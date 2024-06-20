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宜蘭73年「城隍早餐店」7／12起暫時歇業　第三代親曝原因　

▲城隍早餐店。（圖／取自Google地圖）

▲城隍早餐店7月12日起暫時歇業。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

位於宜蘭市城隍廟對面的「城隍早餐店」，已有73年歷史，是當地人從小吃到大的人氣店。不過近日店家突然宣布7月12日起暫時歇業，原因是第二代老闆娘將進行人工膝關節手術，之後也需要一段時間進行復健。

宜蘭舊城老街的城隍早餐店，是當地排隊人氣店，已開業73年，原本賣燒餅油條和杏仁茶，後來陸續增加品項，滷肉飯、焢肉飯、焢肉飯糰被封為「鎮店三寶」，十分受到當地人與旅客的喜愛。

不過，店家第三代日前卻宣布，由於二代經營者「阿巧姨」將進行人工膝關節手術，之後也需要一段時間進行復健，再加上她本人身心也需要進行修復，城隍早餐店將營業至7月11日，7月12日起暫時歇業。至於何時重新開業，第三代也無法確定，目前最重要的就是把媽媽健康照顧好。

消息曝光後，也讓許多饕客感到不捨，但也紛紛留言祝福「健康才是真正的財富」、「辛苦了，阿姨要好好的照顧」、「辛苦了，一路走來真的不容易」、「保重身體，加油」、「祝福阿姨手術順利，平安健康」。

▲西門町40多年老店「金軒排骨」。（圖／翻攝金軒排骨臉書）

另外，北市西門町老字號便當店「金軒排骨」開業50年，好味道累積不少饕客。近日，金軒排骨店老闆的友人透露頂讓消息，他在臉書社團「我是萬華人」發文表示，「西門町排骨老店頂讓。老闆70要退休了。意者私」，並在文末附上店面照片，立刻被眼尖網友認出就是老店「金軒排骨」。

網友看完紛紛留言，「金軒我算是從小吃到大，畢竟是金園老店」、「金軒很好吃耶」、「在我心目中，是金園系列最好吃的店」、「曾經有個心愛的女孩帶我來吃過，沒想到⋯兩個都變成了回憶」、「哇！我最愛的炸雞腿，沒有要傳承給下一代嗎」、「沒人要接班，做吃的太累了」。
 

關鍵字： 宜蘭美食 城隍早餐店 歇業 美食雲

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