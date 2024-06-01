挖寶蘆洲無名美食！香噴臭豆腐味道有夠臭、加上辣椒水更是一絕

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞

住在蘆洲的在地人推薦的好吃臭豆腐「無名臭豆腐大腸麵線」，上網搜尋地址是蘆洲成功路，地標顯示臭豆腐大腸麵線，就在蘆洲夜市湧蓮寺附近。

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無名臭豆腐大腸麵線 位置

「無名臭豆腐大腸麵線」地點在湧蓮寺附近，逛蘆洲夜市剛好可以順路的小吃。在地人推薦，說下次也可以吃這間臭豆腐，原先以為地標可以找到營業時間，結果沒有，現場也忘記問老闆娘，只知道公休是星期一，不過聽到他手受傷有和客人說會常常休息，撲空機率蠻大的。

無名臭豆腐大腸麵線 環境

「無名臭豆腐大腸麵線」提供內用和外帶，環境就是傳統小吃的風格，內用有幾張簡單桌椅，不過我發現外帶的客人比較多，看起來都是熟客，還有人直接買臭豆腐還要加20元泡菜。

無名臭豆腐 菜單價位

老闆娘還蠻客氣的，這次點了大份的，和他說想要酥一點，他很客氣說好。現在可以吃到大份60元的臭豆腐好像都不算貴了，今年還有吃到70至80元的，不過必須說，這當然跟店租、人事成本、有沒有營登等隱形成本都有關。

▲有時經過會看到排隊，點完餐又開始小排隊，但速度還蠻快的。

臭豆腐 大份60元

用鐵盤裝好可愛！有請老闆娘幫我炸酥一點，但好像也沒有很酥，泡菜這樣豪邁撒整盤其實挺療癒的，而且這台式泡菜真的好吃，難怪客人會另外加20元，泡菜水份多、味道也夠酸，咬下去好脆，真的好吃。

▲加上辣椒水更是一絕。

▲辣椒還蠻辣的，不過加在泡菜和臭豆腐一起入口，真過癮。

無名臭豆腐 用餐心得

臭豆腐外層酥，不過咬下去沒有爆汁的口感，要是炸得更澎更酥會更喜歡，不過這臭豆腐味道夠臭，味道香噴噴，台式泡菜真的好吃！臭豆腐就覺得還可以。

無名麵線臭豆腐



地址：新北市蘆洲區成功路207號

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