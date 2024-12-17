台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

國際航空情報公司OAG近日發布「2024全球最繁忙航線」報告，香港至台北航線以高達678萬的客運量登上國際航線榜首，雖然仍較疫情前低15%，但已重新奪回自2019年後失去的冠軍寶座，並較去年大幅成長48%。

根據《CNBC》報導，報告指出，2024年全球10大最繁忙的國際航線中，有7條位於亞太地區，反映出該區域航空市場的顯著復甦。然而，多數航線的客運量尚未完全回到2019年水平。除亞太外，兩條中東航線表現亮眼，特別是第2名的埃及開羅至沙烏地阿拉伯吉達航線，客運量達547萬，較疫情前成長62%。

據報導，位居第3的南韓首爾仁川至日本東京成田航線則表現出色，客運量較疫情前暴增68%。OAG首席分析師約翰·格蘭特（John Grant）指出，這一現象主要受中國國際市場復甦緩慢影響，導致航空公司將運力轉向其他熱門市場，日本因此成為主要受惠者。此外，受羽田機場運力飽和影響，新增航班多轉移至成田機場，加上新航空公司的投入，進一步推動需求。

值得注意的是，2023年最繁忙的吉隆坡－新加坡航線今年滑落至第4名，客運量約538萬，較2019年下跌3%。第7名的泰國曼谷至香港航線也未完全恢復，仍較疫情前低13%。

北美與歐洲唯一進入前10名的航線為紐約甘迺迪機場至倫敦希斯洛機場，客運量約401萬，年增3%，顯示該航線穩健成長。

此外，拉丁美洲未有航線擠進前10名，該地區最繁忙的國際航線為佛羅里達州奧蘭多至波多黎各聖胡安，客運量約230萬。

2024年全球最繁忙國際航線前10名：



1. 香港－台北：678萬

2. 開羅－吉達：547萬

3. 首爾仁川－東京成田：541萬

4. 吉隆坡－新加坡：538萬

5. 首爾仁川－大阪：498萬

6. 杜拜－利雅德：431萬

7. 曼谷－香港：420萬

8. 雅加達－新加坡：407萬

9. 曼谷－新加坡：403萬

10. 紐約甘迺迪－倫敦希斯洛：401萬

報告也指出，全球最繁忙的航線以國內航班居多，其中南韓首爾至濟州島航線以1,420萬的客運量高居全球之冠。中國國內航線方面，北京至上海航線的客運量達770萬，略高於廣州至上海的700萬。非洲最繁忙的航線為南非開普敦至約翰尼斯堡，客運量500萬；北美最繁忙的國內航線則為加拿大溫哥華至多倫多，客運量達349萬。