ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

基隆人私藏麵線攤！只賣2.5小時就打烊　魚羹裡包Q嫩豬大腸超驚豔

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃，老闆應該就叫許存睿吧？第一次看到麵線攤位地點開在斜坡真有趣，營業時間下午兩點半開始，只賣短短2.5小時就打烊。基隆常常下雨，下雨不營業的「許存睿豬灶麵線羹」真的要吃到也是運氣好呢！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

許存睿豬灶麵線羹在哪裡
一開始還想說隱藏版美食會很難找，因為許存睿豬灶麵線羹地點真的挺偏的，但是平日下午3點來到南榮路393巷就看到排隊人潮，生意真好！開車跟著GOOGLE導航其實很好找，車子開進去還有停車位可以暫時停一下。

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

現場排隊情況
有的人買一碗，也有人買四碗和五碗，前進的速度還蠻快的，我大概排隊7分鐘就買到。點餐的時候，老闆會問外帶嗎？如果是這邊吃就不會蓋蓋子和裝提袋，很多人都直接站在旁邊開吃，也有坐在機車開動的，讓我想到台北西門町阿宗麵線也是這麼隨性。

短短半小時就賣完一桶，老闆馬上從旁邊桶子補滿麵線。第一次看到豬灶麵線羹還看錯，以為是賣豬肚麵線，但其實是魚羹裡還包著大腸，相當特別呢！要加辣記得說，老闆動作非常快，迅速的加了辣椒、醋和蒜泥，而且他的蒜泥感覺有特別調過，帶點黑色的醬汁，蒜泥還吃得到顆粒，味道很棒！

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

實際口感評比
雖然店名有個羹字，但勾芡沒有很多，非常合我口味，也是我很愛的粗麵線體，Q彈又滑口，才吃第一口就感覺口中有濃濃的蒜香，味道好香，很涮嘴的麵線，上車幾分鐘就吃完。

魚羹裡竟然包著豬大腸
醋、蒜和辣椒重口味，雖然沒有我很愛的香菜，但味道真的很棒！還有小驚喜就是，原本以為是魚羹才買小碗，結果咬著咬著就發現魚羹裡包著豬大腸，QQ的好好吃啊！先是魚羹的軟嫩，接著是軟嫩大腸驚艷，也是我第一次吃到這麼特別的。

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
許存睿豬灶麵線羹菜單只賣一種口味，有分大碗、中碗和小碗。排隊在前面的基隆在地人都直接喊中碗和大碗，幾乎很少人點小碗，但因為我才剛吃飽，就點小碗的試試口味。

▲▼基隆好吃麵線「許存睿豬灶麵線羹」是基隆在地人推薦的隱藏版小吃。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

許存睿豬灶麵線羹

地址：基隆市仁愛區南榮路393巷
電話：0976－101－845
營業時間：14：30－17：00 （下雨天不賣，賣完提早收工）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

蘆洲超夯地方小吃曝光！料滿滿的蘿蔔絲餅　韭菜盒皮薄酥香超澎湃
三重人私藏美食！鮮甜麵線蚵仔大顆飽滿　口感滑溜＋海量蒜泥更爽
基隆吃一波！10間仁愛市場老牌美食　逛累了有隱藏咖啡可以短暫小歇

關鍵字： 許存睿豬灶麵線羹 基隆美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂 基隆小吃 南榮路

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

推薦閱讀

三重隱藏豬腳曝光！滷到軟Q沾蒜醬更香　蛤蠣湯＋滷肉飯30元解決

三重隱藏豬腳曝光！滷到軟Q沾蒜醬更香　蛤蠣湯＋滷肉飯30元解決

三重老一輩的下酒菜愛店！40年無名炒羊肉　份量豪邁有營業必排隊

三重老一輩的下酒菜愛店！40年無名炒羊肉　份量豪邁有營業必排隊

獨門「焗烤版」麻辣臭豆腐！香中帶臭無敵過癮　深坑老街限定美食

獨門「焗烤版」麻辣臭豆腐！香中帶臭無敵過癮　深坑老街限定美食

九份新秘境曝光！全新開幕寵物友善咖啡廳　榻榻米區獨享山海風光

九份新秘境曝光！全新開幕寵物友善咖啡廳　榻榻米區獨享山海風光

日本富士山夢之大橋設1.8米柵欄防遊客

日本富士山夢之大橋設1.8米柵欄防遊客

旅遊業推達人帶路4路線玩埃及、京都

旅遊業推達人帶路4路線玩埃及、京都

基隆人私藏麵線攤！只賣2.5小時就打烊

基隆人私藏麵線攤！只賣2.5小時就打烊

台北艾麗酒店住宿券下殺38折

台北艾麗酒店住宿券下殺38折

板橋「200元」吃到飽鐵板燒

板橋「200元」吃到飽鐵板燒

身分證「中2碼」玩樂園只要299元

身分證「中2碼」玩樂園只要299元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

隱身山腰環境超美！新北咖啡CP值超高

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

爆餡紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙限時1個月吃

身分證「中2碼」玩樂園只要299元

馬來西亞6月起開放台灣人自動通關

新北必賞3花卉！荷花、阿勃勒超美

桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！

黑白切超難搶！大橋頭站「無名涼麵」

住礁溪晶泉丰旅買一送一

「2024福隆LINE主題沙雕季」今開幕

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

最新新聞更多

日本富士山夢之大橋設1.8米柵欄防遊客

旅遊業推達人帶路4路線玩埃及、京都

基隆人私藏麵線攤！只賣2.5小時就打烊

台北艾麗酒店住宿券下殺38折

板橋「200元」吃到飽鐵板燒

身分證「中2碼」玩樂園只要299元

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

新北必賞3花卉！荷花、阿勃勒超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366