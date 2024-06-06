隱身高雄美術館附近！預約制無菜單料理　摩登空間體驗法餐細膩手藝

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲JPARC高雄預約制無菜單法式餐廳，異國元素堆疊創意美味，摩登時尚的用餐空間。

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

J PARC 是隱藏在高雄美術館附近、鄰近中都濕地公園的預約制無菜單料理，摩登時尚的空間非常舒適自在；主廚Jimmy 張虔茂曾任職於美國米其林餐廳，擅長經典美式手法及法式料理烹飪，將風味像樂高一樣層層堆疊，能夠品嚐到層次豐富的味道，也保留食材的自然鮮香，每一道餐點都有小巧思，帶給賓客驚喜的味蕾饗宴。

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餐廳外觀

▲J PARC法式餐廳非常隱密，可以細看室內牆面的牌卡。

一樓接待區

▲進入餐廳可以先稍作休息，等候帶位至二樓用餐。

▲摩登時尚的空間。

▲招待迎賓飲料，這一季是自製的桂花釀茶加上檸檬汁、氣泡水特調，酸酸甜甜的清涼爽口。

二樓用餐區

▲吧檯座位可以更近距離欣賞主廚料理。

▲吧檯後方有四人及兩人座位。

無菜單料理「歷程」

這一季菜單是以主廚從業以來的「歷程」為主軸

嚴選多種法國進口食材，結合台灣在地元素入菜，有開胃小點、海鮮、牛排、甜點、茶點等13道料理，每一道都很用心！享用法式料理推薦佐葡萄酒享用，可以請侍酒師挑選，另外也有葡萄酒風味的無酒精氣泡飲可搭配。

▲開胃小點，海苔製作的魚骨造型很可愛，加上鮪魚塔塔、洋蔥、胡椒鹽，還有微甜酪梨醬，吃起來鮮香美味。

▲開胃小點，自製小餐包口感蓬鬆帶點嚼感，加上特製海苔粉、海苔醬，還有日本馬糞海膽的鮮香，搭配金箔點綴。

▲法國吉拉朵生蠔滑嫩鮮美，加上香菜蛋黃醬、特製辣醬及檸檬珍珠，吃起來酸香微辣，還有香草提升風味。

▲法國育種、雲林畜養的薩索雞，雞胸厚實保有鮮嫩多汁感，加上台灣鴨肝製作的慕斯、高麗菜、雞汁熬煮的紅酒醬。

▲夏季黑松露增添風味、清脆的綠蘆平衡味蕾。

▲角蝦是軟嫩鮮甜的小熬蝦，搭配白花椰泥、海葡萄、鮭魚卵、法國魚子醬，滋味十分鮮香，還有醬汁泡泡及海藻奶油帶來滑順感。

▲香檳鳥這道選用六龜牧場養殖的香檳鳥，加上鳥巢與鳥蛋，象徵從無到有的意象。

▲香檳鳥經過五天風乾熟成、淋油、烤箱烘烤、刷醬炙燒，吃起來軟嫩鹹甜，搭配水蜜桃享用可以平衡味蕾。

▲鳥巢是以炸麵線製作，鵪鶉蛋使用奶油水燙過，半熟爆漿富含蛋香味。

▲歐式酸種麵包加入四季春春茶製作烘烤，外層酥酥的，口感非常蓬鬆，有濃郁茶香風味。

▲搭配微酸富含丁香、肉桂香氣的蘋果奶油，酸甜滑順好吃。

▲海魚選用日本野生比目魚清蒸，魚肉細緻鮮嫩，搭配菠菜油濃醇帶點奶香，加上清爽的櫛瓜、茭白筍不膩口。

▲主餐USDA Prime 紐約客，14天以上熟成的紐約客精修去筋，最佳熟度建議3分熟，搭配蒜頭、毛豆、洋蔥、牛骨製作的醬汁及炸牛蒡。

▲能吃得到肉的鮮甜，還有層次辛香味。

▲搭配毛豆、毛豆泥或蒜頭、洋蔥特製醬料，吃起來辛香美味。

▲楊桃雪酪酸甜富含果香，加入漢方食材麥門冬、沙參製作的泡泡，有獨特清香，底層紅烏龍茶凍及佛手柑帶來茶香平衡味蕾。

▲代表夏季的薰衣草做成甜點很療癒，新鮮薰衣草、乾燥薰衣草製作，可以直接手拿品嚐，外層非常酥脆。

▲慕斯綿密富含薰衣草香氣，還有迷迭香、酸甜的蓮霧、薰衣草凍、白巧克力增添風味口感。

▲茶點羊羹軟嫩帶有蓮子的顆粒口感，甜香溫潤，還有茉莉花瓣的清新花香；墨西哥脆餅加上桑椹醬，酥脆富含酸甜多汁口感。

▲香草茶有清涼甘甜，鹿野紅烏龍茶溫潤順口，富含濃郁茶香。

Wine Pairing

法式料理搭配葡萄酒或清酒享用更美味，可加選Wine Pairing，由兩位專業侍酒師配合主廚當季的餐點推薦酒飲。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲ARMANTINE 是蘋果風味，滋味清爽酸香，很適合搭配開胃小點、生蠔。

▲BOURGOGNE Albert Grivault 酒感豐厚溫潤，有礦石感風味及蘋果、奶油香氣，可以搭配法國角蝦品嚐。

▲BARRRL SAKE 是法國版清酒，以法國水、米釀造，在法國威士忌桶中熟成，有獨特的木質香氣，喝起來順口帶點穀物風味。

▲CHÂTEAY CRIIX-MOUTON 紅酒有濃郁莓果風味，喝起來溫潤順口，適合搭配主餐牛排享用。

▲Ximenez Spinola PX Delicado 是一款葡萄酸度較高甜酒，有豐富的熱帶水果、蜜桃、李子果香。

Non-Alcoholic Pairings

▲Carl Jung Mousseux（Alcohol-Free）無酒精氣泡飲口感細緻，喝起來酸香帶點葡萄果香味。

伴手禮

▲用餐後還會有J PARC的品牌伴手禮。

J PARC 法式料理

地址：高雄市三民區德興街1號

營業時間：周二至周六 18：00－23：00／周日、周一公休（如有特殊休假節日會另公告）

電話：（07）323－0600（請於營業日15：00－17：00撥打）

Tasting Menu：3680元 / 1人、水資200元 / 1人，現場無提供一般飲用水

以上價格另需外加服務費10%

此菜單用餐時間為3小時，請預留完整用餐時間用心體驗

若有特殊飲食禁忌，請於預訂日期3天前告知餐廳，當日恕不接受臨時更換

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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