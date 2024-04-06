紐西蘭深度旅行！奧克蘭舊火車站裡的小館　印度咖哩thali太好吃

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

在「Wynyard Quarter」一路從夕陽拍到夜景後，用簡訊問了紐西蘭友人，她給了我一個答案，剛好是我想吃的印度咖哩，於是打開Google map一路走了過去，先說結論，餐廳的位置是在奧克蘭舊火車站的大廳裡，看起來像是一間餐酒吧，但印度咖哩thali卻好吃到不行，讓我不斷想起在多倫多吃到的「The Host Fine Indian Cuisine - Yorkville」。

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▲「Wynyard Quarter」走到Saffron Restaurant.是半個小時左右，沿途的夜景美不勝收，更沒有任何治安的問題，即使在轉角的暗巷裡，令我對奧克蘭這座城市有更多好印象。

▲紐西蘭街頭碰到幾個年輕人見我拿相機拍照，在我鏡頭前卡位，語言不通那就比手畫腳，於是有了這張有一點溫馨的畫面。

Saffron Restaurant位於奧克蘭車站內

一開始我只知道是餐廳，依著google map而來卻怎也找不到，只有這棟看起來像飯店，但建物上又明明寫著「station」，繞了兩三圈後，友人的簡訊突然響起，寫著：「餐廳在舊奧克蘭車站裡」，這舊車站的外觀保持的相當好，是棟非常有歷史意義的老建築。

▲走進舊車站後，高得需要仰頭才看得清的大廳，諾大的大廳就只有這一間看起來有一點小的餐酒館。

▲大廳旁有一側應該是以前的售票口，裡面仍有人進進出出，感覺像是車站改建的商場，也有一點像老舊的飯店，總之是我喜歡的氛圍。

▲當下我是這麼懷疑餐廳結束營業，換成酒吧了。



▲看到餐廳前的立牌，才確定這是餐酒館，最少看得懂漢堡、披薩，還有咖哩等關鍵字。

▲點完餐後，找了一個舊車站門前的位置，店員回來又跟我確認一次點的餐，拿出手機給我看照片再次確認（menu只有英文字）。



▲thali是這種印度料理的名稱，總之就是一個鐵盤有幾個小圓盤放著不同口味，肉類的咖哩、可以選擇搭白飯或烤餅。

▲服務生用手比了一個喝酒的動作，在送完餐之後，於是我請他推薦啤酒，他居然拿了「tiger」。

thali烤餅有許多口味的醬料

拿著烤餅輪流沾著各種顏色，各種酸、甜、辣度的咖哩，是我愛吃thali的最大樂趣，每一口都有著無法猜測的味覺，就像打開寶箱一樣，其中有一碗像是優格有一點偏酸，但非常得我心，特別是我在吃了那碟很辣卻很勾舌的紅色咖哩後，用那優格酸來帶特別美味。

▲咖哩中有的是牛肉、有的是雞肉，甚至是羊肉，便用薄脆的餅皮夾著各種肉類的咖啡就口，享受更多印度咖哩帶給味覺的層次和樂趣。

印度咖哩醬十分下飯

餅配完了，咖哩還剩一堆，於是又叫了一碗白飯，用的是印度的長米，但吃起來半點不礙口，倒進各式的咖哩，和剛剛用烤餅吃又有一點不同的風味，這次我在服務生的建議下，把咖哩混著優格一起吃，真的好吃加倍，而且酸綜合了辣，變得更涮嘴。

▲另有一小碟配菜，像是炸過的雞肉沾著紅咖哩醬，除了辣外還帶著滿滿的辛香氣息，雖然很辣但蠻好吃的。

▲另外，中間那個我以為是魯蛋之類的，其實是甜點巧克力作成的，很甜很甜很甜。

Saffron Restaurant

地址：26 Te Taou Crescent Auckland CBD Auckland 1010紐西蘭

電話：＋64 9－302－0338

營業時間：11：30－14：30、17：30－21：30（星期二休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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