，鹹甜香醇。

明燒肉脆皮蛋餅

▲明燒肉脆皮蛋餅75元，蛋餅使用特製醬醃製的豬里肌肉，加上金黃酥脆的蛋餅皮，口感扎實鹹甜。

地瓜可樂餅

▲地瓜可樂餅（2個）75元，炸到金黃地瓜可樂餅外層酥香，咬下是飽滿綿密地瓜餡，甜甜微鹹還能吃到玉米粒。

秘製土雞翅

▲秘製土雞翅（2支）70元，土雞翅有特別醃製，吃起來微鹹辛香外酥裡嫩，肉質鮮嫩多汁。

飲品

▲阿華田歐蕾65元，有淡淡的麥芽甜香，喝起來順口不膩。

▲柚香綠茶60元綠茶微微酸甜，帶點茶感及柚子醬的香氣。

▲熱菊花茶50元，選用赤柯山產小甜菊加甜菊葉沖泡，清香甘甜很爽口。

日月私饗 博愛總店

地址：高雄市三民區博愛一路330號

營業時間：周一至周六 06：00－14：00、15：00－02：00／周日公休

電話：0910060792

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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