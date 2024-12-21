父母掀「花掉給孩子遺產去旅行」熱潮　台灣人高居全球第二

▲全球父母開始掀起「花掉準備給孩子的遺產去旅行」熱潮。（示意圖／Booking.com提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

Booking.com近日公布2025九大旅遊趨勢，其中發現父母現在掀起「花掉準備給孩子的遺產去旅行」熱潮，其中有65%的台灣旅人表示，與其將遺產留給子女，他們更願意在 2025 年花錢來享受一生難忘的旅行。

Booking.com指出，近期觀察到父母間掀起「SKI」旅遊蔚為風潮，意指「Spending Kids' Inheritance」，也就是將原本為子女準備的遺產用來實現夢想旅行，尤其在亞洲地區最為常見。從數據來看，有65%的台灣人認為更想將把留給孩子的遺產拿來享受旅行，與中國僅差距19%，高居全球第二。

▲長輩們不僅自我享受，更樂於資助年輕一代的假期。

調查也指出，長輩們不僅自我享受，更樂於與家人共享成果，慷慨資助年輕一代的假期。64%的旅人表示即使成年後，父母還是會為他們支付旅遊費用，這不僅減輕子女的生活負擔，更能為家庭共創美好回憶。

▲許多旅人越來越想前往冷門目的地旅行，且不在社交媒體標註位置。

此外，AI科技也為旅遊體驗帶來更多方便，約66%的台灣旅人對於使用 AI 來策畫行程展現高度興趣，高於全球 25%，於全球排名第三。也有79%的台灣旅人會善用科技來探索人潮較少的冷門景點；而近半數的旅人（48%）在造訪較為冷門的目的地時，會選擇不在社交媒體上標註位置，以避免吸引大量人潮前來打卡。

然而，卻有49%的Z世代（出生於 1990 至 2010 年）和45%的千禧世代（出生於 1980 至 1990 年）旅人表示，如果無法在社群標記旅遊目的地，他們會重新考慮是否前往該目的地。