朝聖世界最美星巴克在日本！窗外是滿版河畔風景　享受療癒自然光

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

「星巴克富山環水公園店」不僅是日本最美星巴克，更被評選為全世界最美的星巴克，只要你是愛喝咖啡、愛拍照的人，來到日本北陸旅遊，一定要來JR富山站附近這家絕美咖啡廳，春天更是富山賞櫻花名所，還能眺望遠方立山連峰雪景，景色真的無敵！

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位於「富岩運河環水公園」內

自由行前往的交通方式，可以直接Google map定位「星巴克 富山環水公園店」，從JR富山站北口出來，約步行一公里、13分鐘左右的路程時間即可抵達。

現在的富岩運河環水公園，以前是富岩運河船運的停靠碼頭

這條運河不僅是富山工業化繁華的重要功臣，挖掘的運河利用二次堆積整治了神通川，造就了富山市的榮景，隨著時代轉移，路上貨運漸漸取代船運，這個地方也於1985年改建成「富岩運河環水公園」，以新面貌重新對外開放。

天氣好的時候，很多人都會帶寵物來「富岩運河環水公園」散步踏青，春天更是富山賞櫻花名所，光看其他網友分享的照片就覺得肯定超美！

▲公園裡有個寶可夢人孔蓋，喜歡Pokemon的人記得來拍照蒐集一下。

▲曾在2008年於全世界兩萬多家星巴克中脫穎而出，獲得「店面設計賞」優秀賞，所以才會有全世界最美的星巴克的稱號，當然也被封為全日本最美的星巴克。

▲四面採光、運用大量玻璃建材，天氣好的時候肯定更美。

菜單會隨季節調整

我們來的2024.3月正巧就是櫻花季，除了換上櫻花杯外，也有推出限定口味的櫻花飲品，不得不說日本的星巴克真的很會，每次推出限定口味都好勸敗。

▲櫻花戚風蛋糕、櫻花甜甜圈，看起來也蠻好吃的。

▲有在搜集星巴克杯子的人，櫻花季的色調當然就是夢幻的粉紅色。

▲抹茶櫻花星冰樂，甜度雖高但還在可接受範圍內。

星巴克富山環水公園店評價

朝聖世界上最美的星巴克！春天限定櫻花杯又美又好拍，是網友很推薦的富山櫻花景點，雖然這天天公不作美，濕濕冷冷的還下著細雨，仍不減「星巴克富山環水公園店」的美，來到日本北陸富山旅遊的話，很推薦可以從JR富山站散步過來喝杯咖啡，朝聖世界上最美的星巴克的魅力！

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

星巴克富山環水公園店 (スターバックスコーヒー 富山環水公園店)

地址：富山県 富山市 湊入船町 5 富岩運河環水公園内

電話：＋81－76－439－2630

營業時間：08：00－22：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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