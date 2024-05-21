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社畜下班後的癒療歸宿！信義安和站低調酒吧　包廂內玩switch暢聊

算命的說我很愛吃

算命的說我很愛吃 算命的說我很愛吃

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者張宜樺

爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿，秉持「有爛過、沒怕過」的核心態度，打造一個讓人可以舒適喝酒、忘記煩惱當爛泥的空間，而且爛泥oozebar不只環境環境簡約舒適，調酒跟餐點也是廣受好評！集創意、美味與視覺美感於一身，絕對是放鬆小酌好去處！

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爛泥oozebar＿taipei位置
爛泥位在人潮洶湧的通化街巷內，離捷運信義安和站走路只有約5－10分鐘距離，附近相當熱鬧，距離臨江街夜市也很近，逛完夜市吃個飯再來續攤很方便，喝完酒要坐捷運離開也很方便。

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

店內外環境
爛泥的招牌簡單又低調，不過在夜色裡明亮的招牌還是很好認，內部的環境也是走簡約工業風，使用大量水泥、玻璃、不銹鋼的元素，搭配稍微偏暗的燈光，給人有質感卻又不壓迫的放鬆氛圍，而且沒有喧鬧的音樂，沒有浮誇的燈飾跟標語，更能讓人沉浸在屬於自己（或朋友）的世界裡。

店內的座位組合多元，風格也各不同，有單人的高腳椅吧台區、沙發區、金屬網格靠背椅座位，還有大理石桌與靠背椅的簡約座位，可以依個人喜好選擇，而且不管是自己來喝酒或是三五朋友來聚會都可以找到舒適的空間。

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

還有隱密大包廂可入座
如果想要更不被打擾的話地下室還有兩個大包廂，環境也是寬敞舒適，不只有舒服的沙發座位，還配有電視跟switch，簡直比自己家還要像自己家，讓你不管是要輕鬆聊天耍廢、還是放縱喝酒拚輸贏、或是玩個遊戲來個悠閒時光，絕對都能讓你盡興而歸。

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

飲品介紹
酒的部分除了有啤酒、烈酒、紅白酒等多種酒品，也有許多店家的特色調酒，會不定時的更換，每次來可能都有新的發現與新花樣。

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

這是這次喝的shot，上面很酷的有加上「熱」的奶泡！喝起來充滿奶酒、草莓味道，喜歡有點甜味的朋友一定會喜歡，不過沒有海量的話可別一杯接一杯，不然真的會變爛泥喔！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

左邊這杯上面那一層看起來紅紅的是洛神花粉，上層白色的是調酒師自製的伯爵茶泡沫，相當有創意跟特色，兩杯喝起來都帶點微酸，非常的清爽順口，好看又好喝！

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

漢堡裡面包了飽滿的漢堡肉、起司、培根跟蔬菜，被許多網友戲稱是被酒吧耽誤的漢堡店，一口下去香酥的漢堡包、培根、多汁的漢堡肉排還有清爽的蔬菜一起炸開，吃起來不乾又不會鹹膩，又香又順口！

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

店裡的薯條也有很多口味，這個氣死（起司）肉醬薯條也是特別又好吃，酥脆的薯條淋上店家特製的氣死肉醬，熱騰騰薯條吃起來外脆內軟，搭配邪惡的牽絲起司，除了多了起司肉醬的香氣之外，吃起來也比較不會乾硬，不管配飲料配酒都是120分！

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼爛泥oozebar＿taipei的開店小宗旨，就是為了讓每個下班後想當坨爛泥的社畜有個歸宿。（圖／部落客算命的說我很愛吃授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
其他的炸物如披薩等等也都很美味，整體來說爛泥真的不管是環境、酒類、食物都有一定的水準，真的很適合放鬆小酌，如果上班上累了或是周末想要跟朋友聚個會軟爛一下，就來爛泥坐坐吧！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

爛泥oozebar＿taipei

地址：台北市大安區通化街19巷8號
電話：02－2701－9658
營業時間：19：00－02：00（周五、六開到03：00）

算命的說我很愛吃
吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。
現有經營：粉絲團部落格Instagram

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