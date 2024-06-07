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澎湖人宵夜愛店！餛飩排骨麵160元照樣排爆　靈魂湯頭是美味關鍵

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞

澎湖在地人推薦「福台排骨麵」宵夜，澎湖宵夜這樣吃，在地人帶我們到這間位在民族路的餛飩排骨麵，生意超好，店內店外都坐滿人潮，看起來是在地人和觀光客的愛店，但我被菜單價位嚇到一下，一碗餛飩排骨麵竟然要160元！沒有冷氣、環境也很普通，卻充滿魅力。

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澎湖美食

福台排骨麵 位置
店家地址為在民族路，開車或騎車可以找一下路邊停車位，宵夜時間比較隨性。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

福台排骨麵　用餐環境
福台排骨麵生意超好，宵夜時間大約8、9點還一堆人潮，也可能澎湖很少賣宵夜的店家，人潮都沒停過。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲除了店內座位、其他座位都在外面道路，沒有冷氣也很熱，所以這人潮真的厲害。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲排骨先油炸再放進蒸籠蒸軟，小燉盅裝著炸排骨酥和冬瓜，大蒸籠的魅力光看就非常療癒。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲很多客人都點排骨麵，這樣一碗就100元。

福台排骨麵　菜單
看評論有不少人都提到菜單故意擋住價錢，價格貴等負評，但這次來訪的時候，攤位前的板子就可以看到價錢，70元起至160元，有排骨、餛飩意麵、米粉和冬粉的組合，什麼都想吃就點排骨餛飩。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

福台排骨麵　菜色口感

排骨意麵　100元
朋友點的，他說每次來都吃這口味，份量不大碗，所以現場吃會覺得價格稍高，不過澎湖在地人大力推薦，想必這味道一定很棒。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

排骨餛飩意麵 160元
比較大碗、份量也較多，餛飩好大一顆，擺在碗的最邊邊，療癒極了！餛飩皮薄、餡料扎實鮮甜，手工包的很有層次，一層一層很有嚼勁，炸排骨酥口感軟滑，入口鮮嫩，加點白胡椒更添美味，平常就愛吃的冬瓜軟嫩入味，吸附湯汁的胡椒香氣，相當開胃，湯頭像是熬製多時的豬大骨韻味，香甜順口，若要說缺點就是湯太少。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

▲意麵吸湯很快，滑口帶Ｑ的口感，整體味道很棒。

餛飩米粉　100元
宜蘭人點了餛飩米粉，味道也不錯。

▲▼在地人帶路吃宵夜，餛飩排骨麵一賣就是70年　大骨湯濃郁鮮甜。（圖／部落客陳小可提供）

福台排骨麵　訪店心得
來過澎湖好幾次，要找到宵夜真的不簡單，在網路評論和推薦都不少的福台排骨麵嚐鮮，吃完宵夜真的有飽足，雖然價格不便宜，但都來澎湖旅遊了，嚐鮮一次也是必須的，只是沒有冷氣真的很熱，吃完快閃、翻桌率快的小吃店。

福台排骨麵

地址：澎湖縣馬公市民族路40號
營業時間：16：00－22：30（周二公休）
電話： 06－927－3397

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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