基隆人私藏麵線攤！只賣2.5小時就打烊　魚羹裡包Q嫩豬大腸超驚豔

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃，老闆應該就叫許存睿吧？第一次看到麵線攤位地點開在斜坡真有趣，營業時間下午兩點半開始，只賣短短2.5小時就打烊。基隆常常下雨，下雨不營業的「許存睿豬灶麵線羹」真的要吃到也是運氣好呢！

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許存睿豬灶麵線羹在哪裡

一開始還想說隱藏版美食會很難找，因為許存睿豬灶麵線羹地點真的挺偏的，但是平日下午3點來到南榮路393巷就看到排隊人潮，生意真好！開車跟著GOOGLE導航其實很好找，車子開進去還有停車位可以暫時停一下。

現場排隊情況

有的人買一碗，也有人買四碗和五碗，前進的速度還蠻快的，我大概排隊7分鐘就買到。點餐的時候，老闆會問外帶嗎？如果是這邊吃就不會蓋蓋子和裝提袋，很多人都直接站在旁邊開吃，也有坐在機車開動的，讓我想到台北西門町阿宗麵線也是這麼隨性。

短短半小時就賣完一桶，老闆馬上從旁邊桶子補滿麵線。第一次看到豬灶麵線羹還看錯，以為是賣豬肚麵線，但其實是魚羹裡還包著大腸，相當特別呢！要加辣記得說，老闆動作非常快，迅速的加了辣椒、醋和蒜泥，而且他的蒜泥感覺有特別調過，帶點黑色的醬汁，蒜泥還吃得到顆粒，味道很棒！

實際口感評比

雖然店名有個羹字，但勾芡沒有很多，非常合我口味，也是我很愛的粗麵線體，Q彈又滑口，才吃第一口就感覺口中有濃濃的蒜香，味道好香，很涮嘴的麵線，上車幾分鐘就吃完。

魚羹裡竟然包著豬大腸

醋、蒜和辣椒重口味，雖然沒有我很愛的香菜，但味道真的很棒！還有小驚喜就是，原本以為是魚羹才買小碗，結果咬著咬著就發現魚羹裡包著豬大腸，QQ的好好吃啊！先是魚羹的軟嫩，接著是軟嫩大腸驚艷，也是我第一次吃到這麼特別的。

菜單價錢

許存睿豬灶麵線羹菜單只賣一種口味，有分大碗、中碗和小碗。排隊在前面的基隆在地人都直接喊中碗和大碗，幾乎很少人點小碗，但因為我才剛吃飽，就點小碗的試試口味。

許存睿豬灶麵線羹

地址：基隆市仁愛區南榮路393巷

電話：0976－101－845

營業時間：14：30－17：00 （下雨天不賣，賣完提早收工）

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