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南投4萬坪「童話秘境」免費入園！落羽松紅了　還能採草莓、泡湯

▲楓樺台一渡假村2024造景。（圖／翻攝自Facebook／楓樺台一渡假村）

▲凡捐贈一張不限金額發票，即可免費參觀南投「台一生態休閒農場」。（圖／翻攝自Facebook／楓樺台一渡假村）

記者彭懷玉／台北報導

南投「台一生態休閒農場」即日起至12月22日開放民眾免費入園，業者表示，目前園內落羽松林轉紅約5成，紅顏、昭顏、香水、初雪等4品種草莓也進入產季，還能浸泡在美人湯裡，徹底放鬆身心靈。

▲楓樺台一渡假村2024造景。（圖／翻攝自Facebook／楓樺台一渡假村）

▲「2024南投花卉嘉年華」同樣在台一生態休閒農場舉行。（圖／翻攝自Facebook／楓樺台一渡假村）

「2024南投花卉嘉年華」同樣在台一生態休閒農場舉行，活動期間，民眾只需捐贈一張11至12月份不限金額的發票，即可免費入園，發票將全數捐贈給財團法人良顯堂社會福利基金會（陳綢阿嬤）。活動至12月22日止，12月23日起恢復正常收費，門票全票200元，半票100元。

▲楓樺台一渡假村2024造景。（圖／翻攝自Facebook／楓樺台一渡假村）

▲旅客可領取一張集章卡，至園區集滿章後，便可獲得限量的套色明信片。（圖／翻攝自Facebook／楓樺台一渡假村）
業者表示，活動期間，入園旅客可領取一張集章卡，至園區指定四個地點集滿章後，便可獲得限量的套色明信片。此外，現場還設有在地農產品市集、花卉嘉年華以及彩繪盆栽DIY活動。表演活動則包括腹語魔術秀、奇幻魔術秀、經典雜耍與繽紛泡泡秀，適合闔家同樂。

▲台一休閒農場（楓樺台一渡假村）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台一休閒農場至今已有超過30年歷史，水上「七彩小屋」童趣而繽紛。（圖／記者彭懷玉攝）
台一生態休閒農場至今已有超過30年歷史，場主張國禎早期為中、北部的種苗大盤商，2010年成功轉型為休閒農場及渡假村（楓樺台一渡假村）。園內占地13公頃（約4萬坪），規劃出7大主題區，水上「七彩小屋」童趣而繽紛，讓旅客漫遊在4萬坪的世外桃源中，感受置身童話小鎮的氛圍。

 

關鍵字： 南投旅遊 花海旅遊 台一生態休閒農場 2024南投花卉嘉年華

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