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「黃仁勳美食地圖」官方版來了！台北4夜市、18間餐廳小吃一次看

▲▼連黃仁勳都愛的台北美食捷運地圖。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

▲連黃仁勳都愛的台北美食捷運地圖。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）※點圖放大

記者蔡玟君／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳近日來台，連續踩點多家台北美食，掀起台北美食熱潮。台北市政府觀光傳播局就整理出「連黃仁勳都愛的台北美食地圖」，讓旅客搭著捷運，探索台北美食魅力。

黃仁勳近日來連續踩點多家台北美食，從經典名店「犂園湯包館」、「富霸王豬腳」、「老撈麻辣火鍋」，到夜市美味「圓環邊蚵仔煎」、「豆花莊」、「詹記水果」，還有超難訂位的私廚料理「春韭」、「鄒記食舖」，以及「欣葉台菜」餐廳，掀起民眾朝聖熱潮，連水果攤都吸引民眾搶買。

▲▼台北車站周邊超過70年的「鄭記豬腳肉飯」，主打滷肉美食。（圖／IG網友 @kumakumaponponairi授權）

▲台北車站周邊超過70年的「鄭記豬腳肉飯」，主打滷肉美食。（圖／IG網友 @kumakumaponponairi授權）

▲▼士林捷運站一號出口旁的「牛有廖Beefull」。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

▲士林捷運站一號出口旁的「牛有廖Beefull」。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

北市觀傳局表示，除了黃仁勳光顧的美食店家，台北巷弄中還隱藏許多美味，像是西門町的「天天利美食坊」、台北車站周邊老店「鄭記豬腳肉飯」，以及士林捷運站附近的「牛有廖Beefull」等，每一口都是地道的台灣味；而萬華的韓國美食「圓夢炸雞」、赤峰街著名打卡景點「R9 Café」等，更是好吃又好拍，絕對值得加入口袋名單。

▲▼西門町的「天天利美食坊」。（圖／IG網友 @kumakumaponponairi授權）

▲西門町的「天天利美食坊」。（圖／IG網友 @kumakumaponponairi授權）

▲▼「R9 Café」是赤峰街著名打卡景點。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

▲「R9 Café」是赤峰街著名打卡景點。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

觀傳局進一步介紹，跟隨黃仁勳的腳步來到台北大巨蛋，周邊就是美食購物一級戰區，不論是觀賞比賽前後的悠閒時光，或是下班週末的放鬆休憩，可以安排順遊松山文創園區、東區及信義商圈，5月30日新開幕的大巨蛋商場「遠東 Garden City」更是探索美食的新去處，引進14家主題餐廳，種類眾多，其中更有24小時營業及寵物友善餐廳等。

▲「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」，邀請多組人氣表演者於每周六、日晚間7點，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來藝術表演。（圖／觀傳局提供）

▲「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

觀傳局補充，今年北市府推出全新活動「2024台北水舞嘉年華」，在錫口碼頭彩虹橋盛大展演中，現更加碼舉辦每週六、日「星光周末夜」活動，邀請民眾在6月30日前搭乘捷運前往賞水舞、看表演，再到著名的饒河街夜市尋找黃仁勳都愛的夜市美味。此外，全台最具代表性夏季活動「2024大稻埕夏日節」，也將於7月17日到8月10日在大稻埕碼頭登場。

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