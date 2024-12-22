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礁溪老爺超嗨跨年趴！池畔星空派對吃到飽　再看150秒煙火秀

▲▼礁溪老爺酒店。（圖／業者提供）

▲礁溪老爺酒店今年也有跨年煙火秀。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接年末到來，礁溪老爺即日起除了在大廳打造一座高達2.4公尺巨型禮物盒外，今年跨年夜12月31日則舉辦「星空池畔派對」跨年晚會，不僅有跨年煙火秀，凡參加還有機會獲得雙人一泊二食萬元住宿券等多項好禮。

今年跨年夜，礁溪老爺的跨年晚會主題加入銀河、行星元素，營造星空池畔派對，並安排「行星攝影任務」遊戲互動，12月31日晚間11點至隔日凌晨零點10分，在野天風呂景觀泳池畔熱鬧展開，搭配樂團現場演奏，為賓客帶來一場聽覺與視覺的雙重饗宴，所有房客均可免費參加。

▲▼礁溪老爺酒店。（圖／業者提供）

▲跨年派對為所有房客都能免費參加。

當晚，泳池邊無限量供應主廚特製鹹粥，以及與主題呼應的造型小點如隕石雞塊、月亮煎餅等，好吃好玩好有趣；當然還有最受期待的抽獎，獎品總價值超過5萬元，並在活動尾聲抽出萬元最大獎「平日雙人一泊二食洋式標準套房」住宿券一組，跨年倒數時刻再以150秒的夢幻煙火秀作為壓軸，期盼帶來一整年的好運氣。

▲▼台南晶英「2025霸道趴」。（圖／業者提供）

▲▼台南晶英「2025霸道趴」每年都吸引許多人狂歡。（圖／業者提供）

▲▼台南晶英「2025霸道趴」。（圖／業者提供）

而台南晶英酒店今年跨年派對「霸道趴」則從12月31日晚上10點至凌晨1點，將於二樓宴會廳舉行。今年邀請到9間台南在地高人氣酒吧獨家推出18款特色限定調酒與啤酒、軟性飲料無限量暢飲，再加上道地小吃現場擺攤提供各式餐點選擇，結合勁歌熱舞、超強節奏的視聽體驗，與賓客攜手狂歡跨年，入場費每人1380元，即日起至12月27日止開賣。

今年霸道趴跨年活動主題為「晶SONG趴」，以紅白色系貫穿視覺設計，打造出經典紅白歌唱大賽的氛圍，賓客可身著紅白穿搭，置身於挑高開闊的場地，盡情享受「OK Fun！」樂團帶來的經典歌曲，與知名DJ及MC共同感受電音魅力，辣妹猛男舞蹈表演燃爆現場，保證血脈噴張、目不轉睛，震撼的視聽饗宴也將把氣氛炒熱至最高點。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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