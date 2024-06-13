火鍋+歡樂吧吃到飽598元　馬辣快閃優惠全台14家門市限定

▲馬辣火鍋3品牌推出快閃方案「598個人套餐+歡樂吧放題」。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

迎接即將來臨的快樂暑假，馬辣麻辣火鍋、新馬辣、新馬辣Plus+即日起至7月底，推出全時段快閃優惠，只要598元就可享用頂級好肉13選1及歡樂吧吃到飽，全台14家指定門市限定。

馬辣麻辣火鍋、新馬辣、新馬辣Plus+即日起至7月底，推出全時段適用的快閃方案「598個人套餐+歡樂吧放題」，除了美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花等頂級好肉13選1吃到飽，還可以無限享用歡樂吧，包含新鮮野菜、季節鮮菇、手工鍋物配料等上百種食材，以及哈根達斯、莫凡彼冰淇淋等，每人598元。

▲馬辣推出謝師宴優惠，10人以上用餐9折優惠。（圖／馬辣集團提供）

「598個人套餐+歡樂吧放題」全台14家指定門市限定，分別是馬辣信義店、南京店、復興店，新馬辣武昌店、板橋遠百店、新店裕隆城店、宜蘭羅東店、桃園站前店、新竹巨城店、台南南紡店、高雄夢時代店，以及新馬辣Plus+新竹竹北店、台中公益店。

▲馬辣國際餐飲集團「598個人套餐+歡樂吧放題」活動門店。（表／記者黃士原製）

6月正逢畢業季，馬辣、新馬辣與新馬辣Plus+同步推出謝師宴方案，8月31日前的周一至周五，提前至少一日預約謝師宴方案並支付訂金，只要10人以上用餐，即享9折優惠（即免收10%清潔費），除了15種優質頂級肉品吃到飽，還有20種產地直送新鮮海鮮，以及歡樂吧餐點無限享用。

▲6月30日前，同學相約到「和牛涮」開涮，4人同行1人半價優惠。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下2個火鍋品牌推出優惠好禮，即日起到6月30日，「聚」推出17（一起）來聚好禮，不限年齡，凡穿學生制服到全台門店用餐，點瀑布聚系列套餐，就送17顆蛤蜊；「和牛涮」則是4人同行1人半價優惠，每兩人打卡還有再招待鮮甜干貝一份。