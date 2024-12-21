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開箱金門海洋藝術季6展區！走進時空旋渦坑道　坐彩色岩石看飛機

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2024金門國際海洋藝術季已經開跑，今年共有6大藝術作品。上圖為藝術家李蕢至創作的竹編藝術《輕撫波光》。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／金門報導

一年一度的「2024金門國際海洋藝術季」從即日起正式開跑，金門縣政府今年邀請藝術家打造6大藝術裝置，並分布於金湖地區6大景點，讓旅客能隨著藝術品一起深度探索在地，感受當地人文風景。

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼展品《輕撫波光》用竹編展現水紋流動感。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

今年金門國際海洋藝術季從即日起展出至2025年2月28日為止，首先最大展品為位於太湖中正公園步道、金湖酒店正前方的竹編藝術《輕撫波光》，該藝術品由藝術家李蕢至創作，以竹子為材料，雕塑出梭形波光的藝術裝置，仿若水滴匯聚、如酒般醇厚，黃澄的波浪在湖邊起伏延展，彷彿被風輕輕撫過。

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藝術品《巔峰之耀》。（圖／記者蔡玟君攝）

而鄰近昇恆昌購物廣場的新市公園則有藝術品《巔峰之耀》，由天衍光藝創作，作品意象源自於金門運動精神，透過優雅的旋轉線條，表現運動員們不斷向上的力量與動力；而圓球的頂端，象徵著夢想的巔峰與無限的可能性。

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高洞《時空的漩渦》藝術品。（圖／記者蔡玟君攝）

作為前線中的前線，金門擁有濃厚戰地風情，許多昔日前線戰地現在已開放成為景區，也成為藝術家創作的舞台。如高洞《時空的漩渦》由藝術家王振瑋創作，這裡曾經是E-092防空營20機砲二連的據點，如今卸下戰時的防禦角色，成為遊客探索的歷史景點，入口處旁仍可見過去停放戰車的位置，讓人瞬間感受到這裡曾經的戰鬥氛圍。

▲▼金門高洞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客還可以順遊高洞內。（圖／記者蔡玟君攝）

而藝術家在這片充滿歷史回憶的空間中進行創作，將洞內轉化為象徵時光流轉的長廊，站在廊道間，彷彿置身於時間的漩渦中，感受恍惚與奇幻的時空交錯，從過去的歷史脈動中穿越，走向未知的未來。

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼134高地暗空園區內的《織構岩景》不僅能欣賞，還能實際坐在上面。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼金門134高地暗空園區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從134高地暗空園區能遠眺金門機場。（圖／記者蔡玟君攝）

134高地暗空園區內的《織構岩景》則是唯一一件海外藝術家展品。由墨西哥藝術家LuaRivera創作，希望能夠帶領參觀者探索地景，並能在此休憩片刻，打開所有感官，享受日夜交替的天空景色。從這裡可以遠眺金門地貌，甚至能看到金門機場飛機起降，是觀景的推薦去處。

▲▼金門經武酒窖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼金門經武酒窖的作品《隱》。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

而經武酒窖入口處的《隱》則由藝術家成若涵創作，該作品邀請金門在地學童共創，經由藝術家轉化，將金門特色一一呈現於一圈一圓當中。在光華酒窖則有藝術品《田間迷彩》，由金門籍藝術家吳騏創作，這件作品靈感來自金門的戰地文化，將迷彩元素巧妙結合金門的自然景致，編織出一幅充滿生命力的田野畫面。

▲▼2024金門國際海洋藝術季。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入夜後還有水舞秀。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，在小太湖從即日起至明年則有水舞展演，平日每日展演四場（18:30、19:00、19:30、20:00），假日展演六場（18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30），金湖酒店配合水舞秀，也推出「湖光水色住房專案」，讓旅客入住舒適客房享太湖景觀，下樓就能欣賞水舞秀。

關鍵字： 金門旅遊 金門海洋藝術季

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