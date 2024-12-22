桃園蘆竹的午後秘密基地！最推鮮奶油昭和布丁　純手工無麩質甜點

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者黃鄒承恩

桃園蘆竹區的「一克拉的甜點」是一間隱身於南崁國小附近巷弄的精緻甜點店，過去是以甜點工作室的方式經營，現在新開設了店面，讓客人可以內用享用甜點時光。店內搭配天然光線和優雅的色調，讓人一走進去便感受到舒適的氛圍。這裡的甜點都是自家製作，每天供應的甜點可能都不太相同，如果有想吃的甜點，不妨留意店家FB的公告。

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一克拉的甜點的位置＆交通

一克拉的甜點位於蘆竹巷弄之中，無論是自行開車或搭乘大眾運輸工具，皆能輕鬆抵達。駕車從國道1號蘆竹交流道下交流道後，沿著大竹工業區的標誌行駛至中山路，附近有公有停車格，建議前來前確認停車位，或是店門口可以暫停一台車。如果是搭乘大眾運輸工具，可以搭乘台灣高鐵至桃園站，再轉搭桃園客運，或是從南崁交流道搭乘307公車至南崁國小站，下車後步行約4分鐘即可到達甜點店。

▲店內設計充滿日式簡約風格，柔和的木質色調搭配大片落地窗，讓整體氛圍充滿清新感。



▲前往時店內呈現客滿，我們幸運坐到最後一桌，後面來的客人就需要先候位才能用餐了。



菜單

店內是採取QR Code點餐的方式，低消為一杯飲料，甜點則是依照當天供應的品項為主。點好餐點後先到櫃台結帳，可使用電子支付，無需另外加服務費。

▲有不少住附近的熟客會直接前往外帶回家享用，泡芙和小青檸檬蛋糕看起來也都好好吃。



▲外帶的飲品價格也相對便宜些，也可以外帶到附近公園吃甜點、喝咖啡。



▲除了是櫃台也是甜點製作區，開放式廚房可以見到主廚製作甜點的過程，不時聞到甜點的香氣。



▲店內注重環境氛圍的營造，從用餐環境到每個細節，都讓人感受到專注和用心，如有需要飲用水也可以自取。

餐點推薦

一克拉的甜點主打各式精緻甜點，使用新鮮食材，安心無負擔的甜點選擇。特別烘焙了全系列無麩質甜點，每一款甜點都使用精選的米粉代替傳統麵粉，搭配天然、低度精緻的二砂糖。

鮮奶油昭和布丁 130元

昭和布丁是店內的明星商品之一，採用傳統日式布丁製法，搭配濃郁的鮮奶油，布丁的口感滑嫩偏硬的口感，帶有濃厚蛋香，蠻香甜的。

蜜桃蘋果氣泡飲 130元

使用蜜桃果醬和蘋果果汁調製而成，看著漸層的色彩，加入適量的氣泡水，口感輕盈、清新，是解渴和解膩的好選擇，特別適合搭配濃郁的甜點一起享用。

經典美式 120元

喜歡咖啡的朋友不可錯過經典美式，濃郁的冰咖啡香氣搭配店內甜點非常和諧，淺焙的咖啡苦香滋味。

北海道太妃生乳捲 130元

使用精選的米粉代替傳統麵粉，所以蛋糕捲吃起來的口感和一般的較不同，表層的焦糖蠻香甜的。

用餐心得

「一克拉的甜點」是桃園蘆竹區甜點專賣店，以手工製作的甜點和簡約裝潢吸引了大量的甜點愛好者。無論是喜歡甜點的朋友，還是想要尋找放鬆地點的旅人，這裡都很適合來享用美好的下午茶時光，想要吃些甜點休憩一下也很適合，甜點也可以提前預訂喔！

一克拉的甜點

地址： 桃園市蘆竹區中山路43巷10號1樓

營業時間：周三～六11：00－19：00（周日～二公休）

電話號碼： 0912－515590

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