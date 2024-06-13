米其林指南公布6月新入選餐廳　台南50年老店「阿輝黑輪」進榜

▲台南50年歷史的阿輝黑輪進榜米其林新入選餐廳。（圖／可大王愛旅行授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

記者黃士原／台北報導

米其林指南昨日公布6月的新入選餐廳，共有8家進榜，除了知名大廚的最新力作，還囊括以軟式粉漿蛋餅為招牌的早餐店、融合南洋沙嗲與韓式泡菜等亞洲風味的創意蔬食，以及深受台南本地人與遊客的喜愛的黑輪小吃。

▲「馬糞海膽、金桔、大葉」是主廚從最愛的港點千層蘿蔔絲酥餅汲取靈感，自製油酥皮包覆北海道馬糞海膽、發酵金桔醬油及日本大葉酥炸而成，底部沾附白芝麻增添馨香。（圖／記者黃士原攝）

AKIN君尹（台北）

去年7月開幕的Fine Dining餐廳「AKIN君尹」，由米其林星廚林明健擔任主廚，餐廳名稱除了是冠上林明健自己的英文名字（Kin），AKIN也有「天生的盟友」之意，可被理解為主廚以己之名，融合法式高端餐飲背景及累積香港、上海、巴黎、紐約、台灣等逾20年廚藝經驗，香港成長記憶、鍾愛的日式與南洋風味、對第二故鄉台灣的情感，皆成為其創作靈感。

招牌菜色「馬糞海膽、金桔、大葉」，展現林明健在香港的成長記憶，他從最愛的港點千層蘿蔔絲酥餅汲取靈感，自製油酥皮包覆北海道馬糞海膽、發酵金桔醬油及日本大葉酥炸而成，底部沾附白芝麻增添馨香，溫熱鬆化酥皮與海膽看似衝突的口感與溫度，但在於舌尖卻形成美妙口感。

▲軟食力主打外酥內軟粉漿軟蛋餅。（圖／記者黃士原攝）

軟食力（台北）

這是一家主打古早味台式粉漿蛋餅的早餐店，其技術是改良自宜蘭早餐名店力丸早餐店配方，除了擁有粉漿軟嫰口感之外，也有酥脆的外表，讓蛋餅控一次可以吃到兩種口感，不過由於現點現做，再加上要達到酥脆口感需要花上一點時間。

除了蛋餅，軟食力也提供飯糰，有肉鬆／素鬆飯糰、豬排飯糰、夯香腸飯糰、麻辣香腸飯糰，以及甜飯糰。其中夯香腸飯糰除了有溫體豬肉做成的香腸之外，還有大家熟悉的肉鬆、油條、菜脯及荷包蛋。

▲空盤春季菜色之一「南瓜｜巴薩米克｜焦化奶油」。（圖／取自空盤臉書）

空盤（台北）

英文店名為「空盤」的台語諧音，寄語客人能夠盡興品嚐美食，心滿意足地清空盤子。經營者兼主廚曾旅居法國，將在當地奠定的烹飪技法結合個人巧思，烹製成一道道細膩的當代菜餚。

▲「蒔」的菜色以割烹料理為主軸，壽司穿插其中。（圖／取自蒔 割烹臉書）

蒔（台北）

餐廳以「蒔」為名，取其栽種之意，與入口處的日式庭院造景互相呼應。菜色以割烹料理為主軸，壽司穿插其中。除了日本食材，也採用台灣東北角的海鮮，並根據時令變更每日菜單。

▲餐廳老闆娘曾經營江浙私廚，店裡麵食以川味和江浙風味為主。（圖／取自米其林網站）

繡球（台中）

餐廳老闆娘曾經營江浙私廚，店裡麵食以川味和江浙風味為主，口味辛香，辣度相對溫和。不少客人為每日現做的小菜而來，品項依時令食材調整。

▲發愣吃的特點是各式椒麻風格。（圖／取自發愣吃ARMT-勤美店臉書）

發愣吃（台中勤美店）

餐廳的特點是各式椒麻風格，麵食依據風味分為蒜辣、椒麻與主廚精選三個種類。皮蛋擔擔麵味道濃厚、層次多元，喜歡濃重口味的不要錯過。麵條份量充足，不論與友人分享或獨享，均十分合適。

▲阿輝黑輪號稱台南CP值最高的下午茶王者。（圖／可大王愛旅行授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

阿輝黑輪（台南）

已有50年歷史的阿輝黑輪，是台南大同路體育公園一帶超人氣的小店，價格實惠深受本地人及遊客歡迎，炸黑輪和關東煮是必點菜色。此外，米其林評審也推薦大腸包小腸，糯米腸軟糯可口、帶花生香，包覆的小香腸肥而不膩、充滿肉香。

▲不同於傳統素食餐廳，毛蔬擅長翻轉亞洲經典料理。（圖／毛蔬提供）

毛蔬（台南）

不同於傳統素食餐廳，毛蔬擅長翻轉亞洲經典料理，以原型食物融合亞洲各地風格，如南洋沙嗲、川味花椒、韓式泡菜等。像是「塔香脆腸」，將杏鮑菇透過手撕、成串、川燙與煎烤等繁複程序，製作出仿真的脆腸口感。