福湯岩盤浴台中館開幕！有赤塩房、映雪房5區　還能窩個人艙看書

▲福湯岩盤浴進駐台中大魯閣新時代。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

在新竹打響名號的福湯岩盤浴，於16日正式進駐台中大魯閣新時代，有比新竹館大兩倍的赤塩房、全室加熱區「黛玉、鳳綠房」，以及星空燈光的「映雪房」等五大區，還能在個人艙或下沈式沙發窩著看書，享受舒適的閱讀時光。

▲館內溫度最高的「潤竹房」，採芬蘭浴桑拿設計。



業者表示，館內溫度最高的「潤竹房」，採芬蘭浴桑拿設計，將水澆在烤爐的熱石上，散發出的熱氣能有效刺激交感神經，促進血液循環，幫助身體快速排汗；「黛玉、鳳綠房」是台中獨有的全室加熱區，一入內迎面而來的熱氣包裹全身，將身心的疲憊徹底釋放。

▲▼「黛玉房」是台中獨有的全室加熱區；「赤塩房」設置了雙倍床位，是新竹館的兩倍大。



「赤塩房」選用喜馬拉雅山玫瑰鹽岩作為加熱材料，溫熱的岩鹽溫和地滲入肌膚，舒緩全身的僵硬和疲憊感，主題房設置了雙倍床位，是新竹館的兩倍大。以星空燈光打造的「映雪房」，如置身夢幻冬日，透過高低溫差的刺激，促進毛細孔收縮，使躁動的心靈回歸平靜。

▲▼以星空燈光打造的「映雪房」；擺放近2,000冊漫畫書籍，通鋪空間內設有個人艙與滿天星空燈，且附有插座能充電。



除此之外，和新竹館一樣，台中館設有星空棧、樂活驛兩大休憩空間。業者說，星空棧擺放近2,000冊漫畫書籍，通鋪空間內設有個人艙與滿天星空燈，且附有插座能充電；樂活驛則設置下沉式的沙發，打造愜意閱讀、放鬆冥想的角落。至於費用部分，台中新時代場館門票為2小時750元。

▲▼「虹夕諾雅 谷關」12月27日起祭出「謐谷迎正月」跨年活動，準備象徵幸運的「熊手」、承載心意的「賀年卡」。（圖／業者提供）



另外，星野集團旗下飯店「虹夕諾雅 谷關」將於12月27日起祭出「謐谷迎正月」跨年活動。飯店準備日本新年的除夕夜「大晦日」鏡開儀式，以及日本正月習俗中象徵幸運的「熊手」、承載心意與祝福的「賀年卡」，部分活動延續到2025年1月3日，讓旅客免飛日本也能體驗當地習俗，藉此迎接幸福的一年。