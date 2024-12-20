文華東方前主廚開麵包店！主打可頌和丹麥捲　國王派預購中

▲KANG Artisan Bakery以酥皮類麵包為主軸。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚離開飯店後，由他自行開設的烘焙坊「KANG Artisan Bakery」，已於12月初開幕，店裡主要供應可頌、丹麥捲、司康等品項，國王派也同步開放預購中，12月26日前消費滿300元送1袋皇冠麵包。

「我想開一間厲害的小店！」康豐柚在台北市松山區巷弄中開了以自己姓氏為名的「KANG Artisan Bakery」，店內空間以麵粉白、穀物黃、石窯灰、可頌棕等基底色調，營造出簡約卻充滿溫度的氛圍。

▲加入肉鬆的可頌。（圖／記者黃士原攝）

▲鹽花奶油捲。（圖／記者黃士原攝）

▲湯種吐司。（圖／記者黃士原攝）

KANG Artisan Bakery以酥皮類麵包為主軸，其中光是可頌和丹麥捲的口味，就有原味奶油、香脆杏仁、開心巧克、豚艾曼達、古法可鬆、金沙芋泥等多種選擇；另有酥香鬆軟的司康、質樸美味的鹽花奶油捲、柔軟細緻的湯種吐司，以及甜香酥脆的空氣千層等，售價55元起。

▲KANG Artisan Bakery幸運草國王派。（圖／業者提供）

此外，KANG Artisan Bakery在歲末佳節之際也同步開放國王派預購，傳統法式國王派每個1680元，幸運草國王派則限量50組，每組1880元。

▲ABG COFFEE台南忠義店找來蜷尾家推出聯名咖啡麵包。（圖／ABG COFFEE提供）

另外，繼2022年插旗台中後，台北人氣咖啡店「ABG COFFEE」今年前進台南了，延續以往文青風格打造現代感裝潢，更攜手台南甜點「蜷尾家」合作「咖啡麵包」，有咖啡螺雷、咖啡手撕及咖啡司康共3款選擇，把傳統台式麵包結合ABG配方豆製成，每一口都能吃到濃郁咖啡香，每日數量有限、售完為止。