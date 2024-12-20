全台首座「吉卜力木屋」進駐台中！可賞落羽松　最快農曆年前完工

▲位於新社的安妮公主花園，6月碰上祝融之災，目前重建進度約6到7成。（圖／翻攝自安妮公主花園粉專）



記者彭懷玉／採訪報導

全台首座吉卜力風格木屋在台中！位於新社的安妮公主花園，6月碰上祝融之災，目前重建進度約6到7成，創辦人說「拼過年前全數完工」。而重建後最大亮點，就是邀請到日本吉卜力團隊的美術指導-長野修平先生團隊，蓋一間融入自然的小木屋，未來預計做為咖啡廳或農產品賣店。

▲「安妮公主花園」2003年成立，是台中新社餐飲、賞花、婚宴景點。（圖／安妮公主花園提供）



「安妮公主花園」2003年成立，是台中新社人氣景點，不料，6月25日發生火災，戶外座位區及廁所、廚房遭大火燒毀，幸無人傷亡。經過半年的重建後，創辦人林昌民指出，園區各項設施進度約6-7成，目前陸續接受婚禮客人、團體企業活動包場，12月份僅開放平日入園及12月29日一天假日，拼過年前全數完工。

▲▼吉卜力團隊美術指導-長野修平團隊遠赴台中新社，蓋一棟「融入自然的吉卜力小木屋」。（圖／安妮公主花園提供）



特別的是，業者邀請到日本吉卜力團隊美術指導-長野修平團隊遠赴台中新社，蓋一棟「融入自然的吉卜力小木屋」。林昌民說，響應ESG推動，長野先生團隊工法別於一般木作工法，他們以剩餘木材、在地香蘭樹等廢棄素材，還有逾百年的台灣檜木，蓋出一棟很有自己味道的小屋。

▲▼長野修平團隊選用剩餘木材、在地香蘭樹、百年檜木等廢棄素材製作小屋。（圖／安妮公主花園提供）



他提及，團隊選用了在地窗戶鑲嵌進建物，並從日本帶回心儀的燈具、烤爐，屋頂則以多角形不規則形狀，營造出童話故事中的夢幻小屋，彷彿小精靈會突然竄出。他透露，「蓋這樣一棟日式木屋要價不斐，在台灣甚至可以蓋到三、四棟」。

▲▼園內種植40多棵落羽松、上千株白雪木，目前已進入最佳觀賞期。（圖／安妮公主花園提供）



除了森林系小屋，園內種植40多棵落羽松，變了色的松林沿著池塘環繞，場景浪漫不已。同時，也栽種上千株白雪木，目前已進入最佳觀賞期，各式香草、檸檬等植物，迎接屬於花園的第二個春天。

▲花露農場聖誕紅主題區。（圖／翻攝自花露農場 FlowerHome粉專）



另外，苗栗卓蘭鎮的「花露農場FlowerHome」也很夢幻，因應聖誕節到來，現已布置上聖誕紅主題區，花淇淋也不畏寒流持續販售中。業者透露，明年一月將有全台唯一的室內牡丹花館，耗資2000多萬打造而成，館內會控溫在5-8度，以維持花朵新鮮，還會有英式玫瑰園及鬱金香，迎接遠道而來的旅客。

▲花淇淋也不畏寒流持續販售中。（圖／翻攝自花露農場 FlowerHome粉專）