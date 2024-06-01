老舊鐵捲門藏入口！民權西路上「不限時」寶藏咖啡　甜點咖啡高水準

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

捷運民權西路站、大橋頭站咖啡店推薦這家，隱身民宅二樓的老屋咖啡「Hapa coffee」，自家烘焙的咖啡豆，無論單品手沖、義式咖啡都很夠水準，連鮮奶茶都好喝，我已經N訪還是很喜歡。「Hapa coffee」菜單甜點更是厲害，老闆娘會依照季節研發各式甜點，每次來都有著不同驚喜呢！

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Hapa coffee在哪裡

從捷運大橋頭站2號出口出來，約步行190公尺、3分鐘左右即可抵達；若是從捷運民權西路站走過來也不遠，均是走路10分鐘內可到的距離。如果是騎車前往的人，記得要把車子停在路邊停車格內，不能隨意停放在騎樓，可是會被檢舉拖吊的唷！

環境介紹

沿著樓梯往上走來到二樓，推開門才知道原來裡面這麼美！大片玻璃窗讓陽光可以自然灑落，天氣好的時候，窗邊座位絕對是最適合吃下午茶的位置。每張桌椅、每個擺飾、每副餐具，都有著老闆娘對這個空間所賦予的意義。希望讓每位來到這的人都能感到自在，放鬆心情才有辦法好好品嚐眼前的美食。

基本上是一家民權西路不限時咖啡店

如果有人候位，才會限制1.5小時的用餐時間，因為座位數不多的關係，我是覺得不太適合用電腦、做報告啦，還是好好喝咖啡、吃甜點最為舒適。Hapa coffee是hahaha系列的三店，將重點放在更多的手作甜點上。

hahaha系列

從台大公館街邊店Half coffee，到三隻店貓的板橋ハーフ珈琲hafu coffee，一路看著他們成長茁壯，一步一腳印實踐自己對美好咖啡店的理想，讓我真的很喜歡這個空間。加上離家近的關係，我幾乎三天兩頭就往這跑，只要是想喝一杯好咖啡的時候，都會來到Hapa coffee。

美式咖啡110元

Hapa coffee所有咖啡皆是使用自家烘焙的咖啡豆，我比較常喝手沖，衣索比亞、肯亞幾乎都喝過一輪，穩定性非常高，冰的熱的都好喝，偶爾會點美式咖啡來喝，配方豆同樣是隨著季節調整。

這天喝到的是衣索比亞日曬、瓜地馬拉酒香日曬、巴西日曬所組成，有著日曬豆的厚實body、明亮酸感、沈穩甜感，風味平衡、非常舒適，有夠適合炎炎夏日喝上一杯。

髒髒130元

冰奶咖的話推薦可以來杯髒髒，美美的漸層外觀也很吸睛。濃縮倒進冰牛奶裡，不攪拌直接喝，品嚐不同階段的不同層次，是時下流行的咖啡選手，好喝又有意思。

芒果荔枝奶凍杯170元

有著美美外觀的芒果荔枝奶凍杯，美到即使拍完照還是捨不得破壞它，芒果果凍、奶凍、荔枝果凍層層堆疊，上頭再擺上新鮮芒果、新鮮荔枝、西米露，並擠上檸檬增添酸甜感。

吃的時候建議湯匙要挖深一點

才能感受不同食材結合出的多層次美味，平衡度控制的極好，是我覺得最大的美味關鍵，每樣食材不會有誰搶過誰的問題，反倒相互拉抬發揮了加分效果，不會過高的甜度更是加分，滿足感到最後一口都不膩。

蘋果酥酥派170元

前面有提到，Hapa coffee甜點設計都非常用心，不會出現大家都一樣的東西，這份蘋果酥酥派好吃到讓人驚艷，絕對是我近期吃過最喜歡的蘋果派，而且是之前不曾品嚐過的美味。

口感表現

為了保有每種食材的特性，是先將酥皮烤好後，才放入肉桂蘋果、擠上冰淇淋，所以彼此間的味道不會相互蓋掉，真的能吃到肉桂蘋果的甜香，超酥脆派皮絕對是美味關鍵，能做到超酥脆又不油膩，考驗的完全就是烘焙真功夫了，平常就喜歡吃蘋果派的人，強力推薦你一定要點啊！

小山園若竹抹茶芒果巴斯克180元

如果要說一款最能代表Hapa coffee的甜點，我想應該就是巴斯克了，原料使用法國進口KIRI奶油乳酪、小山園若竹抹茶，再精準控制各食材比例、烘焙溫度，才能成為店內招牌。Hapa coffee的巴斯克口感十分綿密，濃郁乳香中交織著抹茶微苦，新鮮芒果則發揮轉換味蕾的效果，讓甜點有著滿滿幸福感。

心得

Hapa coffee是一家有好咖啡、好甜點、好空間的大同區咖啡店，也是我近期最常攝取咖啡因的地方。我常說，老闆的氣息會影響用餐體驗，如果對自己的餐點有愛和用心的話，那種感覺真的會傳染給客人，這也是為什麼我會如此推薦Hapa coffee的原因，大家實際走一趟大橋頭、上到民宅二樓就會明白了！

Hapa coffee菜單

內用低消每人一杯飲料。精美的手沖豆單，不同焙度、多個產區隨你挑選，義式咖啡的選擇也很多，沒在講求什麼浮誇擺盤，完全就是好咖啡的直球對決；不喝咖啡的話，還有茶飲、鮮奶茶、牛奶、太妃糖牛奶等選擇。

甜點會隨季節更換，台灣夏天的美味擔當自然非芒果莫屬。冬天有草莓、秋天有栗子、春天有梅子，時不時也會推出新口味，不變的是都非常好吃，而且能吃出手作用心，即使再常見的巴斯克蛋糕，也能做出和坊間咖啡店的差異。

Hapa coffee

地址：台北市大同區民權西路186之2號2樓

營業時間：13：00－18：30 ＊不定期周休請見IG

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