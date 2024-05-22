林森北宵夜場續攤！米其林拉麵二店開箱　角煮豚骨＋濃郁蒜香湯底

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

隱身林森北路條通內的「森麵堂 寄せ場」，是東豐街米其林拉麵森麵堂的二店，營業時間到凌晨兩點，菜單除了各式拉麵外，還有豐富的酒精飲品選擇，適合宵夜續攤小酌，林森店呈現和大安店截然不同的氛圍，還能品嚐主廚研發的新品角煮豚骨拉麵、黑蒜油蔥白豚骨拉麵。

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森麵堂 寄せ場 地址

森麵堂 寄せ場地址位在台北市中山區林森北路119巷62號，較靠近新生北路那側，距離捷運松江南京站1號出口約750公尺，步行時間10分鐘左右即可抵達，若是從捷運中山站那頭走過來也不遠，大家可自行選擇交通方便的捷運路線。

▲營業時間到凌晨兩點，屬於中山區美食宵夜場的選手。

森麵堂 寄せ場 用餐環境

有別於「森麵堂」大安店的質感裝潢，林森店走的是較為舒適放鬆的氛圍，也較符合林森北條通越夜越熱鬧的特色。

森麵堂 寄せ場 菜單

森麵堂 寄せ場的菜單如下，每人低消95元，沒有規定一定要點一碗拉麵，想要吃炸物、喝點小酒也是很可以，招牌雞湯拉麵有清湯、白湯兩種選擇，搭配黑蒜油蔥白豚骨拉麵、麻婆豆腐拉麵、韓式辣醬拌麵等相對少見的創新口味。其他餐點還有飯類、煎餃、雲吞、炸物、小菜等，想吃正餐或是宵夜解饞都沒問題。

▲森麵堂 寄せ場採用販賣機形式點餐，湯頭的口味、麵條的硬度都可客製化調整，也能免費加麵一次。

森麵堂 寄せ場 餐點

相較於台北多數拉麵店，森麵堂 寄せ場有著非常豐富的酒類選擇，像是日本超人氣SAPPORO黑標生啤、IU代言的韓國真露、女生愛的初飲出樂水果焼酎，或是日本高級清酒獺祭、高檔威士忌「山崎」與「饗」，都能在這裡喝到。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

APPORO黑標生啤－135元

下班後來上一杯SAPPORO黑標生啤，工作上的煩腦瞬間一掃而空。

唐揚炸雞－120元

一份唐揚炸雞居然有雞腿肉、雞胸肉兩種部位，穿插著吃可以轉換不同口感，唐揚炸雞的調味不會太重，沒有炸物常見的油膩感，適合平常口味比較清淡的人點。

炸花枝丸－95元

炸花枝丸口感Ｑ彈，是大人小孩都會喜歡的經典台式炸物

炸蝦－95元

炸蝦已經貼心去好殼，連蝦子尾巴的殼都去除了，不用自己剝殼的蝦子就是讚，因為外層裹上的炸粉較厚的關係，建議大家上桌時就要趁熱吃，才能享受最佳口感。

黑蒜油蔥白豚骨拉麵－290元

森麵堂之前都是以雞骨湯頭為主，後來才新推出更濃郁的豚骨湯頭，以豬骨熬製的湯頭為基底，加上手工秘製黑蒜油、蔥白、蒜末、筍乾、黑胡椒粒，走的是較為濃厚的路線，有別於多數拉麵搭配的青蔥，改以蔥白為配料，可以提昇吃拉麵時的爽脆感，同時達到去油解膩的效果。拉麵搭配的都是加水率較低的白細麵，吸收湯汁的能力極佳。

▲特製圓形豬肉叉燒口感軟嫩、不會乾柴，與黑蒜油的組合相當合拍。

▲吃比較慢的人，建議點餐時可以選擇麵硬，麵條才不會太快把湯頭吸乾，也能吃到比較爽脆的口感。

角煮豚骨拉麵—290元

角煮豚骨拉麵是5月推出的最新品項，以角煮豬肉為主角的拉麵，整體呈現的感覺又更豪邁些，角煮豬肉更厚更大塊，能滿足肉食控愛吃肉的欲望。

▲豚骨湯頭在多了蒜末、酸菜的調味下，又有那麼點台式拉麵的感覺。

▲走的是複合式異國融合的創意，喜歡嚐鮮又吃膩傳統日式拉麵的人，可以點一碗來嚐嚐。

森麵堂 寄せ場 用餐心得

森麵堂 寄せ場距離捷運中山站、松江南京站都不遠，交通方便是一大加分，營業時間至凌晨兩點，低消沒有限制一定要一人一碗拉麵，宵夜肚子餓或是想續攤的話，都可以來這吃點東西，這裡擁有豐富且多元的酒類，很適合晚上想要喝點小酒的人來，想喝哪種酒都有很多選擇。

森麵堂 寄せ場 （森麵堂林森店）



地址：台北市中山區林森北路119巷62號1樓

營業時間：17：00－02：00

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